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México aprueba las tabletas Wegovy de Novo Nordisk para bajar de peso

Novo Nordisk estima que más de 70 millones de adultos en México viven con sobrepeso u obesidad.
lun 17 agosto 2026 02:37 PM
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Weight loss pills and dosing pen for subcutaneous injection of anti-diabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background.
Las pastillas son una alternativa para las inyecciones semanales. (Foto: Munro/Getty Images.)

México se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la semaglutida oral de 25 miligramos de Novo Nordisk , que se comercializa bajo el nombre de Wegovy, para el manejo del peso, con lo que la farmacéutica suma una alternativa en tableta a su portafolio de tratamientos contra la obesidad.

La autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) permite el uso del medicamento en adultos con obesidad y en personas con sobrepeso que presenten al menos una afección relacionada con el peso. La indicación también contempla la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.

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La nueva presentación busca atender a pacientes que prefieren una opción oral frente a la aplicación semanal. Novo Nordisk espera que llegue a farmacias de todo México durante los próximos trimestres.

El anuncio coloca a México entre los primeros mercados donde la farmacéutica ha comenzado a comercializar esta nueva presentación, después de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Alemania tiene previsto su lanzamiento para septiembre.

"Para millones de personas en México que viven con obesidad, esta aprobación significa una verdadera opción. Semaglutida oral 25 mg ofrece la misma ciencia confiable de la presentación inyectable que las personas conocen, ahora en una tableta de toma diaria", dijo Mike Vivas, director médico de Novo Nordisk México.

La apuesta por el mercado mexicano

Novo Nordisk estima que más de 70 millones de adultos en México viven con sobrepeso u obesidad.

La farmacéutica sostiene que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención de largo plazo y que está relacionada con más de 200 complicaciones, entre ellas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hepáticas y renales.

La aprobación también amplía las alternativas disponibles para pacientes que requieren tratamiento para el control del peso. La semaglutida oral de 25 mg se suma a las presentaciones inyectables y a otras dosis orales de semaglutida que tienen diferentes indicaciones terapéuticas según el mercado.

Además de la pérdida de peso, uno de los elementos diferenciadores de esta autorización es la indicación para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores, que incluyen muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular no mortal, en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.

Novo Nordisk señala que esta es la primera tableta para pérdida de peso con esta indicación cardiovascular dentro de su categoría, de acuerdo con un comunicado.

“Es un paso significativo hacia adelante en la forma en que tratamos la obesidad y abre la puerta a una atención integral y de largo plazo para una condición que afecta a tres de cada cuatro adultos mexicanos”, señaló Vivas.

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Obesidad Farmacéutica Industria farmacéutica

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