El punto de quiebre del sector

El deterioro del sector se aceleró el año pasado por la convergencia de dos presiones simultáneas: la entrada creciente de acero chino —directa e indirectamente— y el cierre del mercado estadounidense. Para la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, ese doble frente llevó a la industria a un punto crítico, en el que la pérdida de mercado interno coincidió con la contracción de su principal destino de exportación.

Al asumir la presidencia del organismo, Sergio de la Maza Jiménez describió la magnitud del ajuste: el sector operaba apenas al 55% de su capacidad instalada, un nivel que calificó como crítico. La producción de acero terminado cayó 8.1% en 2025, a 16.8 millones de toneladas, mientras el consumo interno se redujo 10.1%, en lo que el organismo identificó como la mayor contracción reciente de la industria.

El dirigente atribuyó buena parte de estas distorsiones a China y “sus países satélites”. El país asiático concentra 53% de la producción mundial de acero, con 961 millones de toneladas, y ha extendido su presencia a través de exportaciones indirectas incorporadas en manufacturas como autos, camiones, maquinaria y electrodomésticos.

En México, estas importaciones equivalentes superaron ya los 11 millones de toneladas —11.1 millones en 2024—, con el sector automotor como principal vía de entrada, lo que amplificó el desplazamiento del acero producido localmente.

A este escenario se sumó el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos. La reactivación de la Sección 232 en 2025, con un arancel de hasta 50% al acero, revirtió la excepción de la que México había gozado y provocó un desplome en las exportaciones.

De acuerdo con el entonces presidente del organismo, Víctor Cairo, las ventas al exterior cayeron más de 50% tras la medida; en diciembre de ese año se contrajeron 52% anual y, en todo 2025, retrocedieron 21.6% a 2.4 millones de toneladas.

El resultado fue un sector atrapado entre importaciones crecientes y mercados externos cada vez más cerrados.