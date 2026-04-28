La firma china reportó en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 4.08 trillones de yuanes, es decir una caída de 55% respecto a los 9.07 trillones del mismo periodo del año anterior, además de una reducción de 11.8% en ingresos, de acuerdo con su informe presentado a la Bolsa de Hong Kong el 28 de abril.

Cómo BYD pasó de ser cuestionada a liderar el mercado

Durante años, los fabricantes chinos enfrentaron la idea de producir autos de menor calidad frente a marcas occidentales. Las cifras recientes contradicen esa percepción. BYD domina el mercado chino, el más grande del mundo en vehículos eléctricos, y ha extendido su presencia hacia el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa, regiones donde compite bajo estándares regulatorios más exigentes y, en algunos casos, con barreras comerciales.

El quiebre frente a Tesla ocurrió en un solo año

En 2024, Tesla mantenía el liderazgo con 1.79 millones de vehículos vendidos, apenas por encima de los 1.76 millones de BYD. La diferencia era mínima y el mercado seguía en disputa.

Para 2025, la distancia cambió de forma clara. BYD creció 28.4% en ventas anuales mientras Tesla registró una caída de 8.4%, lo que amplió la brecha a más de 600,000 unidades. El liderazgo dejó de ser marginal y se convirtió en una ventaja clara en volumen.

Más autos vendidos, menor ingreso por unidad

Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 muestran el costo del crecimiento. BYD reportó ingresos por 150.2 trillones de yuanes, 11.8% menos que un año antes, mientras el beneficio neto cayó a 4.08 trillones de yuanes, lo que representa una reducción de 55%.

La caída se explica por la desaceleración de la demanda en China, donde los consumidores reaccionan con mayor sensibilidad al precio. La eliminación progresiva de subsidios para vehículos de nuevas energías también redujo los incentivos de compra. Para mantener el volumen de ventas, la compañía ajusta precios y reduce márgenes, lo que impacta directamente en las utilidades.