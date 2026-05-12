Bimbo ya obtiene 48% de sus ventas de productos reformulados

La empresa explicó que los cambios en formulación han consistido en incrementar componentes como fibra, proteína, granos enteros y vitaminas, así como reducir sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas y trans.

Los productos son evaluados mediante la metodología Health Star Rating, un sistema desarrollado por los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda para medir el perfil nutricional integral de alimentos empacados.

El modelo asigna calificaciones de 0.5 a 5 estrellas y considera elementos positivos y negativos de la composición nutrimental. Los productos con al menos 3.5 estrellas son considerados de calidad nutrimental óptima.

Reformulación gana peso en ventas

Grupo Bimbo señaló que el 48% de sus ventas netas globales ya corresponde a productos que cumplen con esos estándares, reflejando el avance de las líneas reformuladas dentro de su portafolio.

“Desde 2008 iniciamos un proceso de transformación de nuestras recetas con el propósito de seguir ofreciendo productos nutritivos y deliciosos que respondan a las necesidades, gustos y expectativas en constante evolución de nuestros consumidores. Los resultados que hoy observamos en Nutrición Positiva reflejan ese proceso de mejora continua”, dijo Patricia Villalobos, Directora Global de Investigación y Desarrollo de Grupo Bimbo.

La compañía también reportó que el 100% de su portafolio de productos de consumo diario ya está libre de colorantes artificiales y que el 99% no contiene saborizantes artificiales.

La meta de la empresa es que la totalidad de su portafolio global quede libre de colorantes artificiales hacia 2026.

Los avances en nutrición fueron incluidos en el Informe Anual Integrado “Celebramos lo que nos une”, documento en el que la empresa reportó los resultados de su estrategia de sustentabilidad al cierre de 2025.

En paralelo, Grupo Bimbo fue reconocida por Access to Nutrition Initiative (ATNi), una fundación independiente de Países Bajos que evalúa a las 30 mayores compañías de alimentos del mundo.

En la edición 2024 de esa evaluación, la empresa mexicana se ubicó como la cuarta mejor calificada a nivel global y obtuvo la puntuación más alta en la categoría de Nutrición Accesible.