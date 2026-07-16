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JAC 4 se renueva con más equipamiento y apuesta por conquistar a compradores de sedanes con un precio de 369,000 pesos

La SUV subcompacta de JAC incorpora 43 nuevas características de diseño, seguridad y conectividad para captar clientes que consideran sedanes, hatchbacks y otras camionetas del segmento.
jue 16 julio 2026 02:07 PM
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JAC 4 participa en el segmento de los SUV subcompactos, uno de los más compartidos del mercado. (Cortesía )

JAC actualizó en México su SUV subcompacto JAC 4 con una estrategia enfocada en ofrecer una mayor relación costo-beneficio en uno de los segmentos más competidos del mercado. Con un precio de 369,000 pesos, la marca china —comercializada y ensamblada en el país por Giant Motors Latinoamérica (GML)— busca atraer tanto a compradores que ya consideran un SUV como a consumidores que actualmente evalúan sedanes y hatchbacks de un precio similar.

El posicionamiento de precio coloca al modelo apenas por encima de la Nissan Magnite, cuyo precio de entrada es de 364,900 pesos, pero por debajo de otros SUV subcompactos como Toyota Raize, Chevrolet Tracker, MG ZS y Kia Seltos, cuyas versiones iniciales superan los 370,000 pesos.

Al mismo tiempo, el JAC 4 2027 se ubica en un rango donde también compiten sedanes y hatchbacks como Mazda2 Sedán, Volkswagen Virtus, Kia K3 y Nissan Versa, por lo que la marca considera que puede atraer clientes que originalmente buscaban este tipo de vehículos, pero que aspiran a una SUV sin aumentar significativamente su presupuesto.

“Los SUV son una carrocería muy aspiracional e invita a quienes estaban considerando un sedán o un hatchback a dar el salto hacia este tipo de vehículos”, afirmó Abel Villagómez, gerente de Producto de JAC México.

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La marca identifica alrededor de 20 modelos con los que compite, ya sea por precio, nivel de equipamiento o tipo de carrocería. El principal argumento del nuevo JAC 4 es ofrecer un nivel de equipamiento superior dentro del rango de precios donde compiten diversas SUV, así como sedanes y hatchbacks.

El lanzamiento también forma parte de la estrategia de crecimiento de GML, que busca fortalecer el posicionamiento de JAC en México mediante una gama renovada, inversiones en manufactura y una mayor integración nacional.

“Para una familia un automóvil representa movilidad, representa un patrimonio. Normalmente la decisión de compra de un vehículo es la decisión patrimonial más importante”, afirmó Elías Massri, CEO y presidente del Consejo de GML.

Más tecnología para competir por el mismo presupuesto

La actualización de Jac 4 incorpora 43 nuevas características en diseño, seguridad, conectividad y confort, una renovación que responde a la retroalimentación recopilada entre clientes durante los últimos tres años y que pretende elevar el nivel de equipamiento frente a sus competidores sin incrementar significativamente el precio de entrada.

“Empezamos a trabajar qué había que cambiar, qué había que hacer, qué nos faltaba y en qué punto podíamos incluso ir más allá de lo que normalmente te ofrecen en el mercado”, dijo Villagómez.

Entre las novedades destacan rines de 18 pulgadas con un nuevo diseño para incrementar la sensación de seguridad, iluminación completamente LED, una parrilla rediseñada para mejorar la eficiencia del motor, espejos calefactables y abatibles eléctricamente, cristales traseros de privacidad y una llave inteligente que permite abrir el vehículo, encender el motor o bajar las ventanas sin necesidad de sacarla de la bolsa o mochila.

El interior también fue rediseñado con un enfoque más funcional. Incorpora iluminación ambiental configurable en 64 colores, asientos con seis posiciones de ajuste y ventilación, puertos USB tipo C para pasajeros delanteros y traseros, así como una pantalla central de 12.8 pulgadas, 25% más grande que la del modelo anterior, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad añade una cámara de visión de 540 grados con función de chasis transparente de 180 grados, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego, asistencia para cambio seguro de carril y alerta de tráfico cruzado trasero. Asimismo, la estructura monocasco fue reforzada con acero de alta resistencia para incrementar la protección de los ocupantes.

El JAC 4 está impulsado por un motor 1.5 litros turbo acoplado a una transmisión automática CVT, una combinación orientada a ofrecer un equilibrio entre desempeño y eficiencia. El propulsor incorpora tecnología i-VVT (Intelligent Variable Valve Timing), que optimiza la apertura y cierre de las válvulas para mejorar la entrega de potencia, reducir el consumo de combustible y favorecer un funcionamiento más silencioso.

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La renovación también marca el abandono definitivo de la denominación SEI dentro del portafolio de SUV de la marca.

“La familia SEI ya cumplió su tiempo y la que tomó la estafeta fue la familia JAC con la numeración”, explicó Villagómez. Actualmente la gama está integrada por los modelos JAC 2, JAC 4, JAC 6 y JAC 8.

De acuerdo con cifras del INEGI, el modelo comercializado anteriormente como JAC SEI 4 registró la venta de 2,081 unidades durante 2025. Entre enero y junio de 2026 acumuló 1,146 unidades, un desempeño que la marca busca fortalecer con esta actualización, en un segmento que concentra algunos de los vehículos de mayor volumen del mercado mexicano.

Manufactura local, clave para mantener el precio

Mantener una estrategia de precios competitivos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las automotrices chinas en un entorno de mayor presión comercial, luego de que el gobierno mexicano impusiera un arancel de 50% a los vehículos importados desde cualquier país con el que no se tenga tratado de libre comercio, incluido China.

En este contexto, GML sostiene que el ensamblaje en México y el desarrollo de una red de proveedores nacionales le han permitido contener los costos de producción y mantener el precio del JAC 4 en 369,000 pesos, pese al endurecimiento del entorno arancelario para los vehículos y componentes importados.

"El poder sacar este vehículo a este precio es porque hay toda una ingeniería fabril atrás para lograrlo, basada en componentes, en estructuras de construcción del vehículo y en proveedores de diferentes partes del mundo, incluyendo México. Nos toma tiempo sacar un modelo; no es tan fácil como importarlo, venderlo y ver qué pasa. Aquí sí lleva todo un desarrollo", afirmó.

El directivo añadió que la empresa mantiene una estrategia permanente para incrementar el contenido nacional de los vehículos que ensambla en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, sin comprometer la calidad ni la competitividad. “La lucha desde siempre ha sido buscar cómo ir integrando proveedores sin mermar la calidad, sin mermar el precio y ser competitivos”, señaló.

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Autos chinos en México

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