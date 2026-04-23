“Destaca frente a otros jugadores del sector por una estrategia mucho más enfocada y disciplinada”, dice Julián Fernández, director de MAR Capital. “Hemos visto muchos cambios en los últimos años porque La Comer ha evolucionado con respecto a las exigencias del nicho de mercado al que está dirigida”, añade.

Establecer el rango de sus consumidores en la base alta de la pirámide no es casualidad. Estos consumidores resienten en menor medida los periodos de menor crecimiento económico, y la cadena de supermercados los mantiene en su piso de ventas con una oferta de productos premium y gourmet, un segmento en el que le hacen frente algunos formatos de otras cadenas, como es el caso de Chedraui Selecto.

Los resultados le favorecen. Durante 2025, la cadena de supermercados cerró con un avance de 10% a 47,625 millones de pesos, un crecimiento anual de 10%. El EBITDA y la utilidad neta crecieron 15.2% y 13.8%, respectivamente. No solo es 2025. La compañía ha logrado impulsar el crecimiento de sus ingresos trimestrales frente al resto del sector, con un impulso que inició desde la pandemia.

Estos resultados responden a que la compañía ha invertido en el segmento A/B con nuevas tiendas City Market y Fresko, incluso con su nuevo negocio restaurantero, sin dejar de lado la experiencia de compra en las tiendas de formato La Comer.

“La compañía cuida la rentabilidad, la experiencia de compra y también el posicionamiento en un segmento muy claro, que es la clase media con poder adquisitivo. A diferencia de sus competidores, apuesta por tiendas mejor ubicadas, con surtido diferenciado y productos premium que le permiten sostener tickets promedio más altos”, dice Fernández.