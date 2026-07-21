¿Qué equipos subieron y bajaron en el ranking de la FIFA tras el Mundial 2026? México vuelve al Top 10

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA
España – 1,995.88 puntos (+1)
Argentina – 1,970.37 (-1)
Francia – 1,948.97 (=)
Inglaterra – 1,922.83 (=)
Brasil – 1,804.92 (+1)
Marruecos – 1,803.99 (+1)
Portugal – 1,787.85 (-2)
Bélgica – 1,778.36 (-1)
Países Bajos – 1,775.54 (-1)
México – 1,754.30 (+4)
Los países que más posiciones ganaron
Además del ascenso de México, varias selecciones protagonizaron importantes avances tras el Mundial.
Noruega: 19.º (+12), el mayor ascenso del ranking.
Paraguay: 34.º (+7).
Sudáfrica: 54.º (+6).
Irak: 63.º (+6).
Suiza: 14.º (+5).
Egipto: 24.º (+5).
Turquía: 27.º (+5).
República Democrática del Congo: 41.º (+5).
En el caso de Noruega, el salto de doce posiciones representa el mayor avance registrado en esta actualización.
Los equipos que más cayeron
No todas las selecciones salieron fortalecidas del Mundial. Algunas registraron retrocesos importantes tanto en posiciones como en puntos.
Las mayores caídas fueron:
Túnez: 57.º (-12), el mayor descenso del ranking.
Panamá: 44.º (-10), además de la mayor pérdida de puntos (-60.74).
Uzbekistán: 60.º (-10).
Jordania: 73.º (-10).
República Checa: 48.º (-8).
República de Corea: 32.º (-7).
Uruguay: 20.º (-4).
Un Mundial que reordenó el mapa del futbol
La actualización confirma el enorme impacto que tiene la Copa del Mundo sobre la clasificación de la FIFA. España recuperó el liderato gracias al título, Marruecos firmó el mejor ranking de su historia y México volvió a instalarse entre las diez mejores selecciones del planeta.
Más allá de los movimientos individuales, el ranking deja una fotografía del nuevo equilibrio del futbol internacional tras el Mundial 2026, con varias selecciones emergentes ganando terreno y otras potencias obligadas a comenzar un nuevo ciclo rumbo a la siguiente Copa del Mundo.