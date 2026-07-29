PepsiCo descarta amenazas o extorsión tras incendio en CeDis de Matamoros

“Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”, indicó PepsiCo México en el comunicado.

El pronunciamiento ocurre después de que en algunos medios y redes sociales surgieran versiones que vinculaban el incendio con posibles actos de intimidación o cobro de piso, una hipótesis que la compañía dijo no haber confirmado.

La compañía añadió que mantiene su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y de las comunidades donde opera, además de reiterar su permanencia en Tamaulipas mientras avanzan las indagatorias.

El incendio ocurrió durante la madrugada del lunes en las instalaciones de PepsiCo ubicadas sobre la avenida Marte R. Gómez, en Matamoros.

El fuego consumió más decenas de unidades de reparto y movilizó a bomberos, elementos de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Las llamas fueron controladas después de varias horas y no se reportaron víctimas.