La marca identifica alrededor de 20 modelos con los que compite, ya sea por precio, nivel de equipamiento o tipo de carrocería. El principal argumento del nuevo JAC 4 es ofrecer un nivel de equipamiento superior dentro del rango de precios donde compiten diversas SUV, así como sedanes y hatchbacks.
El lanzamiento también forma parte de la estrategia de crecimiento de GML, que busca fortalecer el posicionamiento de JAC en México mediante una gama renovada, inversiones en manufactura y una mayor integración nacional.
“Para una familia un automóvil representa movilidad, representa un patrimonio. Normalmente la decisión de compra de un vehículo es la decisión patrimonial más importante”, afirmó Elías Massri, CEO y presidente del Consejo de GML.
Más tecnología para competir por el mismo presupuesto
La actualización de Jac 4 incorpora 43 nuevas características en diseño, seguridad, conectividad y confort, una renovación que responde a la retroalimentación recopilada entre clientes durante los últimos tres años y que pretende elevar el nivel de equipamiento frente a sus competidores sin incrementar significativamente el precio de entrada.
“Empezamos a trabajar qué había que cambiar, qué había que hacer, qué nos faltaba y en qué punto podíamos incluso ir más allá de lo que normalmente te ofrecen en el mercado”, dijo Villagómez.
Entre las novedades destacan rines de 18 pulgadas con un nuevo diseño para incrementar la sensación de seguridad, iluminación completamente LED, una parrilla rediseñada para mejorar la eficiencia del motor, espejos calefactables y abatibles eléctricamente, cristales traseros de privacidad y una llave inteligente que permite abrir el vehículo, encender el motor o bajar las ventanas sin necesidad de sacarla de la bolsa o mochila.
El interior también fue rediseñado con un enfoque más funcional. Incorpora iluminación ambiental configurable en 64 colores, asientos con seis posiciones de ajuste y ventilación, puertos USB tipo C para pasajeros delanteros y traseros, así como una pantalla central de 12.8 pulgadas, 25% más grande que la del modelo anterior, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.
En seguridad añade una cámara de visión de 540 grados con función de chasis transparente de 180 grados, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego, asistencia para cambio seguro de carril y alerta de tráfico cruzado trasero. Asimismo, la estructura monocasco fue reforzada con acero de alta resistencia para incrementar la protección de los ocupantes.
El JAC 4 está impulsado por un motor 1.5 litros turbo acoplado a una transmisión automática CVT, una combinación orientada a ofrecer un equilibrio entre desempeño y eficiencia. El propulsor incorpora tecnología i-VVT (Intelligent Variable Valve Timing), que optimiza la apertura y cierre de las válvulas para mejorar la entrega de potencia, reducir el consumo de combustible y favorecer un funcionamiento más silencioso.