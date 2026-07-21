¿Qué equipos subieron y bajaron en el ranking de la FIFA tras el Mundial 2026? México vuelve al Top 10

El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona del mundo. También reconfiguró el ranking de la FIFA , con movimientos importantes entre las mejores selecciones del planeta y un regreso esperado: México volvió al Top 10 por primera vez en varios años.

La Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, publicada el 20 de julio tras la conclusión del torneo, refleja el peso que tiene la Copa del Mundo en el sistema de puntuación del organismo.

España desplazó a Argentina del primer lugar, Marruecos alcanzó la mejor posición de su historia y la Selección Mexicana escaló cuatro puestos para convertirse en la mejor ubicada de la Concacaf.