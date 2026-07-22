Mazda tardó, pero ya tiene una estrategia para los híbridos en México: la CX-90 PHEV es el primer paso

El directivo explicó que la decisión responde a una estrategia de largo plazo que busca incorporar la electrificación sin abandonar el enfoque de la marca en la experiencia de conducción.

“Mazda Smart Mobility es nuestra estrategia de largo plazo para integrar sustentabilidad, electrificación e innovación sin perder aquello que nos hace diferentes. Esta visión estará presente en cada decisión que tomemos, desde el desarrollo de nuestros productos hasta la experiencia que ofrecemos en cada distribuidor”, señaló.

La nueva CX-90 PHEV será el punto de partida de esa ofensiva tecnológica.

Mazda Smart Mobility será la estrategia con la que la automotriz impulsará su electrificación en México, combinando siete tecnologías de propulsión para adaptarse a las condiciones de cada mercado.

(Ivet Rodríguez )

Precio y características de la Mazda

CX-90 PHEV en México

El modelo incorpora un motor de gasolina de 2.5 litros de cuatro cilindros combinado con un sistema eléctrico que desarrolla una potencia conjunta de 323 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque, asociado al sistema de tracción integral i-Activ AWD con prioridad al eje trasero.

En modo totalmente eléctrico ofrece una autonomía de hasta 42 kilómetros, que según la marca es suficiente para cubrir buena parte de los trayectos urbanos diarios.

La Mazda CX-90 PHEV ofrece hasta 42 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico, suficiente para cubrir buena parte de los recorridos urbanos diarios antes de recurrir al motor de gasolina.

(Ivet Rodríguez )

Durante la presentación, Patricio Andrade, especialista de Producto de Mazda México, explicó que, con base en datos del Inegi, un mexicano que utiliza el automóvil para ir a trabajar recorre en promedio 12 kilómetros entre su casa y su empleo.

“La pregunta ya no es si la electrificación llegará o no. En Mazda nos hacemos una pregunta diferente: cuál es la mejor manera de acercar la electrificación a nuestros clientes”, comentó.

El ejecutivo añadió que un híbrido enchufable puede duplicar el rendimiento efectivo de combustible en trayectos cotidianos frente a un vehículo convencional.

La CX-90 PHEV llegará con un cargador dual compatible tanto con conexiones domésticas de 110 volts (con un tiempo de carga de siete horas) como con instalaciones de 220 volts (para una carga más rápida de tres a cuatro horas).

El vehículo tendrá un precio de 1 millón 115,000 pesos. Asimismo, Mazda mantendrá los mismos costos de mantenimiento que la versión equivalente de gasolina durante los primeros 100,000 kilómetros.

Mazda también dio a conocer la hoja de ruta de su estrategia de electrificación en México. La compañía prevé lanzar la CX-50 híbrida en abril de 2027, la CX-5 híbrida durante el primer semestre de 2028 y una nueva SUV híbrida de nuevo desarrollo en 2029.

Con ello, la firma buscará ampliar gradualmente su oferta de vehículos electrificados bajo una estrategia que combina distintas tecnologías de propulsión en lugar de apostar por una sola solución, con el objetivo de adaptarse a las condiciones de infraestructura, disponibilidad energética y necesidades de los consumidores de cada mercado.