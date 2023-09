BYD: cómo pasó de una pequeña empresa a un gigante de vehículos electrificados

La ejecutiva opina que una de las fortalezas del fabricante chino radican en su capacidad para producir componentes internamente, lo que le permite ofrecer vehículos eléctricos a precios competitivos. Un estudio de UBS destacó que 78% de los componentes del nuevo modelo Seal son producidos por la división de componentes de BYD. Esta estrategia ha permitido a la empresa ofrecer vehículos con costos 15% más bajos que su competidor más cercano, Tesla.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD señaló en la entrevista que China, donde la penetración de vehículos eléctricos supera 30%, es el mercado más competitivo en la industria de vehículos eléctricos. Li atribuye gran parte de esta competencia a la innovación, ya que los vehículos eléctricos han reemplazado a los teléfonos y tabletas como el epicentro de la innovación tecnológica en China.

El 'mexican moment'

Hoy, Stella Li está encabezando los esfuerzos de BYD para conquistar el mercado mexicano. La empresa ha lanzado dos SUV, Yuan Plus y Tang, y el sedán Han. Recientemente, el fabricante chino presentó el Dolphin, que promete ser un competidor de alto volumen en el mercado de vehículos eléctricos.

"Cuando el Dolphin se lanzó en Brasil, se posicionó como uno de los mejores vehículos eléctricos en su categoría, consolidando la reputación de BYD como una marca líder en innovación", dijo Li, quien añadió que vendían un automóvil cada cinco minutos en los días siguientes al lanzamiento del modelo en el mercado brasileño.

En México, BYD no solo apunta al mercado de consumo, sino también a flotas corporativas y de gobierno. La compañía ya ha entregado 500 camiones eléctricos a empresas como Femsa, Lala y Bimbo, y espera expandir aún más su presencia en el mercado de flotas en México gracias a sus acuerdos para proporcionar una amplia flota de autobuses eléctricos a gobierno y empresas privadas.

Además, es proveedor de unidades tanto para empresas privadas, como para servicios de transporte compartido como Uber y DiDi.

Igual que otros fabricantes chinos, BYD también analiza establecer operaciones de manufactura en el país, que no sólo atiendan al mercado local, sino también a toda América Latina. No obstante, aún no hay una fecha específica para el proyecto.

Li también compartió la ambiciosa meta de ventas de la marca para México: 5,000 vehículos eléctricos en su primer año de operaciones y elevar la penetración de vehículos eléctricos en el país al 20% −hoy es 0.5%− en menos de dos años. No obstante, su participación aún es modesta; según datos del área de ventas de la empresa, BYD ha comercializado alrededor de 1,000 unidades en lo que va del año.

"México es un mercado sumamente importante para nosotros y definitivamente queremos llegar a ser una de las principales marcas, y ayudar a poder tener una mayor penetración de los vehículos eléctricos", concluye Li.