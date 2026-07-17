BYD actualiza el King DM-i para competir con Prius y Corolla en el mercado de sedanes híbridos

Aunque los sedanes han cedido terreno frente al crecimiento de las SUV, este tipo de vehículos mantiene una base de consumidores que privilegia la eficiencia, el espacio y el confort de marcha. En esa categoría, las alternativas electrificadas continúan siendo reducidas, un espacio que BYD busca aprovechar con la actualización de su modelo híbrido enchufable.

BYD King DM-i mejora autonomía y eficiencia

La principal evolución del modelo está en la nueva generación de la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligent), que combina un motor de combustión de alta eficiencia con un propulsor eléctrico y la Blade Battery, desarrollada por la propia compañía.

Con esta configuración, el King DM-i ofrece una autonomía combinada de hasta 1,680 kilómetros y una autonomía completamente eléctrica de hasta 170 kilómetros, ambas bajo el ciclo de medición NEDC. Además, registra un consumo de combustible de 27.39 kilómetros por litro (NEDC).

“El nuevo BYD KING DM-i llega para responder a las necesidades de una nueva generación de conductores que buscan recorrer mayores distancias con menor consumo de combustible, sin renunciar al confort ni a la innovación”, indicó la automotriz.

Tecnología y seguridad para competir con los sedanes híbridos

La actualización también incorpora una nueva imagen exterior con una parrilla frontal rediseñada, iluminación Full LED y una silueta más estilizada. En el interior, el sedán ofrece una cabina con materiales de mayor calidad, una capacidad de cajuela de 522 litros y un mayor nivel de equipamiento.

Entre las novedades destacan una pantalla táctil rotatoria de hasta 15.6 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, el asistente de voz “Hi BYD”, actualizaciones remotas (OTA), servicios conectados mediante BYD Cloud, carga inalámbrica para teléfonos inteligentes, acceso mediante NFC y la función Vehicle-to-Load (VTOL), que permite suministrar electricidad a dispositivos externos.

En seguridad, el modelo incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal y trasera, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara panorámica HD, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y seis bolsas de aire.

La Blade Battery complementa el paquete de seguridad del vehículo, una tecnología que BYD destaca por su resistencia estructural y estabilidad térmica.

Precio del BYD King DM-i

El King DM-i modelo 2027 ya está disponible en México en las versiones GL y GS. La primera tendrá un precio de lanzamiento de 499,900 pesos, mientras que la segunda costará 554,900 pesos, una promoción válida para las primeras 2,500 unidades comercializadas en el país. Posteriormente, los precios aumentarán a 524,900 y 579,900 pesos, respectivamente.

Con esta actualización, BYD busca fortalecer su presencia en uno de los pocos nichos donde la electrificación todavía ofrece margen para crecer. Al combinar dimensiones similares —e incluso superiores— a las del Prius y el Corolla Hybrid con un sistema híbrido enchufable y un precio competitivo, la marca china apuesta por atraer a consumidores que siguen buscando un sedán como alternativa a las SUV.