Más que una apertura aislada, la decisión revela una búsqueda de oportunidades fuera de su negocio tradicional. Mientras City Market Café permitió a la empresa explorar el negocio restaurantero dirigido a consumidores de alto poder adquisitivo, Sumesa abre la puerta al consumo de proximidad, un segmento que se ha convertido en uno de los más disputados dentro del retail.

La apuesta ocurre en un momento en que las cadenas de autoservicio buscan acercarse cada vez más a las zonas residenciales mediante formatos de menor tamaño. Walmart de México impulsa Bodega Aurrera Express, mientras que Chedraui expande Supercito para atender compras rápidas y reposiciones cotidianas.

Sumesa busca diferenciarse mediante una oferta que combina productos de consumo diario con artículos gourmet y espacios de café, manteniendo parte del posicionamiento premium que caracteriza a Grupo La Comer.

De un experimento a una estrategia

La apertura de City Market Cafe en junio de 2025 fue la primera señal de que la compañía estaba dispuesta a explorar nuevas rutas de crecimiento. El concepto trasladó la experiencia gourmet de City Market a un formato restaurantero orientado al mismo perfil de consumidores de ingresos medios y altos que frecuentan esas tiendas.

La empresa detalló que la inversión para la apertura del restaurante ascendió a 68.2 millones de pesos.

Ahora, con la reactivación de Sumesa, los analistas observan indicios de una estrategia más amplia de diversificación.

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, considera que la compañía ha logrado construir un modelo rentable en los segmentos de mayores ingresos y que la expansión hacia formatos complementarios resulta consistente con ese posicionamiento.

“La empresa lo ha hecho bastante bien y, si está incursionando en otras áreas dentro de la misma línea de negocio, es favorable porque conoce muy bien el mercado y la rentabilidad, además de que los márgenes son positivos”, señala la especialista.

La analista considera que, tras varios años de crecimiento cauteloso luego de la venta de gran parte de sus operaciones a Soriana en 2016, la compañía comienza a mostrar una mayor disposición a desarrollar nuevas avenidas de negocio.