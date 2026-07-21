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Por qué la FIFA investiga a Argentina y qué consecuencias podría enfrentar

Los altercados posteriores al España vs Argentina ya son revisados por la Comisión Disciplinaria, que deberá determinar si hubo infracciones al reglamento.
mar 21 julio 2026 09:13 AM
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Quien enfrentaría el escenario más delicado es Leandro Paredes, ya que el reporte oficial lo señala por su participación en una pelea con Gavi y otros integrantes de la selección española. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La FIFA abrió una investigación contra Argentina tras los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a la Albiceleste para conquistar su segunda Copa del Mundo.

Luego de revisar los informes oficiales del encuentro, la Comisión Disciplinaria designó a un fiscal de Disciplina y Ética para determinar si jugadores, integrantes del cuerpo técnico o la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incurrieron en infracciones al Código Disciplinario.

Aunque todavía no existe una resolución, el reglamento contempla diversas sanciones que podrían aplicarse si los hechos son comprobados.

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Estas son las posibles sanciones para los jugadores argentinos

Quien enfrentaría el escenario más delicado es Leandro Paredes, ya que el reporte oficial lo señala por su participación en una pelea con Gavi y otros integrantes de la selección española. Si la Comisión Disciplinaria concluye que incurrió en conducta violenta, el artículo 14, numeral 1, inciso h), contempla una suspensión mínima de tres partidos. Si determina que existió una agresión física, el inciso i) del mismo artículo también establece un mínimo de tres encuentros o una suspensión por el tiempo que fije la Comisión, ya que el reglamento no establece un límite máximo para este tipo de casos.

En cuanto a la sanción económica, el análisis jurídico utilizado para esta nota señala como referencia una multa de 20,000 dólares para una tarjeta roja directa en la Copa Mundial masculina. Sin embargo, ese monto solo podría aplicarse si la Comisión concluye que la conducta cometida corresponde a ese supuesto previsto en el reglamento.

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Por su parte, Nahuel Molina también fue señalado por su comportamiento durante la tangana, aunque el reporte no describe una acción específica. Si la investigación determina que incurrió en una conducta antideportiva, el artículo 14, numeral 1, inciso b), prevé una suspensión mínima de un partido o por el periodo que determine la Comisión Disciplinaria. Para este tipo de infracción no existe una multa fija, por lo que el órgano disciplinario tendría que establecer el monto correspondiente.

Una situación similar enfrenta Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina. Si la investigación acredita una conducta impropia como oficial, el Código contempla una suspensión mínima de un partido, además de las restricciones que corresponden a los integrantes del cuerpo técnico mientras permanezca vigente el castigo. Al igual que con Molina, cualquier multa quedaría sujeta a la valoración de la Comisión Disciplinaria.

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La AFA también podría ser sancionada

La investigación no solo podría derivar en castigos individuales. El artículo 14, numeral 5, del Código Disciplinario permite sancionar a una federación cuando una selección incurre en un comportamiento inapropiado durante una competencia organizada por la FIFA.

Si la Comisión concluye que los incidentes al término de la final constituyen una conducta impropia del equipo argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir una multa de 15,000 dólares, además de responder de manera solidaria por las sanciones económicas que eventualmente sean impuestas a jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

Enzo Fernández es un caso distinto

La situación de Enzo Fernández no forma parte de la investigación abierta por los incidentes posteriores al partido. El mediocampista argentino fue expulsado en el minuto 90+3 tras recibir una segunda tarjeta amarilla, una acción que ocurrió durante el tiempo reglamentario de la final y que obligó a su selección a disputar la prórroga con un futbolista menos. Finalmente, España aprovechó esa ventaja y encontró el gol del campeonato gracias a Ferran Torres en el minuto 106.

De acuerdo con el artículo 66, numeral 4, del Código Disciplinario, una expulsión por doble amonestación implica automáticamente un partido de suspensión. Además, para este supuesto el reglamento contempla una multa de 15,000 dólares por tratarse de una tarjeta roja indirecta en la Copa Mundial masculina.

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Qué sigue en la investigación de la FIFA

Tras anunciar la apertura del procedimiento, la FIFA informó que el fiscal de Disciplina y Ética elaborará un informe con base en los hechos registrados al término de la final entre España y Argentina. Una vez concluido ese trabajo, la Comisión Disciplinaria analizará las pruebas y decidirá si existieron infracciones al Código Disciplinario y cuáles serían las sanciones correspondientes.

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