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Jetour acelera 447% en México tras romper con su importador y apostar por una filial propia

El cambio de modelo de negocio impulsó a Jetour a convertirse en la automotriz de mayor crecimiento en México durante el primer semestre, mientras prepara nuevos lanzamientos y expande su red de distribuidores.
lun 20 julio 2026 05:39 PM
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Jetour multiplicó la venta de autos un 447% en México porque hizo todo lo contrario a la estrategia que tenía
La empresa registra el incremento más amplio en ventas al prime semestre dentro de los registros de Inegi. (Cortesía Jetour)

El mercado mexicano de vehículos nuevos creció 5.3% durante el primer semestre del año, pero hubo una cifra que sobresalió del resto. Mientras la mayoría de las automotrices registró avances moderados, Jetour elevó sus ventas 447%, el mayor incremento interanual registrado en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre enero y junio, la firma china comercializó 3,039 unidades, frente a las 555 que había vendido en el mismo periodo de 2025. El salto no fue producto de un solo lanzamiento o de una promoción comercial, sino del cambio más profundo que la empresa ha realizado desde su llegada al país: abandonar el modelo de importador independiente para operar mediante una subsidiaria controlada directamente por su casa matriz.

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Tras llegar al país en 2023 mediante el importador LDR Solutions —un esquema habitual entre fabricantes chinos que buscan entrar rápidamente a nuevos mercados—, la empresa decidió romper con ese modelo. En julio del año pasado creó una subsidiaria propia y asumió directamente el control de sus operaciones en el país.

“Ha sido un cambio completo. De entrada, toda la administración es diferente. Nos separamos totalmente del importador para pasar 100% a la holding y desde ahí llegó la administración de China, pero se ha asignado un equipo justo para soportar la operación en México. El 90% de nuestro equipo es mexicano y el 50% del liderazgo ejecutivo también lo es”, explica María Inés Porras, directora de Marketing y Relaciones Públicas de Jetour México, en entrevista con Expansión.

De importador a operación directa

La decisión llegó en un momento especialmente complejo para las marcas chinas. Desde el 1 de enero de este año, los vehículos fabricados en países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como China, pagan un arancel de 50%, lo que elevó significativamente los costos de importación.

En ese contexto, contar con una operación respaldada directamente por la casa matriz permitió absorber parte del impacto sin trasladarlo a los consumidores, una capacidad que, según la directiva, difícilmente habría existido bajo el esquema del importador.

“Hemos tenido mucho respaldo de nuestro corporativo en China y tan es así que no tuvimos necesidad de incrementar precios. Todo el soporte ha venido de ellos. Han preferido sacrificar parte del margen que genera China para mantener nuestra oferta competitiva en México”, afirma.

El nuevo entorno sí obligó a revisar algunos planes de expansión. La empresa pausó temporalmente ciertos proyectos por criterios de rentabilidad, aunque asegura que el ajuste fue acotado.

“Han habido proyectos dentro del portafolio que se tuvieron que quedar temporalmente detenidos por un tema de rentabilidad, pero el 95% del portafolio se mantiene dentro del plan. No hemos tenido una afectación importante y no la vamos a tener”, sostiene.

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Aranceles redefinen la estrategia

La reorganización también abrió espacio para ampliar la apuesta comercial en México. Además de fortalecer a Jetour, el grupo incorporó la marca Soueast para atender un segmento distinto del mercado.

Mientras Jetour conserva una oferta enfocada en SUV con capacidades todoterreno, Soueast busca atraer a clientes urbanos y familias con modelos de diseño más convencional y versiones híbridas.

“Esta estrategia de marca dual nos permite conectar con dos perfiles distintos de clientes. Jetour está dirigida a quienes buscan aventura, capacidades off road e innovación, mientras que Soueast responde a un estilo de vida urbano, familiar y con un diseño más sofisticado”, explica Porras.

La llegada de ambas marcas también modificó la estrategia comercial. Los distribuidores ahora comercializan los modelos de Jetour y Soueast bajo un mismo techo, una fórmula con la que la empresa busca aumentar el flujo de clientes y mejorar la rentabilidad de las agencias.

Actualmente, la compañía cuenta con 38 distribuidores y prevé cerrar 2026 con 50 puntos de venta.

“Estamos teniendo mayor aceptación de la red de distribuidores. Incluso grupos que antes no trabajaban con nuestra marca hoy están interesados en incorporarla, lo que para nosotros representa una señal muy positiva”, comenta la directiva.

La apuesta por crecer con dos marcas

En paralelo, la empresa prepara el lanzamiento de dos nuevos modelos de Jetour durante este año, mientras que las novedades de Soueast llegarán hasta 2027.

Por ahora, la estrategia se concentra en vehículos de gasolina e híbridos enchufables. Dentro de ese portafolio, la Jetour T2 IDM se ha convertido en el modelo más vendido de ambas marcas.

Los vehículos de nuevas energías ya representan 45% de las ventas de la compañía en México y el objetivo es elevar esa participación a 50%.

Aunque Jetour analiza introducir su primer vehículo totalmente eléctrico en el país en 2027, considera que el mercado mexicano sigue favoreciendo a los híbridos enchufables por su mayor autonomía y la posibilidad de recargarlos en casa.

“Tenemos una propuesta para 2027 de un vehículo 100% eléctrico. Aún estamos analizando si lo traemos o no, porque creemos que hoy la mejor propuesta para el mercado mexicano sigue siendo un híbrido enchufable, ya que ofrece mayor autonomía y facilita la recarga desde casa”, concluye Porras.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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