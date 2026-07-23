Bimbo aumenta ventas y rentabilidad pese al consumo débil y fortalece su generación de efectivo

“Logramos un trimestre sólido, con crecimiento en volumen y una mezcla de precios favorable, incluso frente a un entorno de consumo desafiante en varios de nuestros mercados”, afirmó Alejandro Rodríguez Bas, director general de Grupo Bimbo.

El directivo añadió que los resultados reflejan la fortaleza de las marcas, la disciplina en la ejecución y el progreso de las iniciativas de transformación en Norteamérica.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía informó que entre abril y junio la utilidad neta mayoritaria aumentó 3.1% anual, a 2,935 millones de pesos, una expansión menor al crecimiento de 17.4% registrado durante el primer trimestre.

En la misma línea, el EBITDA ajustado ascendió a 15,113 millones de pesos, un incremento de 6.3% excluyendo el efecto cambiario, por debajo del avance de 15.2% observado entre enero y marzo.

En contraste, Bimbo logró revertir la caída de sus ventas registrada al inicio del año. Durante el segundo trimestre los ingresos crecieron 4.5%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, impulsados por una combinación de una mezcla favorable de precios, mayores volúmenes y la incorporación de adquisiciones recientes.

México, Europa, África y Asia impulsan el crecimiento

La administración de Bimbo destacó que el desempeño de México y de la región de Europa, África y Asia (EAA) confirmó la fortaleza de su modelo de negocio diversificado y su capacidad para generar crecimiento en distintos mercados.

En México, las ventas aumentaron 4.7%, apoyadas por una mezcla favorable de precios y un mayor volumen de productos. La empresa registró crecimiento prácticamente en todas las categorías y canales, con un mejor desempeño en pan dulce, bollería, botanas saladas y tiendas de conveniencia.

Además, la empresa señaló que el consumo se benefició parcialmente por el efecto del Mundial 2026, que impulsó la demanda en el mercado mexicano.

La región de Europa, África y Asia registró un crecimiento de 8.4% en ventas, excluyendo el efecto cambiario, impulsado por las adquisiciones recientes, una mezcla favorable de precios y el desempeño positivo de mercados como Reino Unido, India, Iberia y la unidad Bimbo QSR.

En América Latina, los ingresos crecieron 14.1%, favorecidos por la integración de Wickbold y una estrategia de precios que fortaleció el desempeño regional.

El negocio en Norteamérica volvió a ser el de menor crecimiento para Bimbo. Los ingresos avanzaron apenas 1.3%, excluyendo el efecto cambiario, en un entorno que la empresa calificó como desafiante para el consumo, aunque destacó que logró ganar participación de mercado en todas las categorías de Estados Unidos, algo que no ocurría desde 2020.

Menor apalancamiento y mayor retorno

La empresa además generó alrededor de 12,000 millones de pesos en Flujo Libre de Efectivo, recursos que utilizó tanto para reducir su nivel de apalancamiento como para retribuir a sus accionistas.

Como resultado de la generación de efectivo, Grupo Bimbo informó que su razón Deuda Neta/UAFIDA Ajustada cerró el trimestre en 2.5 veces, una mejora de 0.2 veces respecto al cierre de 2025.

Asimismo, durante la primera mitad de 2026 la compañía devolvió más de 5,000 millones de pesos a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.

Por su parte, el retorno sobre capital mejoró 110 puntos base, para ubicarse en 9.9%, reflejando, según la compañía, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y un fortalecimiento de su rentabilidad.

