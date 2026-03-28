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PepsiCo inaugura planta en Celaya en donde fabricarán Sabritas, Doritos, Cheetos y Ruffles

Los productos de PepsiCo se abastecen del campo mexicano, de acuerdo a lo que informó la empresa multinacional que adquiere 20% de la producción nacional de papa del país.
sáb 28 marzo 2026 03:28 PM
Hay nueva planta de Sabritas en Celaya: PepsiCo abre fábrica e impacta en la oferta laboral de la región
La nueva planta de PepsiCo Alimentos México inauguró su nueva planta en el municipio de Celaya, Guanajuato con una inversión de 2,000 mdd. (Foto: Facebook PepsiCo México )

PepsiCo Alimentos México inauguró una nueva planta Sabritas® en el municipio de Celaya, Guanajuato, en el marco de una inversión multianual entre 2025 y 2028 de 2,000 millones de dólares en el país, y con el objetivo de consolidar al estado como motor industrial de México.

El presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, calificó la inversión como una declaración de confianza en México y en Guanajuato como Polo de Bienestar del Plan México.

“México es para PepsiCo el segundo mercado más importante en el mundo. Seguiremos invirtiendo en infraestructura y en nuestra gente, con orgullo y compromiso”, expresó el 27 de marzo.

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¿De dónde vienen las papas Sabritas?

La empresa multinacional detalló en un comunicado que cada producto que sale de las plantas Sabritas® empieza en el campo mexicano, ya que trabaja con más de 40,000 agricultores mexicanos que hacen posible que la papa que utiliza sea 100% nacional.

PepsiCo es el principal comprador de papa en el país al adquirir 20% de la producción nacional. Además de que aproximadamente 90% de sus insumos agrícolas como maíz, trigo, plátano y cacao se cultivan en el país, incluyendo el 100% del maíz blanco para productos como Tostitos® o Cheetos®.

¿Qué producirá Pepsico en la planta en Celaya?

La nueva planta Sabritas® en Celaya suma 66,500 toneladas adicionales de producción anual con tres líneas de alto desempeño para marcas como Sabritas®, Doritos®, Cheetos® y Ruffles®.

En un comunicado, la empresa recordó que la historia comenzó décadas atrás con Planta Gamesa, y detalló que la nueva planta fue diseñada con tecnología que optimiza el uso del agua y la energía, incorporando una planta de potabilización de agua, sistemas de recirculación, captación pluvial, paneles solares e iluminación LED, con el objetivo de producir más con menor impacto.

Empleos en nueva planta de PepsiCo en Celaya

Además, se genera el siguiente impacto en materia laboral:

-2,900 personas empleadas por PepsiCo en Guanajuato.

- 210 empleos directos de alta especialización en la nueva planta —ingeniería, digitalización y operación de líneas inteligentes.

- 800 empleos indirectos en logística, transporte y cadena agrícola.

- 34 centros de distribución y más de 1,100 rutas que conectan productos PepsiCo con hogares de todo el estado cada día.

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La inauguración de la nueva planta de PepsiCo en Celaya ocurrió el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto: Facebook PepsiCo México )

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, quien expresó que, “la apertura de esta planta Sabritas® es un símbolo muy claro del compromiso empresarial del desarrollo de México, fortaleciendo la economía local e impulsando la innovación en beneficio de las y los mexicanos. Desde el Consejo Coordinador Empresarial reiteramos nuestro respaldo a iniciativas como esta que promueven la competitividad y el bienestar social”.

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Presentado por: PepsiCo México

¿De dónde son las papas Sabritas?

Nacieron hace más de 80 años en la colonia Morelos en el entonces Distrito Federal, en donde Don Pedro Marcos Noriega y su esposa, doña Guadalupe, iniciaron su negocio. El despegue internacional llegó en 1965, cuando PepsiCo se asoció con Frito-Lay en Estados Unidos y, un año después, buscó integrar a Sabritas a su portafolio . Guillermo aceptó bajo dos condiciones: mantener el nombre Sabritas y conservar su independencia como marca mexicana.

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En el marco de la inauguración, la Fundación PepsiCo México realizó la entrega de un tractocamión de 22 toneladas como donativo a la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) para fortalecer el rescate y la distribución de alimentos en la región del Bajío.

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