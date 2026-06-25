¿Cuál de los autos eléctricos más baratos llega más lejos?

La diferencia entre el modelo con menor autonomía y el de mayor alcance supera los 190 kilómetros, una distancia suficiente para cambiar por completo el tipo de viaje que puede realizar cada vehículo.

Así queda el ranking de autonomía entre los eléctricos más accesibles del mercado mexicano:

- GWM ORA 03: 500 km

- Geely EX2: 395 km

- BYD Dolphin Mini: 380 km

- MG 4 Electric: 350 km

- JAC E10X: 301 km

A simple vista todas parecen cifras elevadas para el uso cotidiano. Sin embargo, cuando se trasladan a recorridos concretos, las diferencias comienzan a ser mucho más evidentes.

¿Hasta dónde puede llegar el JAC E10X con una sola carga?

Con 301 kilómetros de autonomía, el JAC E10X está claramente orientado a la movilidad urbana y a desplazamientos regionales relativamente cortos.

Tomando como referencia el Zócalo de la Ciudad de México, su alcance teórico permitiría llegar a:

- Tepoztlán, Morelos: 83.4 km

- Cuernavaca, Morelos: 87.5 km

- Cholula, Puebla: 127 km

- Peña de Bernal, Querétaro: 238 km

- San Miguel de Allende, Guanajuato: 271 km

Por distancia anunciada, podría alcanzar San Miguel de Allende. No obstante, ya se encontraría muy cerca de su límite teórico, por lo que en condiciones reales de manejo probablemente requeriría una recarga antes de emprender el regreso.

¿Qué destinos cubren el Geely EX2, el BYD Dolphin Mini y el MG 4 Electric?

La zona media del mercado eléctrico ofrece autonomías que ya permiten pensar en viajes más largos fuera de la ciudad.

Geely EX2 — 395 km

Con una autonomía anunciada de 395 kilómetros, el EX2 puede cubrir sin problema:

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Morelia

Además, queda muy cerca de alcanzar:

- Veracruz, Veracruz: 398 km

- Acapulco, Guerrero: 378 km

BYD Dolphin Mini — 380 km

El modelo más popular del segmento presume una autonomía de 380 kilómetros.

Eso le permite llegar a:

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Morelia

- Acapulco

Por otro lado, destinos como Veracruz quedarían prácticamente en el límite de la autonomía anunciada.