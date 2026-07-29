PepsiCo descarta amenazas o extorsión tras incendio en CeDis de Matamoros

PepsiCo México aseguró que no ha identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión relacionados con el incendio que consumió decenas de unidades de reparto en su centro de distribución de Matamoros, Tamaulipas, y reiteró que mantendrá sus operaciones en el estado mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
La empresa informó en un comunicado que tras el incidente de la madrugada del lunes no hay personas lesionadas ni fallecidas y señaló que colabora con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.