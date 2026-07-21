Estas son las posibles sanciones para los jugadores argentinos

Quien enfrentaría el escenario más delicado es Leandro Paredes, ya que el reporte oficial lo señala por su participación en una pelea con Gavi y otros integrantes de la selección española. Si la Comisión Disciplinaria concluye que incurrió en conducta violenta, el artículo 14, numeral 1, inciso h), contempla una suspensión mínima de tres partidos. Si determina que existió una agresión física, el inciso i) del mismo artículo también establece un mínimo de tres encuentros o una suspensión por el tiempo que fije la Comisión, ya que el reglamento no establece un límite máximo para este tipo de casos.

En cuanto a la sanción económica, el análisis jurídico utilizado para esta nota señala como referencia una multa de 20,000 dólares para una tarjeta roja directa en la Copa Mundial masculina. Sin embargo, ese monto solo podría aplicarse si la Comisión concluye que la conducta cometida corresponde a ese supuesto previsto en el reglamento.

Por su parte, Nahuel Molina también fue señalado por su comportamiento durante la tangana, aunque el reporte no describe una acción específica. Si la investigación determina que incurrió en una conducta antideportiva, el artículo 14, numeral 1, inciso b), prevé una suspensión mínima de un partido o por el periodo que determine la Comisión Disciplinaria. Para este tipo de infracción no existe una multa fija, por lo que el órgano disciplinario tendría que establecer el monto correspondiente.

Una situación similar enfrenta Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina. Si la investigación acredita una conducta impropia como oficial, el Código contempla una suspensión mínima de un partido, además de las restricciones que corresponden a los integrantes del cuerpo técnico mientras permanezca vigente el castigo. Al igual que con Molina, cualquier multa quedaría sujeta a la valoración de la Comisión Disciplinaria.