Bimbo ya obtiene 48% de sus ventas de productos reformulados

Energía renovable y agricultura regenerativa
Además de los avances en nutrición, la compañía reportó resultados en agricultura regenerativa, energía renovable, movilidad eléctrica y reciclabilidad de empaques.
Grupo Bimbo informó que promovió más de 500,000 hectáreas bajo prácticas de agricultura regenerativa en cultivos de trigo, maíz y papa en países como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Paraguay, Francia y Reino Unido.
La empresa también indicó que el 100% de su consumo de energía eléctrica, respecto a la línea base de 2020, proviene actualmente de fuentes renovables.
En transporte, la compañía superó los 4,000 vehículos eléctricos en operación, lo que la posiciona como la empresa de alimentos con la mayor flota eléctrica de Latinoamérica.
En materia de empaques, Grupo Bimbo aseguró que el 99% cumple con estándares de reciclabilidad, mientras que alcanzó el 100% de reúso de agua respecto a los niveles registrados en 2020.
El informe también incluyó indicadores sociales. La empresa mantiene 270 proyectos de Buen Vecino en 32 países, con impacto en más de 1.7 millones de personas.
Durante 2025, más de 164,000 corredores participaron en la Bimbo Global Race, iniciativa mediante la cual se donaron más de 3 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos en distintos mercados.
“Desde nuestros orígenes, hace 80 años, trabajamos todos los días guiados por una filosofía muy clara: construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Hoy, a través de nuestro Informe Anual, compartimos los avances que reflejan ese compromiso y el esfuerzo continuo por generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta”, dijo Alejandra Vázquez, Directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo.