Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Airbus apuesta por México y aumenta en 40% sus operaciones en Querétaro

El fabricante europeo ampliará su complejo en Querétaro para producir nuevas piezas aeronáuticas, mientras fortalece una red local de proveedores para enfrentar las disrupciones en la cadena de suministro.
lun 15 junio 2026 07:00 PM
Añadir Expansión en Google
Airbus apuesta por México y aumenta en 40% sus operaciones en Querétaro
La planta en Querétaro comenzó operaciones en 2013. (Airbus)

Querétaro.- Airbus, el mayor fabricante de aviones en el mundo, ve tierra fértil en México para el negocio, principalmente en temas de manufactura, por lo que ha decidido aumentar en un 40% la superficie de su planta en Querétaro, de tal manera que su fabricación, centrada en puertas para aviones comerciales, aumentará de 4,000 a 7,000 unidades al año.

Arturo Barreira, Presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, admite que el panorama político y comercial para el sector aéreo ha cambiado a velocidad en los últimos años, tanto por las nuevas posturas restrictivas como por los cuellos de botella que se generaron tras la pandemia de covid-19, por lo que apostar por México significa también ese voto de certidumbre en medio del ambiente tan volátil.

Publicidad

“El mundo es mucho más complicado que como era hace 10 años. No ayuda lo que hacen algunos de nuestros dirigentes. El mundo es cada vez más volátil, incierto, y por eso la recuperación ha sido complicada para muchos de nuestros proveedores, volver a los niveles de eficiencia que tenían antes no ha sido sencillo”, comenta en entrevista con Expansión.

La recuperación del fabricante aún refleja los efectos de los años recientes. En 2025, Airbus entregó 790 aeronaves, una cifra que todavía se ubica por debajo de las más de 800 unidades entregadas en 2019, antes de la pandemia de covid-19.

Aunque la empresa prevé recuperar este año niveles similares a los registrados antes de la emergencia sanitaria, considera que la cercanía con proveedores y la regionalización de las cadenas de suministro serán factores determinantes para sostener el crecimiento.

México destaca en esa estrategia por la presencia de proveedores Tier 1 y Tier 2, entre ellos Safran y General Electric, además de una base manufacturera consolidada y una ubicación privilegiada frente al mercado estadounidense.

Año con año, Airbus destina entre 700 y 1,000 millones de dólares en compras a proveedores mexicanos.

“El hecho de que tengas muchísimas empresas aquí en México es una ventaja. Muchas de esas empresas lo hicieron por tener un mercado enorme al norte, así que tienes la capacidad de contar con sistemas productivos eficientes”, comenta.

Más producción y nuevas capacidades en Querétaro

La ampliación de la planta de Querétaro representa un cambio importante para las operaciones de Airbus en el país. Actualmente se fabrican diferentes tipos de puertas de emergencia en el complejo, cuatro para los aviones de mayor volumen vendidos por Airbus, el A320 y A321, así como una puertas para sus A330 y A350.

Con la expansión, que incluye un crecimiento de 50% en sus áreas de distribución y almacenamiento, la instalación dejará de producir únicamente puertas de emergencia para fabricar también las puertas convencionales utilizadas por los pasajeros al abordar y descender de las aeronaves.

La planta, inaugurada en 2013, procesa la materia prima desde sus primeras etapas. El complejo transforma aluminio y acero en componentes terminados y tiene capacidad para manufacturar hasta 700 números de parte.

Además de las puertas para aviones comerciales, la instalación produce componentes estructurales para helicópteros, una línea de negocio que actualmente representa cerca de 10% de la producción total del sitio.

Publicidad

Los componentes fabricados en México forman parte de una extensa cadena global. La mayoría viaja por barco durante seis a ocho semanas hacia países como Alemania, donde continúan su proceso de integración y equipamiento antes de llegar a Toulouse, Francia, donde Airbus realiza el ensamblaje final de las aeronaves.

“La geopolítica es cada vez más importante, pero lo que al final necesitamos nosotros como empresa es ser flexibles y resilientes. Los choques y la incertidumbre no los podemos controlar, entonces lo que nos queda es desarrollar sistemas de producción y cadenas de proveeduría que sean flexibles ante esos choques”, afirmó Barreira.

Proveedores mexicanos y crecimiento del mercado local

La expansión también busca incrementar la participación de empresas nacionales dentro de la cadena de suministro aeroespacial.

“Con esta ampliación damos oportunidad a los proveedores locales para entregarnos partes. Estamos buscando desarrollar una red mexicana de proveedores que hoy no tenemos en un nivel suficiente. Sí existen, pero queremos fortalecerla. Es una oportunidad para el mercado local”, comentó Guillaume Leprince, director general para Airbus Helicopters México.

Para la compañía, la competitividad de México no solo radica en los costos o la cercanía geográfica con Estados Unidos, sino también en los estándares de calidad alcanzados por la industria local.

La apuesta coincide con un momento favorable para Airbus en el mercado mexicano. Actualmente, tanto Viva como Volaris –dos aerolíneas que buscan fusionar sus operaciones – operan flotas basadas principalmente en aeronaves de la familia A320, mientras que existen alrededor de 130 aviones pendientes de entrega para aerolíneas del país.

El fabricante considera que la estandarización de flotas genera eficiencias en capacitación, mantenimiento y operación, por lo que observa con optimismo cualquier movimiento que fortalezca financieramente a sus clientes.

“Todo lo que implique tener clientes mucho más sólidos financiera y operacionalmente es bueno para todos, porque quiere decir que van a poder crecer mucho más en el largo plazo. Ese tipo de uniones las vemos de forma positiva”, concluyó Barreira.

Publicidad

Tags

Airbus Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad