Efectos en cadena y retos pendientes
La medida también fue respaldada por otros sectores vinculados. Desde la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, su presidente Carlos Ramírez Capó señaló que el acuerdo fortalece programas como Vivienda para el Bienestar, al que se suman 128,000 viviendas adicionales.
Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción destacó el potencial de la medida para articular la producción nacional con las necesidades de infraestructura del país.
“Es una gran oportunidad para vincular la producción nacional con las obras que el país necesita”, afirmó su presidente, Luis Rafael Méndez Jaled.
El respaldo institucional reflejó la amplitud del acuerdo. A la firma acudieron titulares de dependencias como Hacienda, Energía, Pemex, CFE, Conagua, Infonavit y el ISSSTE, junto con directivos de empresas siderúrgicas.
En términos de mercado, el acero sigue siendo altamente sensible al precio. En julio de 2025, el acero estructural se ubicaba en alrededor de 2,653 dólares por tonelada.
La varilla, uno de los insumos más utilizados en construcción, se encontraba entre 15,244 y 16,132 pesos por tonelada, dependiendo del volumen.
En ese contexto, la entrada de acero importado más barato ha sido históricamente determinante en la decisión de compra, especialmente en proyectos de gran escala.
El nuevo acuerdo busca alterar esa dinámica al introducir el origen como criterio en las compras públicas.
La experiencia reciente en otros sectores sugiere que este tipo de medidas puede contener el avance de importaciones, aunque también reconfigura la competencia.
En el caso del acero, el efecto podría ser más inmediato debido al peso de la obra pública en la demanda total.
Aun así, el reto estructural permanece. La protección puede ofrecer un respiro, pero la viabilidad de largo plazo seguirá dependiendo de la capacidad de la industria para competir en costos, calidad e innovación.
Por ahora, la política industrial avanza con una lógica clara: intervenir donde la apertura no logró sostener a ciertas industrias. El acero es el siguiente capítulo de esa estrategia.