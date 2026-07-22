Mazda tardó, pero ya tiene una estrategia para los híbridos en México: la CX-90 PHEV es el primer paso

Mazda apuesta por los híbridos en México y prepara el lanzamiento de cuatro modelos; el CX-90 PHEV es el primero
La automotriz japonesa lanzó su primer híbrido enchufable en México, e inició una estrategia que contempla la llegada de otros tres modelos electrificados entre 2027 y 2029 bajo el concepto Mazda Smart Mobility.
Después de varios años defendiendo una estrategia de cautela frente a la electrificación, Mazda México dio el paso hacia los vehículos híbridos con el lanzamiento de la Mazda CX-90 PHEV 2027, su primer híbrido enchufable en el país, acompañado de una nueva estrategia de largo plazo denominada Mazda Smart Mobility.
El lanzamiento marca un cambio en la postura que la automotriz japonesa había sostenido en México. Durante los últimos años, la compañía había argumentado que el mercado mexicano aún no contaba con las condiciones de infraestructura, generación eléctrica y hábitos de uso necesarios para una adopción masiva de vehículos enchufables.
Ahora, la marca sostiene que las condiciones comienzan a justificar la incorporación de estas tecnologías, aunque bajo un enfoque gradual y adaptado a las características de cada mercado.
“En Mazda nunca hemos desarrollado un automóvil únicamente para cumplir con una tendencia o para presumir una ficha técnica. Preferimos esperar el momento correcto para ofrecer una solución que realmente tenga sentido para las personas”, afirmó Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México y director para Mercados de América Latina.
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El directivo explicó que la decisión responde a una estrategia de largo plazo que busca incorporar la electrificación sin abandonar el enfoque de la marca en la experiencia de conducción.
“Mazda Smart Mobility es nuestra estrategia de largo plazo para integrar sustentabilidad, electrificación e innovación sin perder aquello que nos hace diferentes. Esta visión estará presente en cada decisión que tomemos, desde el desarrollo de nuestros productos hasta la experiencia que ofrecemos en cada distribuidor”, señaló.
La nueva CX-90 PHEV será el punto de partida de esa ofensiva tecnológica.
Precio y características de la Mazda
CX-90 PHEV en México
El modelo incorpora un motor de gasolina de 2.5 litros de cuatro cilindros combinado con un sistema eléctrico que desarrolla una potencia conjunta de 323 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque, asociado al sistema de tracción integral i-Activ AWD con prioridad al eje trasero.
En modo totalmente eléctrico ofrece una autonomía de hasta 42 kilómetros, que según la marca es suficiente para cubrir buena parte de los trayectos urbanos diarios.
Durante la presentación, Patricio Andrade, especialista de Producto de Mazda México, explicó que, con base en datos del Inegi, un mexicano que utiliza el automóvil para ir a trabajar recorre en promedio 12 kilómetros entre su casa y su empleo.
“La pregunta ya no es si la electrificación llegará o no. En Mazda nos hacemos una pregunta diferente: cuál es la mejor manera de acercar la electrificación a nuestros clientes”, comentó.
El ejecutivo añadió que un híbrido enchufable puede duplicar el rendimiento efectivo de combustible en trayectos cotidianos frente a un vehículo convencional.
La CX-90 PHEV llegará con un cargador dual compatible tanto con conexiones domésticas de 110 volts (con un tiempo de carga de siete horas) como con instalaciones de 220 volts (para una carga más rápida de tres a cuatro horas).
El vehículo tendrá un precio de 1 millón 115,000 pesos. Asimismo, Mazda mantendrá los mismos costos de mantenimiento que la versión equivalente de gasolina durante los primeros 100,000 kilómetros.
Mazda también dio a conocer la hoja de ruta de su estrategia de electrificación en México. La compañía prevé lanzar la CX-50híbrida en abril de 2027, la CX-5 híbrida durante el primer semestre de 2028 y una nueva SUV híbrida de nuevo desarrollo en 2029.
Con ello, la firma buscará ampliar gradualmente su oferta de vehículos electrificados bajo una estrategia que combina distintas tecnologías de propulsión en lugar de apostar por una sola solución, con el objetivo de adaptarse a las condiciones de infraestructura, disponibilidad energética y necesidades de los consumidores de cada mercado.
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Siete tecnologías diferentes
En este marco, Mazda presentó una estrategia basada en siete tecnologías de propulsión que convivirán en su portafolio. Estas incluyen Rotary EV System, un sistema eléctrico de autonomía extendida que utiliza un motor rotativo únicamente como generador para recargar la batería y alimentar el sistema eléctrico; vehículos totalmente eléctricos de batería; híbridos enchufables (Plug-in Hybrid); híbridos convencionales.
También contenía motores diésel SKYACTIV-D; motores de gasolina de encendido por compresión SKYACTIV-X; y motores de combustión interna SKYACTIV-G.
Con esta combinación, la compañía busca ofrecer la tecnología que mejor responda a las condiciones de infraestructura, disponibilidad energética y hábitos de conducción de cada mercado.
Para la empresa, el futuro de la movilidad no estará dominado por una sola tecnología, sino por distintas soluciones adaptadas a las necesidades de cada país.
“Creemos que el futuro no tiene un solo camino, sino que está compuesto por diferentes tecnologías”, explicó Lorena Marín Kall, directora de Comunicación, Relaciones Públicas, Responsabilidad Social y Marketing de Mazda México.
La ejecutiva sostuvo que las diferencias entre mercados hacen inviable una estrategia única de electrificación. Mientras en Noruega el 95% de los vehículos vendidos en 2025 fueron completamente eléctricos y prácticamente el 99% de la electricidad proviene de fuentes limpias, la realidad mexicana es distinta.
En México, indicó, alrededor del 75% de la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles, mientras que el Sistema Eléctrico Nacional registró un consumo neto de 359,807 gigawatts-hora en 2024 frente a una capacidad máxima estimada de 362,348 gigawatts-hora, un margen reducido para absorber un crecimiento acelerado de la demanda.
La baja penetración de los vehículos electrificados también influyó en la decisión de Mazda. De acuerdo con cifras del Inegi, hasta junio de este año los vehículos totalmente eléctricos representaban apenas 1% de las ventas del mercado mexicano, mientras que los híbridos convencionales aportaban 2% y los híbridos enchufables 8%.
“No estamos en contra de la electrificación; estamos a favor de incorporarla de acuerdo con las necesidades de cada mercado y conociendo a profundidad los hábitos de manejo de nuestros clientes”, afirmó Marín Kall.
La directiva agregó que la estrategia busca ofrecer la tecnología “que mejor se adapte a las necesidades de los clientes, pero sobre todo a sus bolsillos”.