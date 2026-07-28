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Coca-Cola Femsa encuentra en Sudamérica el motor para superar la desaceleración del mercado mexicano

El Mundial de Futbol fortaleció las ventas de la compañía, aunque la desaceleración del consumo mexicano contrastó con el dinamismo observado en Sudamérica.
mar 28 julio 2026 02:08 PM
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Sudamérica crece a velocidad para Coca-Cola Femsa, pero México no tanto
Los ingresos de México y Centroamérica repuntaron apenas 0.3%, mientras que los de Sudamérica crecieron 11.8%. (iStock)

Coca-Cola Femsa registró un segundo trimestre con resultados mixtos entre las regiones donde opera. Mientras el negocio en México mostró un menor dinamismo por un entorno de consumo más débil y el impacto del aumento al IEPS, los mercados de Sudamérica mantuvieron un sólido ritmo de crecimiento, impulsados principalmente por Colombia, Guatemala y Brasil.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos en México y Centroamérica crecieron apenas 0.3% respecto al mismo periodo del año anterior. En contraste, los ingresos de la división de Sudamérica aumentaron 11.8%, reflejando una mayor fortaleza en la demanda de la región.

A nivel consolidado, la embotelladora incrementó sus ingresos 4.7% durante el trimestre.

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Ian Craig, director general de Coca-Cola Femsa, explicó que el desempeño refleja las diferencias en las condiciones económicas y de consumo entre los mercados donde opera la compañía, una situación que, afirmó, confirma el valor de mantener una estrategia de diversificación geográfica.

Para el caso de México, el directivo señaló que la empresa enfrentó un "entorno de consumo desafiante", además de los efectos derivados del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Ante este escenario, la compañía reforzó una estrategia basada en asequibilidad, segmentación del portafolio y disciplina comercial, con el objetivo de preservar su competitividad.

“Al mismo tiempo, Sudamérica entregó un trimestre sólido, con Colombia, Guatemala y Brasil registrando volúmenes récord para un segundo trimestre, lo que impulsó un crecimiento de doble dígito en la utilidad de operación de dicho segmento”, destacó Craig.

El mejor desempeño de Sudamérica también se reflejó en la rentabilidad del grupo. El flujo operativo (EBITDA) ascendió a 15,008 millones de pesos, un incremento de 12.1% frente al mismo trimestre del año pasado, mientras que la utilidad neta aumentó 16.9%.

Entre los factores que contribuyeron al desempeño del trimestre destacó la Copa Mundial de Futbol 2026, que permitió fortalecer la presencia de las marcas del portafolio y aumentar la conexión con los consumidores mediante activaciones comerciales y campañas de mercadotecnia.

De cara a la segunda mitad del año, el director general señaló que la empresa mantendrá el enfoque en adaptarse a un entorno de consumo que continúa evolucionando, al tiempo que acelerará su transformación digital y fortalecerá sus capacidades de gestión de ingresos.

“Confiamos en que estas iniciativas, junto con una ejecución disciplinada y los beneficios de nuestra diversificación geográfica, nos permitirán afrontar los desafíos de corto plazo mientras seguimos generando crecimiento sostenible de largo plazo”, concluyó Craig.

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COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Coca Cola Company Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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