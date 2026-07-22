Canadá compra cada vez más autos hechos en México y estos son los modelos más pedidos

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y junio se exportaron 211,348 vehículos a Canadá, un incremento de 18% respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento supera ampliamente el desempeño de las exportaciones totales de vehículos ligeros. En el primer semestre, México envió al exterior 1 millón 689,245 unidades, apenas 1.4% más que un año antes.

Como resultado, Canadá elevó su participación dentro de las exportaciones automotrices mexicanas hasta 12.5%, el porcentaje más alto desde que el Inegi comenzó a publicar esta serie estadística en 2005.

Hace dos décadas, Canadá representaba apenas 7% de las exportaciones mexicanas de vehículos, lo que refleja el cambio gradual en la composición de los mercados de destino.

Una base de datos elaborada por Expansión muestra que los niveles más altos hasta ahora se habían registrado en 2014 y 2015, cuando Canadá concentró 10.1% y 10.5% de los envíos, respectivamente. El año pasado volvió a superar el umbral de doble dígito al alcanzar 11.1%, mientras que este año estableció un nuevo máximo histórico.

El fortalecimiento del mercado canadiense ocurre mientras la industria automotriz busca reducir, aunque sea parcialmente, la elevada concentración de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Las políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, así como su postura de no renovar el T-MEC en su forma actual y avanzar hacia un esquema de revisiones anuales del acuerdo comercial, han incrementado la incertidumbre para uno de los sectores más integrados de Norteamérica.

En ese contexto, las armadoras instaladas en México han comenzado a fortalecer su presencia en otros mercados dentro y fuera de la región.

Actualmente, entre los vehículos fabricados en México que llegan al mercado canadiense se encuentran el BMW M2, Serie 2 Coupé y Serie 3, producidos en la planta de San Luis Potosí, así como la Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E.

También continúan exportándose hacia Canadá modelos con una larga trayectoria en ese mercado, como la RAM de Stellantis y la Cadillac Escalade de General Motors.

Los registros históricos muestran que, cuando el Inegi comenzó a publicar la información en 2005, algunos de los principales modelos enviados a Canadá eran el PT Cruiser y la RAM de Chrysler, además de la Escalade, Suburban y el Volkswagen Beetle.