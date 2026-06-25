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¿Qué tan lejos puedes viajar con los autos eléctricos más baratos de México?

Del Zócalo de la CDMX a Acapulco, Veracruz o San Miguel de Allende: así se comparan las autonomías de los eléctricos más accesibles del mercado.
jue 25 junio 2026 07:36 AM
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Desde escapadas de fin de semana hasta viajes por carretera, estas son las distancias que podrían recorrer antes de buscar una estación de carga. (jac.mx, byd.com/mx, geelymexico.com, gwm-mx.com y mgmotor.com.mx.)

La autonomía sigue siendo una de las preguntas más importantes para quienes piensan comprar un auto eléctrico. Más allá de los kilómetros que anuncian las marcas, muchos conductores quieren saber algo mucho más práctico: ¿hasta dónde pueden llegar realmente con una sola carga?

Para responder esa duda, comparamos los cinco modelos eléctricos más accesibles disponibles en México y trasladamos sus cifras de autonomía a destinos que millones de personas conocen. Desde escapadas de fin de semana hasta viajes por carretera, estas son las distancias que podrían recorrer antes de buscar una estación de carga.

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¿Cuál de los autos eléctricos más baratos llega más lejos?

La diferencia entre el modelo con menor autonomía y el de mayor alcance supera los 190 kilómetros, una distancia suficiente para cambiar por completo el tipo de viaje que puede realizar cada vehículo.

Así queda el ranking de autonomía entre los eléctricos más accesibles del mercado mexicano:

- GWM ORA 03: 500 km
- Geely EX2: 395 km
- BYD Dolphin Mini: 380 km
- MG 4 Electric: 350 km
- JAC E10X: 301 km

A simple vista todas parecen cifras elevadas para el uso cotidiano. Sin embargo, cuando se trasladan a recorridos concretos, las diferencias comienzan a ser mucho más evidentes.

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¿Hasta dónde puede llegar el JAC E10X con una sola carga?

Con 301 kilómetros de autonomía, el JAC E10X está claramente orientado a la movilidad urbana y a desplazamientos regionales relativamente cortos.

Tomando como referencia el Zócalo de la Ciudad de México, su alcance teórico permitiría llegar a:

- Tepoztlán, Morelos: 83.4 km
- Cuernavaca, Morelos: 87.5 km
- Cholula, Puebla: 127 km
- Peña de Bernal, Querétaro: 238 km
- San Miguel de Allende, Guanajuato: 271 km

Por distancia anunciada, podría alcanzar San Miguel de Allende. No obstante, ya se encontraría muy cerca de su límite teórico, por lo que en condiciones reales de manejo probablemente requeriría una recarga antes de emprender el regreso.

¿Qué destinos cubren el Geely EX2, el BYD Dolphin Mini y el MG 4 Electric?

La zona media del mercado eléctrico ofrece autonomías que ya permiten pensar en viajes más largos fuera de la ciudad.

Geely EX2 — 395 km

Con una autonomía anunciada de 395 kilómetros, el EX2 puede cubrir sin problema:

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Morelia

Además, queda muy cerca de alcanzar:

- Veracruz, Veracruz: 398 km
- Acapulco, Guerrero: 378 km

BYD Dolphin Mini — 380 km

El modelo más popular del segmento presume una autonomía de 380 kilómetros.

Eso le permite llegar a:

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Morelia
- Acapulco

Por otro lado, destinos como Veracruz quedarían prácticamente en el límite de la autonomía anunciada.

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MG 4 Electric — 350 km

La propuesta de MG marca un punto de transición hacia vehículos con capacidades más amplias para carretera.

Con 350 kilómetros de autonomía, puede alcanzar:

- Tepoztlán.

- Cuernavaca.

- Cholula.

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Morelia

Acapulco y Veracruz ya quedarían fuera de su rango teórico de una sola carga.

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¿El GWM ORA 03 realmente permite viajar más lejos?

Dentro de este grupo, el GWM ORA 03 es el único que supera claramente la barrera de los 400 kilómetros y se acerca a los 500.

Su autonomía oficial es de 500 kilómetros, suficiente para cubrir todos los destinos considerados en esta comparación:

- Tepoztlán: 83.4 km.

- Cuernavaca: 87.5 km.

- Cholula: 127 km.

- Peña de Bernal: 238 km.

- San Miguel de Allende: 271 km.

- Morelia: 313 km.

- Acapulco: 378 km.

- Veracruz: 398 km.

- Puerto de Veracruz: 415 km.

¿Por qué la autonomía real puede ser diferente a la anunciada por las marcas?

Las cifras utilizadas por los fabricantes se obtienen bajo condiciones controladas, por lo que rara vez coinciden exactamente con la experiencia diaria de los conductores.

Factores como la velocidad, el uso del aire acondicionado, las pendientes, el peso transportado, la temperatura ambiente o el estilo de manejo pueden modificar significativamente el consumo energético.

Por esa razón, aunque un vehículo anuncie 500 kilómetros de autonomía, alcanzar esa cifra dependerá de múltiples variables. Lo mismo ocurre con modelos de menor alcance, donde una diferencia de algunos kilómetros puede determinar si un viaje se completa sin recargar o si será necesario detenerse en una electrolinera.

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Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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