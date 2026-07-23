Bebidas sin azúcar ganan terreno, pero no evitan retroceso en las ganancias de Arca Continental

Como parte de esta estrategia para diversificar su portafolio y atraer nuevos públicos, Arca Continental lanzó durante el trimestre las nuevas bebidas sabor Fresa-Kiwi bajo las marcas Joya y Sidral Mundet, en presentación de 600 mililitros.

Resultados reflejan un entorno de consumo retador

Pese al buen desempeño de Coca-Cola Zero, los resultados consolidados de la empresa mostraron un crecimiento moderado. Las ventas alcanzaron 63,489 millones de pesos entre abril y junio, un incremento de apenas 0.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Al interior del portafolio, la categoría de agua purificada, saborizada y mineral, sin considerar garrafón, registró una disminución de 4.8% en volumen, lo que limitó el crecimiento de los ingresos.

El flujo operativo (EBITDA) se ubicó en 13,133 millones de pesos, una caída interanual de 0.2%.

La utilidad neta fue el indicador con el mayor retroceso. Entre abril y junio sumó 4,952 millones de pesos, 9.4% menos que en el segundo trimestre de 2025.

Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, señaló que la compañía mantuvo una gestión financiera disciplinada en un entorno caracterizado por un consumo débil y mayor volatilidad en algunos mercados.

“En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó el directivo.

Gutiérrez agregó que la evolución del portafolio, junto con el fortalecimiento de las capacidades digitales y la disciplina operativa, permitirá a la empresa impulsar un crecimiento rentable y sostenible.