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BYD vende más autos que Tesla, pero gana menos dinero: la victoria más cara del mercado eléctrico

La firma china superó a su rival en ventas globales en 2025, pero su beneficio cayó en el primer trimestre de 2026 por la desaceleración en el gigante asiático y la presión en precios.
mar 28 abril 2026 11:37 AM
BYD vende más autos que Tesla, pero gana menos dinero: la victoria más cara del mercado eléctrico
La caída de BYD en este rubro se explica por la desaceleración de la demanda en China, donde los consumidores reaccionan con mayor sensibilidad al precio. (LewisTsePuiLung/Getty Images)

Durante años, los autos eléctricos estuvieron ligados a Tesla como referencia global. La discusión cambió en 2025, cuando BYD se colocó como el mayor vendedor del sector. Sin embargo, su reporte más reciente revela que ese liderazgo vino acompañado de una caída de más de 50% en sus ganancias.

BYD vendió 2.26 millones de vehículos eléctricos en 2025, frente a los 1.64 millones de Tesla.

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La firma china reportó en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 4.08 trillones de yuanes, es decir una caída de 55% respecto a los 9.07 trillones del mismo periodo del año anterior, además de una reducción de 11.8% en ingresos, de acuerdo con su informe presentado a la Bolsa de Hong Kong el 28 de abril.

Cómo BYD pasó de ser cuestionada a liderar el mercado

Durante años, los fabricantes chinos enfrentaron la idea de producir autos de menor calidad frente a marcas occidentales. Las cifras recientes contradicen esa percepción. BYD domina el mercado chino, el más grande del mundo en vehículos eléctricos, y ha extendido su presencia hacia el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa, regiones donde compite bajo estándares regulatorios más exigentes y, en algunos casos, con barreras comerciales.

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El quiebre frente a Tesla ocurrió en un solo año

En 2024, Tesla mantenía el liderazgo con 1.79 millones de vehículos vendidos, apenas por encima de los 1.76 millones de BYD. La diferencia era mínima y el mercado seguía en disputa.

Para 2025, la distancia cambió de forma clara. BYD creció 28.4% en ventas anuales mientras Tesla registró una caída de 8.4%, lo que amplió la brecha a más de 600,000 unidades. El liderazgo dejó de ser marginal y se convirtió en una ventaja clara en volumen.

Más autos vendidos, menor ingreso por unidad

Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 muestran el costo del crecimiento. BYD reportó ingresos por 150.2 trillones de yuanes, 11.8% menos que un año antes, mientras el beneficio neto cayó a 4.08 trillones de yuanes, lo que representa una reducción de 55%.

La caída se explica por la desaceleración de la demanda en China, donde los consumidores reaccionan con mayor sensibilidad al precio. La eliminación progresiva de subsidios para vehículos de nuevas energías también redujo los incentivos de compra. Para mantener el volumen de ventas, la compañía ajusta precios y reduce márgenes, lo que impacta directamente en las utilidades.

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Crecer fuera de China no elimina la presión en rentabilidad

La presencia internacional continúa expandiéndose en mercados como el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa. Esa diversificación permite sostener el volumen de ventas y reducir la dependencia del mercado chino.

La competencia global se ha intensificado y obliga a mantener precios competitivos en distintos mercados. A esto se suma el impacto de factores externos como el aumento en el precio del petróleo, que puede impulsar la demanda de vehículos eléctricos sin traducirse necesariamente en mejores márgenes para los fabricantes.

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Tesla vende menos, pero mantiene otra lógica

Tesla cerró 2025 con 1.64 millones de vehículos vendidos y reportó cifras por debajo de lo esperado en el último trimestre. La eliminación del crédito fiscal de 7,500 dólares en Estados Unidos y las dificultades en Europa han afectado la demanda.

A pesar de ese contexto, sus acciones subieron tras la publicación de resultados, impulsadas por expectativas más bajas que fueron superadas. La empresa mantiene una estrategia centrada en el valor por vehículo, lo que permite sostener una lógica distinta frente al crecimiento basado en volumen.

BYD lidera en número de autos vendidos, pero la caída en su beneficio muestra el costo de ese crecimiento. La competencia en el mercado eléctrico dejó de medirse solo en volumen y ahora expone la diferencia entre vender más unidades y generar más ganancias en un entorno donde el precio se convierte en el principal factor de competencia.

Con información de AFP.

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Industria automotriz Autos eléctricos China Tesla

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