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AmCham prevé reducción de aranceles al acero y aluminio de México

El director de la organización, Pedro Casas, estima que el país puede conseguir condiciones preferenciales frente a otros socios de EU y anticipa avances en las negociaciones entre septiembre y noviembre.
lun 17 agosto 2026 04:55 AM
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AmCham no prevé eliminación de los aranceles al acero, pero sí una disminución
Estados Unidos mantiene un arancel de 50% bajo la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio procedentes de México, pese a que el T-MEC contempla acceso preferencial para mercancías que cumplen con sus reglas de origen. (Phynart Studio/Getty Images)

Los aranceles al acero y al aluminio se han convertido en una de las medidas más persistentes de la administración de Donald Trump en la nueva etapa de la relación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la American Chamber of Commerce México (AmCham México) anticipa que las tarifas a estos insumos continuarán, aunque considera que México tiene margen para obtener una reducción.

Pedro Casas Alatriste, director general del organismo, identifica tres escenarios para el futuro de los aranceles al acero y al aluminio: su eliminación total, una reducción de las tarifas actuales o una eliminación parcial que preserve los gravámenes para determinadas importaciones, pero excluya a las manufacturas con un alto contenido regional.

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De los tres escenarios, el primero sería el más favorable para México, pero no necesariamente el más probable. Para la AmCham –que agrupa a 1,500 compañías, que en conjunto generan 8.5 millones de empleos formales y equivalen a 21% del PIB nacional y 20% de la inversión privada–, la reducción de los aranceles es la posibilidad que tiene mayores probabilidades de concretarse.

“Los tres son positivos y los tres son posibles... Pero creo que habrá una reducción, no eliminación. Una reducción es bastante probable”, comenta Casas a Expansión al término de una reunión con representantes de la iniciativa privada.

Estados Unidos mantiene un arancel de 50% bajo la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio procedentes de México, pese a que el T-MEC contempla acceso preferencial para mercancías que cumplen con sus reglas de origen. La tarifa fue elevada de 25% a 50% en junio de 2025 y continúa vigente; además, desde 2026 la medida abarca determinados productos derivados de estos metales, con tasas diferenciadas según el tipo de producto.

México busca frenar nuevos aranceles

Mientras el sector privado anticipa una posible reducción, el gobierno mexicano ha planteado que durante el proceso de revisión del acuerdo comercial no se impongan nuevas tarifas.

El jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que México solicitó a Estados Unidos detener la imposición de nuevos aranceles mientras avanzan las conversaciones sobre el T-MEC.

“Hemos planteado que, en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio, no haya más imposición de aranceles”, expresó.

Para AmCham México, el escenario para el país puede ser favorable si las negociaciones permiten establecer condiciones diferenciadas frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

“El objetivo del Gobierno de México es poder tener una especie de protocolo o acuerdo preliminar en donde, primero, se oficialice que a México se le da el mejor trato preferencial con respecto al resto del mundo en materia arancelaria, para luego poder llegar a algún acuerdo en acero y aluminio, en autopartes y en muchas de las otras investigaciones de la sección 301 que vienen en camino”, menciona Casas.

El planteamiento ocurre en un contexto en el que las medidas comerciales de Estados Unidos también han tomado como argumento asuntos relacionados con seguridad y crimen organizado, además de los objetivos de política industrial y reducción de la dependencia de China.

Casas recuerda que en abril viajó a Washington, donde sostuvo conversaciones con integrantes de la DEA y el FBI. De acuerdo con el empresario, ambos organismos expresaron su respaldo a las medidas adoptadas por México en materia de seguridad.

“La relación en materia de seguridad es sumamente buena y positiva”, asegura.

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Aranceles aceleran la regionalización

En medio del reacomodo de las cadenas de suministro, Casas considera que algunas de las medidas arancelarias impulsadas por Trump también han generado incentivos para que las empresas profundicen sus vínculos con proveedores de Norteamérica.

“Cuando inició Trump, México destinaba a Estados Unidos bajo el T-MEC el 40% de sus exportaciones. Hoy estamos a punto de llegar el 90% de lo que exportamos bajo el T-MEC. Ese tipo de cosas comprueban la tesis que planteaba Donald Trump: que los aranceles están siendo un incentivo para cumplir muchas otras cosas. Son un incentivo para despegarse de China, porque estamos regionalizando hacia Norteamérica”, añade.

La evolución que señala el organismo empresarial ocurre mientras las compañías revisan sus cadenas de suministro para reducir su exposición a medidas comerciales y aprovechar las ventajas que ofrece la producción regional.

El acero, el aluminio y las autopartes forman parte de los sectores que concentran la atención de las empresas por su peso en las cadenas industriales de América del Norte y por la posibilidad de que las condiciones arancelarias cambien durante las negociaciones.

T-MEC entra en una nueva etapa

La revisión del T-MEC representa un cambio relevante para las empresas de la región. A diferencia del esquema previo, los sectores industriales de Norteamérica se preparan para un proceso de revisiones anuales bajo la nueva etapa del acuerdo.

Aunque las conversaciones entre los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá continúan, Casas estima que las partes podrían alcanzar un entendimiento entre septiembre y noviembre.

“No puede pasar de noviembre que haya un acuerdo. No se va a extender el T-MEC en este año, pero sí puede haber un acuerdo paralelo, un protocolo, que es el nombre que le están poniendo en donde vamos a decir, ‘Bueno, a México vamos a darle una excepción, le vamos a quitar aranceles adicionales, un trato preferencial’, es decir, que haya claridad”, sostiene.

La expectativa de AmCham México es que las reglas de contenido regional queden establecidas este año y no sean parte de las modificaciones que puedan discutirse en las revisiones anuales posteriores.

Para Casas, la clave estará en evitar que las revisiones se conviertan en una renegociación permanente de las reglas de origen y, en cambio, se concentren en verificar el cumplimiento del acuerdo.

“Si las revisiones anuales las podemos convertir en un espacio en donde año con año las autoridades estén sentadas en la mesa para revisar la implementación del acuerdo, no discutir las reglas, porque eso ya se aprobó, ya se escribió; simplemente que estén revisando que se cumpla, si ese es el objetivo y si las cosas están cumpliendo de manera constante, creo que sería una fuente de certidumbre para nuestras empresas como ninguna otra”, argumenta.

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American Chamber of Commerce Aranceles Acero

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