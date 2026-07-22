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¿Qué sedán barato llega más lejos? Comparamos Onix, MG5 y Alsvin por rendimiento de gasolina

Tres de los sedanes más accesibles del mercado fueron comparados para conocer cuál puede recorrer más kilómetros antes de necesitar otra carga de gasolina.
mié 22 julio 2026 03:30 PM
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Para muchos conductores, la verdadera diferencia aparece cuando llega el momento de llenar el tanque y calcular cuántos kilómetros podrán recorrer antes de regresar a la gasolinera. (chevrolet.com.mx, mgmotor.com.mx y changan.mx)

Un tanque de gasolina puede marcar una diferencia mucho mayor de la que parece cuando se comparan sedanes del mismo segmento. Dos autos con precios similares pueden ofrecer cientos de kilómetros adicionales antes de volver a cargar combustible, una ventaja que influye tanto en los viajes por carretera como en el gasto diario.

Para conocer cuál aprovecha mejor cada litro de gasolina, se comparó la autonomía teórica de tres de los sedanes más accesibles disponibles en México utilizando exclusivamente sus cifras oficiales de consumo y capacidad del tanque.

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Qué sedán barato llega más lejos con un tanque de gasolina

El ejercicio considera las versiones de entrada del Chevrolet Onix 2026, Changan Alsvin y MG5 2027, debido a que el objetivo es comparar las alternativas más accesibles de cada gama.

Para obtener la autonomía teórica se multiplicó la capacidad total del tanque por el rendimiento oficial en ciudad y carretera reportado en sus fichas técnicas. Las cifras representan un alcance estimado bajo las condiciones de prueba de cada fabricante, por lo que no garantizan que el vehículo recorra exactamente esa distancia durante el uso cotidiano.

Así quedó el ranking de autonomía teórica en carretera:

- Chevrolet Onix 2026 LS TM: 1,324.4 km
- Changan Alsvin TM: 1,185.6 km
- MG5 2027 Style 5TM: 990 km

Entre el primer y el último lugar existe una diferencia de 334.4 kilómetros. Aunque el Alsvin tiene el tanque más grande, con 52 litros, el Onix consigue avanzar más gracias a su rendimiento oficial de 30.1 km/l en carretera.

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De Tepoztlán a Mérida: las ciudades que alcanzas con un tanque de gasolina

Para aterrizar las cifras en recorridos reconocibles, se comparó la autonomía teórica en carretera con trayectos que parten desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia distintos destinos del país.

Las distancias consideradas fueron:

- Tepoztlán: 83.4 km
- Cuernavaca: 87.5 km
- Cholula: 127 km
- Peña de Bernal: 238 km
- San Miguel de Allende: 271 km
- Oaxaca: 463 km
- Guadalajara: 551 km
- Monterrey: 916 km
- Mérida: 1,312 km
- Cancún: 1,609 km
- Tijuana: 2,773 km

Con base en esos trayectos, estos serían los destinos que podría alcanzar cada modelo antes de volver a cargar combustible:

Chevrolet Onix 2026 LS TM

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara
- Monterrey
- Mérida

Changan Alsvin TM

- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara
- Monterrey

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MG5 2027 Style 5TM

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara

- Monterrey

Solo el Chevrolet Onix supera los 1,300 kilómetros y tendría autonomía teórica suficiente para llegar hasta Mérida. Ninguno alcanza Cancún o Tijuana con un solo tanque dentro de este ejercicio.

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Cómo quedaron los sedanes más baratos en ciudad

Las posiciones se mantienen cuando se analiza únicamente la conducción urbana, aunque las distancias disminuyen debido al mayor consumo que normalmente se registra en ciudad.

El ranking quedó de la siguiente manera:

- Chevrolet Onix 2026 LS TM: 875.6 km

- Changan Alsvin TM: 691.6 km

- MG5 2027 Style 5TM: 630 km

La separación entre el mejor y el peor resultado es de 245.6 kilómetros. Frente al Alsvin, el Onix ofrece 184 kilómetros adicionales, mientras que el Changan supera al MG5 por 61.6 kilómetros.

Qué sedán ofrece el mejor equilibrio entre precio y autonomía

El Changan Alsvin TM es el más barato de los tres, con un precio de 249,900 pesos. Después aparece el Chevrolet Onix 2026 LS TM, que cuesta 257,100 pesos, mientras que el MG5 2027 Style 5TM alcanza los 299,900 pesos.

Frente al Alsvin, el Onix cuesta 7,200 pesos más, pero entrega 138.8 kilómetros adicionales de autonomía teórica en carretera y 184 kilómetros más en ciudad. También cuesta 42,800 pesos menos que el MG5 y lo supera por 334.4 kilómetros en carretera.

Por esa combinación de precio contenido, menor consumo y mayor alcance, el Chevrolet Onix ofrece el mejor equilibrio entre costo y autonomía de los modelos analizados. La comparación también confirma que un tanque más grande no necesariamente permite recorrer más distancia, ya que la eficiencia del motor puede compensar una menor capacidad de combustible.

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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