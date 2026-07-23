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Bebidas sin azúcar ganan terreno, pero no evitan retroceso en las ganancias de Arca Continental

La estrategia para expandir Coca-Cola Zero y aprovechar el Mundial fortaleció las marcas, aunque la utilidad neta retrocedió 9.4% durante el trimestre.
jue 23 julio 2026 03:16 PM
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Las ventas totales de Arca Continental en el trimestre sumaron 63,489 millones de pesos, lo que significó un ligero incremento interanual de 0.1%, (Cortesía)

Las preferencias de los consumidores por bebidas con menos azúcar continúan ganando terreno y comienzan a reflejarse en los resultados de Arca Continental. Durante el segundo trimestre de 2026, el volumen de ventas de Coca-Cola Zero creció 19% en los mercados donde opera el embotellador de Coca-Cola, impulsado por una mayor cobertura de distribución y estrategias de posicionamiento.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el desempeño de la marca fue particularmente sólido en Estados Unidos, donde el volumen aumentó 10.4%, y en Ecuador, con un crecimiento de 29.4%.

La compañía atribuyó este avance a la expansión de la disponibilidad del producto en más territorios y a iniciativas comerciales enfocadas en responder a las nuevas tendencias de consumo, en las que los consumidores buscan opciones con menor contenido de azúcar.

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Como parte de esta estrategia para diversificar su portafolio y atraer nuevos públicos, Arca Continental lanzó durante el trimestre las nuevas bebidas sabor Fresa-Kiwi bajo las marcas Joya y Sidral Mundet, en presentación de 600 mililitros.

Resultados reflejan un entorno de consumo retador

Pese al buen desempeño de Coca-Cola Zero, los resultados consolidados de la empresa mostraron un crecimiento moderado. Las ventas alcanzaron 63,489 millones de pesos entre abril y junio, un incremento de apenas 0.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Al interior del portafolio, la categoría de agua purificada, saborizada y mineral, sin considerar garrafón, registró una disminución de 4.8% en volumen, lo que limitó el crecimiento de los ingresos.

El flujo operativo (EBITDA) se ubicó en 13,133 millones de pesos, una caída interanual de 0.2%.

La utilidad neta fue el indicador con el mayor retroceso. Entre abril y junio sumó 4,952 millones de pesos, 9.4% menos que en el segundo trimestre de 2025.

Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, señaló que la compañía mantuvo una gestión financiera disciplinada en un entorno caracterizado por un consumo débil y mayor volatilidad en algunos mercados.

“En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó el directivo.

Gutiérrez agregó que la evolución del portafolio, junto con el fortalecimiento de las capacidades digitales y la disciplina operativa, permitirá a la empresa impulsar un crecimiento rentable y sostenible.

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El Mundial fortaleció la conexión con los consumidores

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se convirtió en un catalizador para las ventas y el posicionamiento de sus marcas en distintos mercados.

En México, la empresa indicó que el torneo fortaleció la conexión con los consumidores, impulsó la interacción con sus marcas y contribuyó a incrementar la participación de mercado en valor en todas las categorías durante el primer semestre del año.

En Estados Unidos, el canal on-premise —que incluye restaurantes, bares y establecimientos de consumo inmediato— registró un sólido desempeño gracias a la ejecución en los puntos de venta y a la activación de marcas estratégicas durante el evento deportivo.

En Ecuador, Arca Continental aprovechó el torneo para lanzar una edición especial de Powerade, mientras que en Argentina el canal tradicional mejoró su desempeño apoyado por promociones y activaciones relacionadas con la competencia.

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ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. Coca Cola Company COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.

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