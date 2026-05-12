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Bimbo ya obtiene 48% de sus ventas de productos reformulados

La empresa explicó que los cambios en formulación han consistido en incrementar componentes como fibra, proteína, granos enteros y vitaminas, así como reducir sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas y trans.
mar 12 mayo 2026 02:39 PM
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La compañía busca eliminar totalmente los colorantes artificiales de su portafolio global hacia 2026. (Foto: Archivo Expansión.)

Grupo Bimbo aceleró la reformulación de su portafolio global en medio de una mayor presión regulatoria y de consumidores sobre la calidad nutricional de los alimentos procesados, una estrategia con la que la compañía busca fortalecer el peso de sus productos de perfil nutrimental mejorado dentro de sus ventas totales.

La panificadora mexicana informó que el 98% de sus productos de consumo diario, entre ellos panes, bollería, English muffins y bagels salados, ya cumple con criterios de calidad nutrimental óptima dentro de su categoría.

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La empresa explicó que los cambios en formulación han consistido en incrementar componentes como fibra, proteína, granos enteros y vitaminas, así como reducir sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas y trans.

Los productos son evaluados mediante la metodología Health Star Rating, un sistema desarrollado por los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda para medir el perfil nutricional integral de alimentos empacados.

El modelo asigna calificaciones de 0.5 a 5 estrellas y considera elementos positivos y negativos de la composición nutrimental. Los productos con al menos 3.5 estrellas son considerados de calidad nutrimental óptima.

Reformulación gana peso en ventas

Grupo Bimbo señaló que el 48% de sus ventas netas globales ya corresponde a productos que cumplen con esos estándares, reflejando el avance de las líneas reformuladas dentro de su portafolio.

“Desde 2008 iniciamos un proceso de transformación de nuestras recetas con el propósito de seguir ofreciendo productos nutritivos y deliciosos que respondan a las necesidades, gustos y expectativas en constante evolución de nuestros consumidores. Los resultados que hoy observamos en Nutrición Positiva reflejan ese proceso de mejora continua”, dijo Patricia Villalobos, Directora Global de Investigación y Desarrollo de Grupo Bimbo.

La compañía también reportó que el 100% de su portafolio de productos de consumo diario ya está libre de colorantes artificiales y que el 99% no contiene saborizantes artificiales.

La meta de la empresa es que la totalidad de su portafolio global quede libre de colorantes artificiales hacia 2026.

Los avances en nutrición fueron incluidos en el Informe Anual Integrado “Celebramos lo que nos une”, documento en el que la empresa reportó los resultados de su estrategia de sustentabilidad al cierre de 2025.

En paralelo, Grupo Bimbo fue reconocida por Access to Nutrition Initiative (ATNi), una fundación independiente de Países Bajos que evalúa a las 30 mayores compañías de alimentos del mundo.

En la edición 2024 de esa evaluación, la empresa mexicana se ubicó como la cuarta mejor calificada a nivel global y obtuvo la puntuación más alta en la categoría de Nutrición Accesible.

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Energía renovable y agricultura regenerativa

Además de los avances en nutrición, la compañía reportó resultados en agricultura regenerativa, energía renovable, movilidad eléctrica y reciclabilidad de empaques.

Grupo Bimbo informó que promovió más de 500,000 hectáreas bajo prácticas de agricultura regenerativa en cultivos de trigo, maíz y papa en países como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Paraguay, Francia y Reino Unido.

La empresa también indicó que el 100% de su consumo de energía eléctrica, respecto a la línea base de 2020, proviene actualmente de fuentes renovables.

En transporte, la compañía superó los 4,000 vehículos eléctricos en operación, lo que la posiciona como la empresa de alimentos con la mayor flota eléctrica de Latinoamérica.

En materia de empaques, Grupo Bimbo aseguró que el 99% cumple con estándares de reciclabilidad, mientras que alcanzó el 100% de reúso de agua respecto a los niveles registrados en 2020.

El informe también incluyó indicadores sociales. La empresa mantiene 270 proyectos de Buen Vecino en 32 países, con impacto en más de 1.7 millones de personas.

Durante 2025, más de 164,000 corredores participaron en la Bimbo Global Race, iniciativa mediante la cual se donaron más de 3 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos en distintos mercados.

“Desde nuestros orígenes, hace 80 años, trabajamos todos los días guiados por una filosofía muy clara: construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Hoy, a través de nuestro Informe Anual, compartimos los avances que reflejan ese compromiso y el esfuerzo continuo por generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta”, dijo Alejandra Vázquez, Directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo.

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GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

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