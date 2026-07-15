Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Kwid, March o Grand i10: ¿qué hatchback llega más lejos con un tanque de gasolina?

No todos los hatchback económicos ofrecen el mismo alcance. Mientras algunos apenas superan ciertas rutas nacionales, otros pueden acercarse a los 1,000 kilómetros antes de volver a la gasolinera.
mié 15 julio 2026 12:58 PM
Añadir Expansión en Google
kwid-march-o-grand-i10-que-hatchback-llega-mas-lejos-con-un-tanque-de-gasolina
Para muchos conductores, la verdadera diferencia aparece cuando llega el momento de llenar el tanque y calcular cuántos kilómetros podrán recorrer antes de regresar a la gasolinera. (nissan.com.mx, hyundai.com.mx y renault.com.mx)

Comprar un hatchback económico ya no implica fijarse únicamente en el precio. Para muchos conductores, la verdadera diferencia aparece cuando llega el momento de llenar el tanque y calcular cuántos kilómetros podrán recorrer antes de regresar a la gasolinera.

Algunos modelos priorizan la eficiencia, otros apuestan por depósitos más grandes, pero solo uno logra equilibrar ambos factores. Las fichas técnicas permiten descubrir cuál de ellos aprovecha mejor cada litro de combustible.

Publicidad

Qué hatchback barato llega más lejos con un tanque de gasolina

El ejercicio utiliza exclusivamente las versiones de entrada modelo 2026 del Renault Kwid, Nissan Marchy Hyundai Grand i10, debido a que el objetivo es comparar los hatchback más accesibles de cada gama.

Para calcular la autonomía teórica se multiplicó la capacidad total del tanque por el rendimiento oficial en ciudad y carretera reportado en las fichas técnicas. Los resultados representan el alcance máximo bajo las condiciones de prueba de cada fabricante, no una garantía de que el vehículo recorrerá exactamente esa distancia en el uso cotidiano.

Así quedó el ranking de autonomía teórica en carretera:

- Renault Kwid Intens: 993.6 km
- Nissan March Sense TM: 865.1 km
- Hyundai Grand i10 GL TM: 847.3 km

La diferencia entre el primer y el último lugar alcanzó los 146.3 kilómetros, una distancia suficiente para recorrer prácticamente un trayecto completo entre la Ciudad de México y Puebla.

cuantos-kilometros-dura-carga-autos-electricos-mexico
Empresas

¿Qué tan lejos puedes viajar con los autos eléctricos más baratos de México?

De Oaxaca a Monterrey: las ciudades que alcanzas con una sola carga de gasolina

Para aterrizar las cifras de autonomía en escenarios reales, se comparó el alcance teórico en carretera de cada hatchback con recorridos que parten desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia distintos puntos del país.

Los destinos considerados fueron:

- Tepoztlán (83.4 km)
- Cuernavaca (87.5 km)
- Cholula (127 km)
- Peña de Bernal (238 km)
- San Miguel de Allende (271 km)
- Oaxaca (463 km)
- Guadalajara (551 km)
- Monterrey (916 km)
- Mérida (1,312 km)
- Cancún (1,609 km)
- Tijuana (2,773 km)

Con base en esos trayectos, estos son los lugares a los que podría llegar cada modelo antes de volver a cargar gasolina:

Renault Kwid Intens

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara
- Monterrey

Nissan March Sense TM

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara

Hyundai Grand i10 GL TM

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara

Publicidad

Ninguno de los modelos alcanza Mérida (1,312 km), Cancún (1,609 km) o Tijuana (2,773 km) con una sola carga de gasolina. Solo el Renault Kwid logra superar la barrera de los 900 kilómetros y alcanzar Monterrey en este ejercicio.

Cómo quedaron los hatchback más baratos en ciudad

Las diferencias se reducen considerablemente cuando se analiza únicamente la conducción urbana.

El ranking quedó de la siguiente manera:

- Renault Kwid Intens: 684.0 km

- Nissan March Sense TM: 660.1 km

- Hyundai Grand i10 GL TM: 654.9 km

Entre el mejor y el peor resultado apenas existe una separación de 29.1 kilómetros, lo que confirma que la competencia es mucho más cerrada en ciudad que en carretera.

autos-nissan-holograma-00-dos-veces
Empresas

Estos Nissan pueden obtener el holograma 00 dos veces y circular diario en CDMX y Edomex

Qué hatchback ofrece el mejor equilibrio entre precio y autonomía

Los tres modelos comparados presentan diferencias importantes tanto en precio como en alcance. Nissan March Sense TM es el más barato, con un costo de 245,900 pesos; le sigue el Renault Kwid Intens, con 251,500 pesos, mientras que el Hyundai Grand i10 GL TM alcanza los 286,600 pesos.

Frente al March, el Kwid cuesta 5,600 pesos más, pero ofrece 128.5 kilómetros adicionales de autonomía teórica en carretera. También supera al Grand i10 por 146.3 kilómetros, pese a ser 35,100 pesos más barato.

Por esa combinación de precio contenido y mayor alcance, el Renault Kwid ofrece el mejor equilibrio entre costo y autonomía dentro de los modelos analizados. El ejercicio también muestra que un tanque más grande no garantiza recorrer más distancia: la eficiencia del motor puede compensar una menor capacidad de combustible.

Publicidad

Tags

automóviles, movilidad Automóviles

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad