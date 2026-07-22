MG5 2027 Style 5TM
- Tepoztlán
- Cuernavaca
- Cholula
- Peña de Bernal
- San Miguel de Allende
- Oaxaca
- Guadalajara
- Monterrey
Solo el Chevrolet Onix supera los 1,300 kilómetros y tendría autonomía teórica suficiente para llegar hasta Mérida. Ninguno alcanza Cancún o Tijuana con un solo tanque dentro de este ejercicio.
Cómo quedaron los sedanes más baratos en ciudad
Las posiciones se mantienen cuando se analiza únicamente la conducción urbana, aunque las distancias disminuyen debido al mayor consumo que normalmente se registra en ciudad.
El ranking quedó de la siguiente manera:
- Chevrolet Onix 2026 LS TM: 875.6 km
- Changan Alsvin TM: 691.6 km
- MG5 2027 Style 5TM: 630 km
La separación entre el mejor y el peor resultado es de 245.6 kilómetros. Frente al Alsvin, el Onix ofrece 184 kilómetros adicionales, mientras que el Changan supera al MG5 por 61.6 kilómetros.
Qué sedán ofrece el mejor equilibrio entre precio y autonomía
El Changan Alsvin TM es el más barato de los tres, con un precio de 249,900 pesos. Después aparece el Chevrolet Onix 2026 LS TM, que cuesta 257,100 pesos, mientras que el MG5 2027 Style 5TM alcanza los 299,900 pesos.
Frente al Alsvin, el Onix cuesta 7,200 pesos más, pero entrega 138.8 kilómetros adicionales de autonomía teórica en carretera y 184 kilómetros más en ciudad. También cuesta 42,800 pesos menos que el MG5 y lo supera por 334.4 kilómetros en carretera.
Por esa combinación de precio contenido, menor consumo y mayor alcance, el Chevrolet Onix ofrece el mejor equilibrio entre costo y autonomía de los modelos analizados. La comparación también confirma que un tanque más grande no necesariamente permite recorrer más distancia, ya que la eficiencia del motor puede compensar una menor capacidad de combustible.