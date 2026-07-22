Qué sedán barato llega más lejos con un tanque de gasolina

El ejercicio considera las versiones de entrada del Chevrolet Onix 2026, Changan Alsvin y MG5 2027, debido a que el objetivo es comparar las alternativas más accesibles de cada gama.

Para obtener la autonomía teórica se multiplicó la capacidad total del tanque por el rendimiento oficial en ciudad y carretera reportado en sus fichas técnicas. Las cifras representan un alcance estimado bajo las condiciones de prueba de cada fabricante, por lo que no garantizan que el vehículo recorra exactamente esa distancia durante el uso cotidiano.

Así quedó el ranking de autonomía teórica en carretera:

- Chevrolet Onix 2026 LS TM: 1,324.4 km

- Changan Alsvin TM: 1,185.6 km

- MG5 2027 Style 5TM: 990 km

Entre el primer y el último lugar existe una diferencia de 334.4 kilómetros. Aunque el Alsvin tiene el tanque más grande, con 52 litros, el Onix consigue avanzar más gracias a su rendimiento oficial de 30.1 km/l en carretera.

De Tepoztlán a Mérida: las ciudades que alcanzas con un tanque de gasolina

Para aterrizar las cifras en recorridos reconocibles, se comparó la autonomía teórica en carretera con trayectos que parten desde el Zócalo de la Ciudad de México hacia distintos destinos del país.

Las distancias consideradas fueron:

- Tepoztlán: 83.4 km

- Cuernavaca: 87.5 km

- Cholula: 127 km

- Peña de Bernal: 238 km

- San Miguel de Allende: 271 km

- Oaxaca: 463 km

- Guadalajara: 551 km

- Monterrey: 916 km

- Mérida: 1,312 km

- Cancún: 1,609 km

- Tijuana: 2,773 km

Con base en esos trayectos, estos serían los destinos que podría alcanzar cada modelo antes de volver a cargar combustible:

Chevrolet Onix 2026 LS TM

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara

- Monterrey

- Mérida

Changan Alsvin TM

- Tepoztlán

- Cuernavaca

- Cholula

- Peña de Bernal

- San Miguel de Allende

- Oaxaca

- Guadalajara

- Monterrey