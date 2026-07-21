Hyundai no quiere subir precios en México: mueve la producción de Creta y ajusta el motor de Grand i10

Los movimientos responden al arancel de 50% que México aplica a las importaciones provenientes de países con los que no mantiene un tratado de libre comercio. La medida ha obligado a los fabricantes a revisar sus cadenas globales de suministro para evitar trasladar mayores costos a los consumidores.

Hyundai, que opera en México desde 2014, es actualmente la décima marca más vendida del país, con 26,434 unidades comercializadas durante el primer semestre, equivalentes a una participación de mercado de 3.3%, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que incluyen una estimación de las ventas de BYD. En ese contexto, la compañía busca proteger su competitividad frente a un entorno comercial más restrictivo.

“El grupo está preparado para sortear los cambios regulatorios que puedan presentarse, como por ejemplo, los aranceles que cambiaron del año pasado a este. A partir de un análisis de capacidades globales y de este nuevo entorno, Hyundai determinó cambiar el origen de producción de algunos modelos", resume Ortega.

De Indonesia a Vietnam en seis meses

El primer movimiento ocurrió con Creta, el SUV subcompacto que se ha convertido en uno de los pilares comerciales de la marca y del cual vendió 8,541 unidades en el primer semestre de 2026.

Hasta ahora el modelo se importaba desde Indonesia, país con el que México no tiene un tratado de libre comercio y cuyas exportaciones quedaron sujetas al arancel de 50% desde enero de este año.

Para evitar trasladar ese costo al consumidor, Hyundai decidió cambiar el origen de producción a Vietnam, país integrante del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que México también forma parte.

La transición tomó apenas seis meses. “A partir de agosto, la Creta seguirá siendo la misma Creta para el público, pero ahora la traemos de Vietnam precisamente para no tener este tipo de impactos por las regulaciones locales”, detalla.

Hyundai Creta es un SUV subcompacto. (Cortesía)

Gracias al cambio, la compañía evitó absorber el arancel o trasladarlo al precio final del vehículo.

“En el caso de Creta técnicamente no se ha encarecido porque teníamos inventario y antes de tener un costo adicional por arancel movimos la producción de Indonesia a Vietnam”, detalla Ortega.

La rapidez con la que se ejecutó el cambio refleja una transformación dentro de la industria automotriz, tradicionalmente caracterizada por procesos de planeación de largo plazo.

Durante años, fabricantes y proveedores defendieron que modificar cadenas de suministro o mover producción requería varios años de preparación. Hoy, las tensiones comerciales están acelerando esos tiempos.

“La flexibilidad y agilidad para ir sorteando los cambios está todo el tiempo presente”, afirma el directivo.