Berries Paradise produce las cuatro principales variedades de berries en México. Su portafolio está integrado por arándano, que representa alrededor del 40% de su producción; frambuesa, con 35%; zarzamora, con 20%; y fresa, con el 5% restante.

La compañía opera en siete estados del país, concentra cerca del 80% de su producción en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, además de contar con cultivos en Baja California y Sinaloa. En conjunto genera alrededor de 6,000 empleos.

De acuerdo con un análisis de la plataforma de inteligencia comercial DataSur, México exportó más de 5,280 millones de dólares en berries durante el último año . De ese total, 63.5% tuvo como destino Estados Unidos, mientras que mercados como Japón, Canadá e Italia representaron participaciones inferiores a 1%, lo que refleja el amplio margen para ampliar la presencia internacional.

Las frambuesas, zarzamoras y moras-frambuesa encabezaron las exportaciones mexicanas con un valor de 2,070 millones de dólares, seguidas por las fresas , con 2,066 millones, y los arándanos, con 980 millones de dólares. En conjunto, estas tres categorías concentraron cerca del 97% del valor exportado por la industria.

En el caso de Berries Paradise, la dependencia del mercado estadounidense es incluso superior al promedio nacional, situación que explica la decisión de acelerar la apertura de nuevos mercados sin abandonar el principal destino de sus exportaciones.

Diversificar no significa renunciar a Norteamérica

La diversificación internacional no implica abandonar su apuesta por Norteamérica. Hace poco más de un año, la empresa abrió una operación en San Antonio, Texas, desde donde trabaja directamente con las principales cadenas de autoservicio de Estados Unidos y Canadá para acercarse a quienes toman las decisiones de compra.

“Nuestro propósito inicial es poder llegar directamente a los tomadores de decisiones en Estados Unidos”, señaló Manolo Reyes, director general para Norteamérica.

Para César Ortiz, esta presencia permite competir de manera más directa con los grandes jugadores internacionales del sector y fortalecer la posición de la empresa en el mayor mercado consumidor de berries del mundo.

Aunque las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos han generado preocupación entre distintos sectores exportadores, la empresa considera que las frutas frescas enfrentarán un impacto limitado debido a la complementariedad productiva entre ambos países.

“Al ser una industria de perecederos y de frutas y verduras donde la dependencia de Norteamérica es altísima, vamos a ser de los menos afectados”, afirmó César Ortiz.