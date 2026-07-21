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¿Qué equipos subieron y bajaron en el ranking de la FIFA tras el Mundial 2026? México vuelve al Top 10

La actualización del ranking de la FIFA dejó movimientos históricos: España desplazó a Argentina del liderato, México regresó al Top 10 y varias selecciones dieron saltos inéditos.
mar 21 julio 2026 08:32 AM
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México vs. Inglaterra: a qué hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026
La FIFA actualizó su ranking tras la conclusión del Mundial 2026. (Carl Recine/Getty Images)

El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona del mundo. También reconfiguró el ranking de la FIFA , con movimientos importantes entre las mejores selecciones del planeta y un regreso esperado: México volvió al Top 10 por primera vez en varios años.

La Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, publicada el 20 de julio tras la conclusión del torneo, refleja el peso que tiene la Copa del Mundo en el sistema de puntuación del organismo.

España desplazó a Argentina del primer lugar, Marruecos alcanzó la mejor posición de su historia y la Selección Mexicana escaló cuatro puestos para convertirse en la mejor ubicada de la Concacaf.

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España recupera el número uno tras ganar el Mundial 2026

El principal cambio en la clasificación llegó en la cima. España, campeona del Mundial tras vencer a Argentina en la final, recuperó el primer lugar del ranking mundial con 1,995.88 puntos, después de sumar 121.17 unidades, la mayor ganancia entre todas las selecciones durante el periodo.

Argentina, que llegó al torneo como líder del ranking, descendió al segundo puesto tras quedarse con el subcampeonato.

Francia e Inglaterra conservaron el tercer y cuarto lugar, respectivamente, mientras que Brasil subió una posición para colocarse quinto.

Otra de las grandes historias la protagonizó Marruecos, que escaló hasta el sexto lugar, la mejor posición de su historia dentro de la clasificación de la FIFA.

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España recupera el número uno tras conquistar la Copa del Mundo. (Fotografía: Elsa/Getty Images)

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México regresa al Top 10 del mundo

Uno de los movimientos más relevantes para la afición mexicana fue el ascenso de la Selección Nacional.

México pasó del lugar 14 al 10 del mundo, al sumar 1,754.30 puntos, un avance de cuatro posiciones que le permitió regresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta y consolidarse como el representativo mejor ubicado de la Concacaf.

El avance fue consecuencia de su destacada actuación en la Copa del Mundo, torneo que otorga la mayor cantidad de puntos dentro del sistema de clasificación de la FIFA.

El equipo dirigido por Javier Aguirre firmó una fase de grupos perfecta con tres victorias:

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 República de Corea

México 3-0 República Checa

Con nueve puntos, líder de grupo y sin recibir goles, avanzó a la fase de eliminación directa.

En dieciseisavos de final derrotó 2-0 a Ecuador para sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo.

Su participación terminó en octavos de final, donde cayó 3-2 frente a Inglaterra. Sin embargo, al tratarse de una de las selecciones mejor clasificadas del mundo y por el resultado cerrado, el impacto negativo sobre la puntuación fue limitado.

México rompe sequía mundialista de 40 años y pasa a octavos
México sube cuatro posiciones y regresa al Top 10 mundial. (YURI CORTEZ/AFP)

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Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

España – 1,995.88 puntos (+1)

Argentina – 1,970.37 (-1)

Francia – 1,948.97 (=)

Inglaterra – 1,922.83 (=)

Brasil – 1,804.92 (+1)

Marruecos – 1,803.99 (+1)

Portugal – 1,787.85 (-2)

Bélgica – 1,778.36 (-1)

Países Bajos – 1,775.54 (-1)

México – 1,754.30 (+4)

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Los países que más posiciones ganaron

Además del ascenso de México, varias selecciones protagonizaron importantes avances tras el Mundial.

Noruega: 19.º (+12), el mayor ascenso del ranking.

Paraguay: 34.º (+7).

Sudáfrica: 54.º (+6).

Irak: 63.º (+6).

Suiza: 14.º (+5).

Egipto: 24.º (+5).

Turquía: 27.º (+5).

República Democrática del Congo: 41.º (+5).

En el caso de Noruega, el salto de doce posiciones representa el mayor avance registrado en esta actualización.

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Los equipos que más cayeron

No todas las selecciones salieron fortalecidas del Mundial. Algunas registraron retrocesos importantes tanto en posiciones como en puntos.

Las mayores caídas fueron:

Túnez: 57.º (-12), el mayor descenso del ranking.

Panamá: 44.º (-10), además de la mayor pérdida de puntos (-60.74).

Uzbekistán: 60.º (-10).

Jordania: 73.º (-10).

República Checa: 48.º (-8).

República de Corea: 32.º (-7).

Uruguay: 20.º (-4).

Un Mundial que reordenó el mapa del futbol

La actualización confirma el enorme impacto que tiene la Copa del Mundo sobre la clasificación de la FIFA. España recuperó el liderato gracias al título, Marruecos firmó el mejor ranking de su historia y México volvió a instalarse entre las diez mejores selecciones del planeta.

Más allá de los movimientos individuales, el ranking deja una fotografía del nuevo equilibrio del futbol internacional tras el Mundial 2026, con varias selecciones emergentes ganando terreno y otras potencias obligadas a comenzar un nuevo ciclo rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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