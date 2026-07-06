¿Quién es el dueño de Aramco, la petrolera del rey de Arabia Saudita que patrocina el Mundial 2026?

¿Qué tan grande es la petrolera saudí?

Para dimensionar el tamaño de Aramco no basta con decir que es la mayor petrolera del mundo: su escala operativa y financiera la coloca muy por encima del resto de la industria energética global.

De acuerdo con el medio especializado Energy, Oil and Gas Magazine , la compañía concentra cerca del 10% de la producción mundial de petróleo en promedio.

El reporte anual de la empresa detalla que alcanzó un volumen aproximado de 12.9 millones de barriles equivalentes por día. Además, registró ingresos por 445,654 millones de dólares y una capitalización de mercado cercana a 1.7 billones de dólares, lo que la consolida como la empresa energética más valiosa del planeta.

El contraste con otros actores internacionales ayuda a entender mejor su dimensión:

Producción diaria

Aramco: 12.9 millones de barriles equivalentes

ExxonMobil: 4.7 millones

Pemex: 2.4 millones

Ingresos (2025)

Aramco: 445,654 millones de dólares

ExxonMobil: 323,905 millones

Pemex: 85,074 millones

Reservas probadas

Aramco: 247.2 mil millones de barriles equivalentes

ExxonMobil: 19.3 mil millones

Pemex: sin cifra consolidada comparable

En el caso de Pemex, es importante aclarar que no compite directamente con Aramco: está muy por debajo en escala global y se incluye únicamente como referencia para dimensionar el tamaño de la principal petrolera de México frente al liderazgo absoluto de la compañía saudí.

En conjunto, Aramco opera con una magnitud que multiplica la de sus pares en prácticamente todas las métricas clave del negocio energético.

La petrolera es clave para financiar los planes económicos del reino. (aramco/Facebook)

Las polémicas de Aramco

Más allá de su tamaño y su papel en el mercado energético global, Aramco también ha sido objeto de diversas controversias en las que, de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional , se cruzan temas ambientales, políticos y de derechos humanos.

En el plano ambiental, la petrolera ha sido señalada por su contribución al cambio climático, al estar vinculada con más del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1965.

A esto se suma que mantiene planes de expansión en la producción de petróleo y gas, lo que ha generado críticas en medio de la transición energética global y cuestionamientos sobre posibles estrategias de greenwashing.

En materia de derechos humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones han subrayado que, al ser una empresa estatal, Aramco está vinculada al historial del Gobierno de Arabia Saudita, señalado por detenciones arbitrarias, represión a la disidencia y casos de alto impacto internacional, como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

Otra de las controversias más mencionadas es su participación en el llamado sportswashing, a través de inversiones y patrocinios en eventos deportivos globales como la Fórmula 1 y el futbol, lo que críticos interpretan como un intento por mejorar la imagen del país en el escenario internacional.

También ha sido cuestionada por sus resultados financieros en contextos de crisis global, como en 2022, cuando reportó ganancias récord superiores a los 161,000 millones de dólares, en un entorno marcado por el alza en los precios de la energía.

Finalmente, la empresa enfrenta presiones legales en distintos países, incluyendo litigios por temas antimonopolio y demandas relacionadas con el impacto climático de sus operaciones y la responsabilidad de la industria petrolera en la crisis ambiental.