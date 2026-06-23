Minutos antes del mensaje, los pasajeros habían experimentado una situación poco habitual. Cuando la aeronave parecía lista para tocar tierra, volvió a elevarse sin explicación aparente. Poco después realizó un segundo intento de aproximación, que también terminó frustrado.

La causa fue la intensa lluvia que caía sobre la capital del país durante la noche, reduciendo la visibilidad por debajo de los niveles requeridos para una operación segura. El avión terminó desviándose al aeropuerto de Morelia, donde permaneció alrededor de 40 minutos antes de continuar su itinerario.

El episodio ilustra una realidad que comienza a ser cada vez más frecuente para la industria aérea mexicana. De acuerdo con un informe reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre enero y los primeros días de junio las lluvias registradas en el país fueron 15% más intensas que el promedio climatológico observado durante las últimas tres décadas.

Para el sector aeronáutico, este fenómeno está modificando las condiciones de operación y elevando la frecuencia de maniobras que hasta hace algunos años eran menos comunes.

Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, reconoce que no existe una estadística consolidada sobre cuántos aterrizajes terminan frustrándose por las condiciones meteorológicas, pero asegura que la tendencia es evidente.

“Sobre todo la semana pasada y antepasada que las tormentas estuvieron un poquito todavía más fuertes fue más frecuente. Se han incrementado estas operaciones de idas al aire o idas a los aeropuertos alternos, pero sigue siendo, insisto, la maniobra más segura que pueden hacer las tripulaciones”, comenta en entrevista.

Aunque para los pasajeros estas decisiones suelen traducirse en retrasos, cambios de itinerario y largas esperas en terminales alternas, para las aerolíneas representan una medida indispensable para preservar la seguridad operacional.

Los aterrizajes frustrados ocurren cuando las tripulaciones pierden las referencias visuales necesarias para completar la maniobra final de aproximación. En esos casos, los protocolos obligan a interrumpir el descenso y volver a ganar altitud.

“Cuando uno pierde las referencias visuales del aeropuerto o del ambiente que lo rodea, uno tiene que realizar esa maniobra de aproximación frustrada. Ya en ese momento, a instantes de aterrizar, tienes que mantener referencia visual con el terreno o con las luces de la pista del aeropuerto”, explica Domínguez Catzín.

El especialista compara la situación con la conducción de un automóvil bajo una tormenta intensa.

“Muchas veces es tal la cantidad de lluvia que pues literal es como cuando tú vas en un carro y en el carril de al lado viene un carro mucho más rápido y pasa sobre un charco y te avienta el agua”, señala.

