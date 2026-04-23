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La Comer resiste la desaceleración con una fórmula enfocada en valor y experiencia

La Comer mantiene el mayor crecimiento en ventas del sector en México con una estrategia enfocada en consumidores de mayor poder adquisitivo, pese a la desaceleración del consumo.
jue 23 abril 2026 06:11 PM
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La Comer mantiene el dinamismo en sus ventas trimestrales. (Foto: Pauliina Chávez.)

La Comer encontró la fórmula para mantener los carritos constantes en sus tiendas. La cadena de supermercados de menor tamaño por número de tiendas desarrolló una estrategia que le permite mantenerse con los mayores crecimientos de ventas en México, en medio de un menor dinamismo del consumo.

La compañía no ha sido inmune a la baja de ingresos derivada de la carga que suponen las alzas de precios y la contracción en el gasto disponible, pues si bien han disminuido sus ventas, se mantiene al frente como líder en crecimiento de ingresos frente a otras cadenas, incluida Walmart, la más grande del sector.

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“Destaca frente a otros jugadores del sector por una estrategia mucho más enfocada y disciplinada”, dice Julián Fernández, director de MAR Capital. “Hemos visto muchos cambios en los últimos años porque La Comer ha evolucionado con respecto a las exigencias del nicho de mercado al que está dirigida”, añade.

Establecer el rango de sus consumidores en la base alta de la pirámide no es casualidad. Estos consumidores resienten en menor medida los periodos de menor crecimiento económico, y la cadena de supermercados los mantiene en su piso de ventas con una oferta de productos premium y gourmet, un segmento en el que le hacen frente algunos formatos de otras cadenas, como es el caso de Chedraui Selecto.

Los resultados le favorecen. Durante 2025, la cadena de supermercados cerró con un avance de 10% a 47,625 millones de pesos, un crecimiento anual de 10%. El EBITDA y la utilidad neta crecieron 15.2% y 13.8%, respectivamente. No solo es 2025. La compañía ha logrado impulsar el crecimiento de sus ingresos trimestrales frente al resto del sector, con un impulso que inició desde la pandemia.

Estos resultados responden a que la compañía ha invertido en el segmento A/B con nuevas tiendas City Market y Fresko, incluso con su nuevo negocio restaurantero, sin dejar de lado la experiencia de compra en las tiendas de formato La Comer.

“La compañía cuida la rentabilidad, la experiencia de compra y también el posicionamiento en un segmento muy claro, que es la clase media con poder adquisitivo. A diferencia de sus competidores, apuesta por tiendas mejor ubicadas, con surtido diferenciado y productos premium que le permiten sostener tickets promedio más altos”, dice Fernández.

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El resurgimiento de La Comer

La Comer ha logrado distanciarse de la guerra de precios bajos y enfocarse en un cliente de mayor poder adquisitivo, como parte de su estrategia después de la crisis a la que hizo frente en 2008, derivada de inversiones en deuda denominada en dólares, lo que la obligó a una reestructuración financiera.

Tras varios intentos de reestructurar su deuda con acreedores y un concurso mercantil del que emergió en 2010, la cadena reconfiguró su negocio. En 2016, vendió parte de sus activos a Soriana, incluyendo la marca Comercial Mexicana y la campaña "Julio Regalado", a cambio de 39,194 millones de pesos.

Con un menor tamaño y una lección aprendida, la cadena ha mantenido una disciplina financiera en conjunto con la diferenciación del mercado. “Hoy en día el consumo se está normalizando desde un enfoque selectivo y de valor agregado, que le da mayor resiliencia a La Comer que al resto de los competidores. Incluso si el crecimiento en volumen ya no está tan acelerado como antes, está teniendo mejores resultados”, declara Fernández.

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ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. La Comer WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

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