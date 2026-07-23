Bebidas sin azúcar ganan terreno, pero no evitan retroceso en las ganancias de Arca Continental

Las preferencias de los consumidores por bebidas con menos azúcar continúan ganando terreno y comienzan a reflejarse en los resultados de Arca Continental. Durante el segundo trimestre de 2026, el volumen de ventas de Coca-Cola Zero creció 19% en los mercados donde opera el embotellador de Coca-Cola, impulsado por una mayor cobertura de distribución y estrategias de posicionamiento.
De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el desempeño de la marca fue particularmente sólido en Estados Unidos, donde el volumen aumentó 10.4%, y en Ecuador, con un crecimiento de 29.4%.
La compañía atribuyó este avance a la expansión de la disponibilidad del producto en más territorios y a iniciativas comerciales enfocadas en responder a las nuevas tendencias de consumo, en las que los consumidores buscan opciones con menor contenido de azúcar.