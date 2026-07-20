Jetour multiplicó la venta de autos un 447% en México porque hizo todo lo contrario a la estrategia que tenía

Aranceles redefinen la estrategia
La reorganización también abrió espacio para ampliar la apuesta comercial en México. Además de fortalecer a Jetour, el grupo incorporó la marca Soueast para atender un segmento distinto del mercado.
Mientras Jetour conserva una oferta enfocada en SUV con capacidades todoterreno, Soueast busca atraer a clientes urbanos y familias con modelos de diseño más convencional y versiones híbridas.
“Esta estrategia de marca dual nos permite conectar con dos perfiles distintos de clientes. Jetour está dirigida a quienes buscan aventura, capacidades off road e innovación, mientras que Soueast responde a un estilo de vida urbano, familiar y con un diseño más sofisticado”, explica Porras.
La llegada de ambas marcas también modificó la estrategia comercial. Los distribuidores ahora comercializan los modelos de Jetour y Soueast bajo un mismo techo, una fórmula con la que la empresa busca aumentar el flujo de clientes y mejorar la rentabilidad de las agencias.
Actualmente, la compañía cuenta con 38 distribuidores y prevé cerrar 2026 con 50 puntos de venta.
“Estamos teniendo mayor aceptación de la red de distribuidores. Incluso grupos que antes no trabajaban con nuestra marca hoy están interesados en incorporarla, lo que para nosotros representa una señal muy positiva”, comenta la directiva.
La apuesta por crecer con dos marcas
En paralelo, la empresa prepara el lanzamiento de dos nuevos modelos de Jetour durante este año, mientras que las novedades de Soueast llegarán hasta 2027.
Por ahora, la estrategia se concentra en vehículos de gasolina e híbridos enchufables. Dentro de ese portafolio, la Jetour T2 IDM se ha convertido en el modelo más vendido de ambas marcas.
Los vehículos de nuevas energías ya representan 45% de las ventas de la compañía en México y el objetivo es elevar esa participación a 50%.
Aunque Jetour analiza introducir su primer vehículo totalmente eléctrico en el país en 2027, considera que el mercado mexicano sigue favoreciendo a los híbridos enchufables por su mayor autonomía y la posibilidad de recargarlos en casa.
“Tenemos una propuesta para 2027 de un vehículo 100% eléctrico. Aún estamos analizando si lo traemos o no, porque creemos que hoy la mejor propuesta para el mercado mexicano sigue siendo un híbrido enchufable, ya que ofrece mayor autonomía y facilita la recarga desde casa”, concluye Porras.