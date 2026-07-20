Jetour multiplicó la venta de autos un 447% en México porque hizo todo lo contrario a la estrategia que tenía

Tras llegar al país en 2023 mediante el importador LDR Solutions —un esquema habitual entre fabricantes chinos que buscan entrar rápidamente a nuevos mercados—, la empresa decidió romper con ese modelo. En julio del año pasado creó una subsidiaria propia y asumió directamente el control de sus operaciones en el país.

“Ha sido un cambio completo. De entrada, toda la administración es diferente. Nos separamos totalmente del importador para pasar 100% a la holding y desde ahí llegó la administración de China, pero se ha asignado un equipo justo para soportar la operación en México. El 90% de nuestro equipo es mexicano y el 50% del liderazgo ejecutivo también lo es”, explica María Inés Porras, directora de Marketing y Relaciones Públicas de Jetour México, en entrevista con Expansión.

De importador a operación directa

La decisión llegó en un momento especialmente complejo para las marcas chinas. Desde el 1 de enero de este año, los vehículos fabricados en países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como China, pagan un arancel de 50%, lo que elevó significativamente los costos de importación.

En ese contexto, contar con una operación respaldada directamente por la casa matriz permitió absorber parte del impacto sin trasladarlo a los consumidores, una capacidad que, según la directiva, difícilmente habría existido bajo el esquema del importador.

“Hemos tenido mucho respaldo de nuestro corporativo en China y tan es así que no tuvimos necesidad de incrementar precios. Todo el soporte ha venido de ellos. Han preferido sacrificar parte del margen que genera China para mantener nuestra oferta competitiva en México”, afirma.

El nuevo entorno sí obligó a revisar algunos planes de expansión. La empresa pausó temporalmente ciertos proyectos por criterios de rentabilidad, aunque asegura que el ajuste fue acotado.

“Han habido proyectos dentro del portafolio que se tuvieron que quedar temporalmente detenidos por un tema de rentabilidad, pero el 95% del portafolio se mantiene dentro del plan. No hemos tenido una afectación importante y no la vamos a tener”, sostiene.