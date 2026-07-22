El crecimiento perdió velocidad frente al primer trimestre. Entre enero y marzo, los ingresos habían aumentado 8.4% y las ventas mismas tiendas, 5.5%. Pese a la desaceleración, todos los formatos, regiones y categorías registraron incrementos entre abril y junio.

La zona metropolitana presentó el mejor desempeño, seguida por la región norte. La empresa también destacó la contribución de Temporada Naranja, su campaña promocional más importante del año, y el refuerzo de Miércoles de Plaza, enfocada en productos perecederos a precios preferenciales.

La plataforma digital La Comer en tu Casa mantuvo estable su contribución porcentual a las ventas totales frente a trimestres anteriores, aunque la compañía no informó qué proporción de sus ingresos provino de este canal.

El crecimiento de los ingresos no llegó con la misma fuerza a las ganancias. La utilidad neta del segundo trimestre cayó 16.4%, al pasar de 803 millones de pesos en 2025 a 671 millones este año.

Parte de la disminución se explica por una base de comparación atípica. En el segundo trimestre del año pasado, La Comer obtuvo una utilidad extraordinaria cercana a 162 millones de pesos por la venta de un terreno.

La operación también influyó en la comparación de la utilidad operativa, que disminuyó 9.2% y se ubicó en 932 millones de pesos. El margen operativo fue de 7.2%.

A esta presión se sumaron mayores gastos de apertura, sueldos, salarios y publicidad. El EBITDA alcanzó 1,331 millones de pesos, con un margen de 10.3%, frente al 11.7% registrado en el mismo trimestre de 2025.

El semestre confirma la presión

Los resultados acumulados muestran que la tensión no quedó limitada al segundo trimestre. Entre enero y junio, las ventas netas crecieron 7%, hasta alcanzar 24,940 millones de pesos. Las ventas mismas tiendas aumentaron 4.1%.

La utilidad bruta avanzó 8.9%, a 7,481 millones de pesos, y su margen mejoró de 29.5 a 30%. La compañía atribuyó el resultado a una mejor mezcla de productos y a eficiencias en distribución y logística.

Sin embargo, los gastos relacionados con aperturas, salarios, prestaciones y publicidad limitaron la rentabilidad. La utilidad operativa acumulada disminuyó 3.9% y el margen se ubicó en 7.8%.

El EBITDA de los primeros seis meses cayó 3.6%, a 2,719 millones de pesos. La utilidad neta retrocedió 8.1%, al pasar de 1,538 a 1,413 millones de pesos.

En medio de esta presión, La Comer mantiene su estrategia de expansión. El 3 de junio abrió una tienda Sumesa con una inversión de 80 millones de pesos. La unidad marcó el relanzamiento del formato y de su identidad, con el que la compañía busca reforzar su presencia en el segmento de proximidad urbana.

La apuesta permite atender compras más pequeñas y frecuentes en zonas donde una tienda de gran superficie tendría menos espacio para operar. También amplía el terreno en el que La Comer compite, pues Sumesa convive con formatos de proximidad y supermercados de barrio.

Al cierre de junio, la empresa contaba con 94 unidades: 39 La Comer, 23 Fresko, 17 City Market, 14 Sumesa y un City Market Café. En conjunto, las tiendas sumaban 424,037 metros cuadrados de piso de venta.

La Comer llega a la segunda mitad del año con un negocio que todavía gana ventas, pero con una rentabilidad bajo presión. El foco de la empresa está en lograr que las inversiones en aperturas, publicidad y personal comiencen a generar suficientes ingresos para recuperar el terreno perdido en las ganancias.