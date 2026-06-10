La diversificación ocurre además en paralelo a un desempeño financiero favorable. Durante el primer trimestre del año, Grupo La Comer registró ventas por 12,007 millones de pesos, un crecimiento interanual de 8.4%.
Las ventas mismas tiendas aumentaron 5.5%, mientras que el EBITDA ascendió a 1,388 millones de pesos, equivalente a un margen de 11.6%.
Al cierre del periodo, la empresa operaba 93 unidades distribuidas en 39 tiendas La Comer, 23 Fresko, 17 City Market, un City Market Café y 13 Sumesa, sin considerar la nueva sucursal inaugurada en Coyoacán.
La apuesta por el consumo de proximidad
La reactivación de Sumesa también representa una incursión más decidida en un mercado que ha ganado relevancia entre las cadenas minoristas.
Aunque Francisco Delgado, analista independiente, coincide en que la fortaleza histórica de La Comer ha sido atender a consumidores de mayores ingresos, considera que Sumesa puede ayudar a la empresa a ampliar el universo de clientes al que se dirige.
“Para que decidan reactivar un formato que atiende otro segmento es porque tienen un plan muy claro. Me parece una decisión arriesgada, pero no descabellada. Cuando se atienden segmentos de menor ingreso es más complicado generar altos márgenes y se requiere una estrategia sólida basada en volumen”, explica.
A diferencia de los formatos de descuento que predominan en el mercado de proximidad, Sumesa mantiene una propuesta enfocada en consumidores urbanos de ingresos medios y medios-altos, lo que permitiría a la compañía competir sin abandonar por completo el perfil de cliente que le ha dado mejores resultados.
Hasta antes de la apertura en Coyoacán, Sumesa contaba con 13 tiendas y una superficie de ventas superior a 10,303 metros cuadrados. La empresa no ha revelado cuántas unidades adicionales contempla abrir ni el ritmo de expansión previsto para este formato.
El mercado observa con atención estos movimientos. Después de atravesar una crisis financiera derivada de operaciones con deuda denominada en dólares en 2008, entrar en concurso mercantil y vender parte de sus activos a Soriana por 39,194 millones de pesos en 2016, Grupo La Comer ha mantenido una estrategia de crecimiento prudente y financieramente disciplinada.
Los especialistas consideran que esa cautela ha contribuido a la estabilidad de la empresa, pero también ha limitado en cierta medida el reconocimiento bursátil de la emisora.
Entre el 9 de junio de 2025 y el 9 de junio de 2026, la acción de La Comer pasó de 41.42 a 36.68 pesos, una disminución cercana a 11.4 por ciento. Durante ese periodo alcanzó un máximo de 43.23 pesos el 6 de abril de 2026, impulsada por expectativas de crecimiento y expansión.
Actualmente, la compañía mantiene una capitalización de mercado de 40,240 millones de pesos y cuenta con 1,096 millones de acciones en circulación.
“El mercado no los reconoce mucho porque son muy pequeños, pero a medida que tengan mayor crecimiento, el mercado los va a valorar más”, opina Huerta.