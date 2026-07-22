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Más allá de EU, Canadá importa cada vez más autos hechos en México

Las exportaciones de vehículos mexicanos a Canadá crecieron 18% en el primer semestre y alcanzaron una participación récord de 12.5% del total enviado al exterior.
mié 22 julio 2026 10:50 AM
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Canadá compra cada vez más autos hechos en México y estos son los modelos más pedidos
Entre los vehículos fabricados en México que llegan al mercado canadiense se encuentran el BMW M2, Serie 2 Coupé y Serie 3, producidos en la planta de San Luis Potosí, así como la Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E. (RicAguiar/Getty Images)

La industria automotriz mexicana comienza a mirar con mayor fuerza hacia Canadá como destino para sus exportaciones, en un contexto en el que el modelo exportador, históricamente concentrado en Estados Unidos, enfrenta un entorno de mayor incertidumbre por la nueva dinámica de revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para los vehículos fabricados en México, al concentrar el 75.9% de las exportaciones, los envíos al mercado canadiense aceleran su crecimiento y alcanzan niveles sin precedentes.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y junio se exportaron 211,348 vehículos a Canadá, un incremento de 18% respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento supera ampliamente el desempeño de las exportaciones totales de vehículos ligeros. En el primer semestre, México envió al exterior 1 millón 689,245 unidades, apenas 1.4% más que un año antes.

Como resultado, Canadá elevó su participación dentro de las exportaciones automotrices mexicanas hasta 12.5%, el porcentaje más alto desde que el Inegi comenzó a publicar esta serie estadística en 2005.

Hace dos décadas, Canadá representaba apenas 7% de las exportaciones mexicanas de vehículos, lo que refleja el cambio gradual en la composición de los mercados de destino.

Una base de datos elaborada por Expansión muestra que los niveles más altos hasta ahora se habían registrado en 2014 y 2015, cuando Canadá concentró 10.1% y 10.5% de los envíos, respectivamente. El año pasado volvió a superar el umbral de doble dígito al alcanzar 11.1%, mientras que este año estableció un nuevo máximo histórico.

El fortalecimiento del mercado canadiense ocurre mientras la industria automotriz busca reducir, aunque sea parcialmente, la elevada concentración de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Las políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, así como su postura de no renovar el T-MEC en su forma actual y avanzar hacia un esquema de revisiones anuales del acuerdo comercial, han incrementado la incertidumbre para uno de los sectores más integrados de Norteamérica.

En ese contexto, las armadoras instaladas en México han comenzado a fortalecer su presencia en otros mercados dentro y fuera de la región.

Actualmente, entre los vehículos fabricados en México que llegan al mercado canadiense se encuentran el BMW M2, Serie 2 Coupé y Serie 3, producidos en la planta de San Luis Potosí, así como la Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E.

También continúan exportándose hacia Canadá modelos con una larga trayectoria en ese mercado, como la RAM de Stellantis y la Cadillac Escalade de General Motors.

Los registros históricos muestran que, cuando el Inegi comenzó a publicar la información en 2005, algunos de los principales modelos enviados a Canadá eran el PT Cruiser y la RAM de Chrysler, además de la Escalade, Suburban y el Volkswagen Beetle.

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Aunque Canadá se consolida como el segundo destino más importante para los vehículos fabricados en México, otros mercados también muestran señales de crecimiento.

Alemania se ubicó como el tercer mayor comprador de automóviles mexicanos durante el primer semestre, con 46,769 unidades exportadas, un crecimiento de 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, ese mercado representa todavía apenas 2.8% del total de las exportaciones automotrices mexicanas.

Brasil ocupó la cuarta posición al recibir 28,809 vehículos, un volumen que aumentó 125% frente al primer semestre del año pasado.

Pese al fuerte crecimiento, las exportaciones hacia el mercado brasileño representan únicamente 1.7% del total enviado al exterior.

Entre los modelos que México exporta a Brasil destacan el Nissan Versa, Volkswagen Taos, Volkswagen Tiguan y el Audi Q5, entre otros.

Otros mercados también registraron incrementos durante el periodo, aunque con una participación todavía limitada dentro del comercio exterior automotriz mexicano.

Colombia concentró 1.3% de las exportaciones, mientras que El Salvador representó 0.9%. Australia y Japón participaron con 0.4% cada uno.

Si bien Estados Unidos continúa siendo el pilar de las exportaciones automotrices mexicanas, el crecimiento sostenido de Canadá y el avance de otros destinos reflejan el inicio de una estrategia de diversificación en una industria que enfrenta un entorno comercial cada vez más incierto y busca reducir los riesgos derivados de depender de un solo mercado.

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Sector automotriz Industria automotriz Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

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