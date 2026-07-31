Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Berries Paradise fortalece exportaciones a Asia y Europa sin dejar de lado a EU y Canadá

La empresa mexicana acelera su expansión internacional con foco en Japón, Europa y Canadá, mientras invierte en aumentar la producción y desarrollar el mercado nacional.
vie 31 julio 2026 05:53 AM
Añadir Expansión en Google
La empresa mexicana que manda 70% de sus fresas y berries a EU ahora quiere venderlas a otros países
Las frambuesas, zarzamoras, fresas y arándanos consolidan a México como una potencia exportadora. Solo estas tres categorías representaron cerca del 97% del valor de las exportaciones mexicanas de berries. (Foto: Whitestorm/Getty Images)

Berries Paradise acelera una estrategia para reducir gradualmente su dependencia del mercado estadounidense mediante la expansión hacia Europa, Asia y otros destinos internacionales, al tiempo que apuesta por desarrollar el consumo en México, un mercado que considera con amplio potencial de crecimiento.

La estrategia responde a un entorno en el que las empresas exportadoras buscan reducir riesgos derivados de la concentración en un solo mercado. La empresa, que comercializa sus productos en más de 20 países, mantiene alrededor del 70% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, busca fortalecer mercados de mayor valor agregado para construir nuevas fuentes de crecimiento en un contexto de mayor incertidumbre comercial en Norteamérica.

“Europa tiene una fuerte participación en zarzamora y frambuesa, mientras que en Asia el principal mercado es Japón para el arándano. También estamos presentes en Medio Oriente, Centroamérica y Sudamérica”, explicó Pedro Varela, director comercial de la compañía.

Publicidad

Berries Paradise produce las cuatro principales variedades de berries en México. Su portafolio está integrado por arándano, que representa alrededor del 40% de su producción; frambuesa, con 35%; zarzamora, con 20%; y fresa, con el 5% restante.

La compañía opera en siete estados del país, concentra cerca del 80% de su producción en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, además de contar con cultivos en Baja California y Sinaloa. En conjunto genera alrededor de 6,000 empleos.

De acuerdo con un análisis de la plataforma de inteligencia comercial DataSur, México exportó más de 5,280 millones de dólares en berries durante el último año . De ese total, 63.5% tuvo como destino Estados Unidos, mientras que mercados como Japón, Canadá e Italia representaron participaciones inferiores a 1%, lo que refleja el amplio margen para ampliar la presencia internacional.

Las frambuesas, zarzamoras y moras-frambuesa encabezaron las exportaciones mexicanas con un valor de 2,070 millones de dólares, seguidas por las fresas , con 2,066 millones, y los arándanos, con 980 millones de dólares. En conjunto, estas tres categorías concentraron cerca del 97% del valor exportado por la industria.

En el caso de Berries Paradise, la dependencia del mercado estadounidense es incluso superior al promedio nacional, situación que explica la decisión de acelerar la apertura de nuevos mercados sin abandonar el principal destino de sus exportaciones.

Diversificar no significa renunciar a Norteamérica

La diversificación internacional no implica abandonar su apuesta por Norteamérica. Hace poco más de un año, la empresa abrió una operación en San Antonio, Texas, desde donde trabaja directamente con las principales cadenas de autoservicio de Estados Unidos y Canadá para acercarse a quienes toman las decisiones de compra.

“Nuestro propósito inicial es poder llegar directamente a los tomadores de decisiones en Estados Unidos”, señaló Manolo Reyes, director general para Norteamérica.

Para César Ortiz, esta presencia permite competir de manera más directa con los grandes jugadores internacionales del sector y fortalecer la posición de la empresa en el mayor mercado consumidor de berries del mundo.

Aunque las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos han generado preocupación entre distintos sectores exportadores, la empresa considera que las frutas frescas enfrentarán un impacto limitado debido a la complementariedad productiva entre ambos países.

“Al ser una industria de perecederos y de frutas y verduras donde la dependencia de Norteamérica es altísima, vamos a ser de los menos afectados”, afirmó César Ortiz.

Publicidad

Los directivos sostienen que México abastece al mercado estadounidense durante las temporadas en las que disminuye la producción local, una condición que dificulta sustituir el suministro mexicano. No obstante, reconocen que la concentración en un solo mercado mantiene expuesta a la industria a cambios en la política comercial, nuevas exigencias fitosanitarias y mayores costos logísticos, factores que impulsan la búsqueda de nuevos destinos.

Canadá también gana relevancia dentro de esa estrategia. De acuerdo con Manolo Reyes, las limitaciones productivas derivadas del clima han incrementado la demanda de fruta mexicana durante buena parte del año.

Para Francisco Ortiz, fundador y presidente de Berries Paradise, la principal ventaja competitiva del país radica en su ubicación geográfica.

“México tiene una posición privilegiada porque produce las cuatro berries y puede llevarlas por tierra de un día para otro a Texas”, afirmó.

Expansión productiva y apuesta por el mercado mexicano

La estrategia comercial se apoya en un plan de crecimiento de la capacidad productiva. Tras cerrar la temporada 2025-2026 con más de 20,000 toneladas de berries comercializadas, la empresa busca duplicar ese volumen durante los próximos siete años, impulsada principalmente por el crecimiento del negocio de arándanos.

Actualmente administra más de 1,500 hectáreas entre producción propia y productores asociados. Además, su brazo agrícola, ABA Value, ampliará la superficie cultivada con variedades de mayor valor agregado.

Junto con la expansión internacional, la empresa identifica al mercado mexicano como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos años. Considera que el consumo interno de berries aún registra una baja penetración y que existe margen para ampliar la demanda mediante una mejor experiencia de consumo.

La estrategia contempla incorporar nuevas variedades desarrolladas mediante programas de genética, enfocadas en atributos como sabor, textura, firmeza y vida útil para elevar la recompra y diferenciar su oferta.

También busca ampliar las ocasiones de consumo. Si bien las berries suelen asociarse con el desayuno, la empresa pretende posicionarlas como una alternativa para distintos momentos del día con el objetivo de incrementar el consumo per cápita.

Como parte de esta transformación, Berries Paradise presentó una nueva identidad de marca desarrollada por la consultora internacional Redbox, con la que busca comunicar de forma diferenciada los atributos de cada variedad y conectar con distintos perfiles de consumidores.

“Esta arquitectura de marca nos permitirá llegar a distintos demográficos y comunicar de manera más apropiada los elementos y atributos de cada una de las variedades”, concluyó Manolo Reyes.

Publicidad

Tags

Aranceles Aranceles Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad