Qué hatchback barato llega más lejos con un tanque de gasolina

El ejercicio utiliza exclusivamente las versiones de entrada modelo 2026 del Renault Kwid, Nissan Marchy Hyundai Grand i10, debido a que el objetivo es comparar los hatchback más accesibles de cada gama.

Para calcular la autonomía teórica se multiplicó la capacidad total del tanque por el rendimiento oficial en ciudad y carretera reportado en las fichas técnicas. Los resultados representan el alcance máximo bajo las condiciones de prueba de cada fabricante, no una garantía de que el vehículo recorrerá exactamente esa distancia en el uso cotidiano.

Así quedó el ranking de autonomía teórica en carretera:

- Renault Kwid Intens: 993.6 km

- Nissan March Sense TM: 865.1 km

- Hyundai Grand i10 GL TM: 847.3 km

La diferencia entre el primer y el último lugar alcanzó los 146.3 kilómetros, una distancia suficiente para recorrer prácticamente un trayecto completo entre la Ciudad de México y Puebla.

De Oaxaca a Monterrey: las ciudades que alcanzas con una sola carga de gasolina

Para aterrizar las cifras de autonomía en escenarios reales, se comparó el alcance teórico en carretera de cada hatchback con recorridos que parten desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia distintos puntos del país.

Los destinos considerados fueron:

- Tepoztlán (83.4 km)

- Cuernavaca (87.5 km)

- Cholula (127 km)

- Peña de Bernal (238 km)

- San Miguel de Allende (271 km)

- Oaxaca (463 km)

- Guadalajara (551 km)

- Monterrey (916 km)

- Mérida (1,312 km)

- Cancún (1,609 km)

- Tijuana (2,773 km)

Con base en esos trayectos, estos son los lugares a los que podría llegar cada modelo antes de volver a cargar gasolina:

Renault Kwid Intens

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara

- Monterrey

Nissan March Sense TM

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara

Hyundai Grand i10 GL TM

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara