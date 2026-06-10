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Por qué La Comer invierte 80 mdp para abrir nuevos Sumesa tras 8 años de sequía

Lo que comenzó hace un año con la apertura de City Market Café empieza a tomar forma como una estrategia más amplia. Grupo La Comer dio un nuevo paso para diversificar su negocio con la reapertura de Sumesa.
mié 10 junio 2026 12:41 PM
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La Comer quiere ser más que un supermercado: primero con City Market Café y ahora invierte 80 mdp en Sumes
La cadena minorista explora nuevas fuentes de crecimiento mediante formatos especializados. (Moisés Pablo/Cuartoscuro; Sumesa/Facebook; La Comer/LinkedIn)

Grupo La Comer entiende que su crecimiento futuro no dependerá exclusivamente de abrir más supermercados. La reapertura de Sumesa, después de ocho años sin nuevas unidades, representa el segundo movimiento de una estrategia que comenzó con City Market Café y que busca construir negocios complementarios capaces de generar nuevas fuentes de ingresos.

La nueva tienda, ubicada en la alcaldía Coyoacán, requirió una inversión de 80 millones de pesos y marca el regreso de un formato que la compañía había mantenido prácticamente sin cambios mientras consolidaba sus marcas La Comer, Fresko y City Market.

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Más que una apertura aislada, la decisión revela una búsqueda de oportunidades fuera de su negocio tradicional. Mientras City Market Café permitió a la empresa explorar el negocio restaurantero dirigido a consumidores de alto poder adquisitivo, Sumesa abre la puerta al consumo de proximidad, un segmento que se ha convertido en uno de los más disputados dentro del retail.

La apuesta ocurre en un momento en que las cadenas de autoservicio buscan acercarse cada vez más a las zonas residenciales mediante formatos de menor tamaño. Walmart de México impulsa Bodega Aurrera Express, mientras que Chedraui expande Supercito para atender compras rápidas y reposiciones cotidianas.

Sumesa busca diferenciarse mediante una oferta que combina productos de consumo diario con artículos gourmet y espacios de café, manteniendo parte del posicionamiento premium que caracteriza a Grupo La Comer.

De un experimento a una estrategia

La apertura de City Market Cafe en junio de 2025 fue la primera señal de que la compañía estaba dispuesta a explorar nuevas rutas de crecimiento. El concepto trasladó la experiencia gourmet de City Market a un formato restaurantero orientado al mismo perfil de consumidores de ingresos medios y altos que frecuentan esas tiendas.

La empresa detalló que la inversión para la apertura del restaurante ascendió a 68.2 millones de pesos.

Ahora, con la reactivación de Sumesa, los analistas observan indicios de una estrategia más amplia de diversificación.

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, considera que la compañía ha logrado construir un modelo rentable en los segmentos de mayores ingresos y que la expansión hacia formatos complementarios resulta consistente con ese posicionamiento.

“La empresa lo ha hecho bastante bien y, si está incursionando en otras áreas dentro de la misma línea de negocio, es favorable porque conoce muy bien el mercado y la rentabilidad, además de que los márgenes son positivos”, señala la especialista.

La analista considera que, tras varios años de crecimiento cauteloso luego de la venta de gran parte de sus operaciones a Soriana en 2016, la compañía comienza a mostrar una mayor disposición a desarrollar nuevas avenidas de negocio.

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La diversificación ocurre además en paralelo a un desempeño financiero favorable. Durante el primer trimestre del año, Grupo La Comer registró ventas por 12,007 millones de pesos, un crecimiento interanual de 8.4%.

Las ventas mismas tiendas aumentaron 5.5%, mientras que el EBITDA ascendió a 1,388 millones de pesos, equivalente a un margen de 11.6%.

Al cierre del periodo, la empresa operaba 93 unidades distribuidas en 39 tiendas La Comer, 23 Fresko, 17 City Market, un City Market Café y 13 Sumesa, sin considerar la nueva sucursal inaugurada en Coyoacán.

La apuesta por el consumo de proximidad

La reactivación de Sumesa también representa una incursión más decidida en un mercado que ha ganado relevancia entre las cadenas minoristas.

Aunque Francisco Delgado, analista independiente, coincide en que la fortaleza histórica de La Comer ha sido atender a consumidores de mayores ingresos, considera que Sumesa puede ayudar a la empresa a ampliar el universo de clientes al que se dirige.

“Para que decidan reactivar un formato que atiende otro segmento es porque tienen un plan muy claro. Me parece una decisión arriesgada, pero no descabellada. Cuando se atienden segmentos de menor ingreso es más complicado generar altos márgenes y se requiere una estrategia sólida basada en volumen”, explica.

A diferencia de los formatos de descuento que predominan en el mercado de proximidad, Sumesa mantiene una propuesta enfocada en consumidores urbanos de ingresos medios y medios-altos, lo que permitiría a la compañía competir sin abandonar por completo el perfil de cliente que le ha dado mejores resultados.

Hasta antes de la apertura en Coyoacán, Sumesa contaba con 13 tiendas y una superficie de ventas superior a 10,303 metros cuadrados. La empresa no ha revelado cuántas unidades adicionales contempla abrir ni el ritmo de expansión previsto para este formato.

El mercado observa con atención estos movimientos. Después de atravesar una crisis financiera derivada de operaciones con deuda denominada en dólares en 2008, entrar en concurso mercantil y vender parte de sus activos a Soriana por 39,194 millones de pesos en 2016, Grupo La Comer ha mantenido una estrategia de crecimiento prudente y financieramente disciplinada.

Los especialistas consideran que esa cautela ha contribuido a la estabilidad de la empresa, pero también ha limitado en cierta medida el reconocimiento bursátil de la emisora.

Entre el 9 de junio de 2025 y el 9 de junio de 2026, la acción de La Comer pasó de 41.42 a 36.68 pesos, una disminución cercana a 11.4 por ciento. Durante ese periodo alcanzó un máximo de 43.23 pesos el 6 de abril de 2026, impulsada por expectativas de crecimiento y expansión.

Actualmente, la compañía mantiene una capitalización de mercado de 40,240 millones de pesos y cuenta con 1,096 millones de acciones en circulación.

“El mercado no los reconoce mucho porque son muy pequeños, pero a medida que tengan mayor crecimiento, el mercado los va a valorar más”, opina Huerta.

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La Comer Bolsa Mexicana de Valores Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales

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