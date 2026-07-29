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PepsiCo descarta amenazas o extorsión tras incendio en CeDis de Matamoros

La empresa informó que el incendio en su centro de distribución de Matamoros no dejó personas lesionadas ni fallecidas y reiteró que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.
mié 29 julio 2026 06:12 PM
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La empresa informó que no se reportaron personas lesionadas tras el incendio. (Foto: Marvin Samuel Tolentino Pineda/Getty Images)

PepsiCo México aseguró que no ha identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión relacionados con el incendio que consumió decenas de unidades de reparto en su centro de distribución de Matamoros, Tamaulipas, y reiteró que mantendrá sus operaciones en el estado mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

La empresa informó en un comunicado que tras el incidente de la madrugada del lunes no hay personas lesionadas ni fallecidas y señaló que colabora con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

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“Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”, indicó PepsiCo México en el comunicado.

El pronunciamiento ocurre después de que en algunos medios y redes sociales surgieran versiones que vinculaban el incendio con posibles actos de intimidación o cobro de piso, una hipótesis que la compañía dijo no haber confirmado.

La compañía añadió que mantiene su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y de las comunidades donde opera, además de reiterar su permanencia en Tamaulipas mientras avanzan las indagatorias.

El incendio ocurrió durante la madrugada del lunes en las instalaciones de PepsiCo ubicadas sobre la avenida Marte R. Gómez, en Matamoros.

El fuego consumió más decenas de unidades de reparto y movilizó a bomberos, elementos de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Las llamas fueron controladas después de varias horas y no se reportaron víctimas.

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PepsiCo Industria de bebidas y alimentos

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