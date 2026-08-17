Anthony Hatoum, CEO de Tiendas 3B, explica por qué no acepta pagos con tarjeta en algunas sucursales

La prueba ocurre en un momento en que el formato de hard discount gana participación entre consumidores que buscan precios bajos y mientras Tiendas 3B consigue incrementar el gasto dentro de sus establecimientos. El experimento con los medios de pago, por tanto, forma parte de una búsqueda más amplia por mantener bajo control los costos de un modelo basado en precios competitivos y una operación de alta rotación.

Para Francisco Delgado, analista bursátil independiente, retirar las tarjetas debe entenderse como una pieza dentro de esa búsqueda de eficiencia y no como una señal de que las comisiones bancarias estén deteriorando por sí mismas la rentabilidad de la cadena.

El modelo de hard discount opera con márgenes relativamente bajos por producto, por lo que sus resultados dependen de volumen, rotación de inventario, marcas propias y eficiencia operativa. “Su generación de ganancias no va de margen por producto, sino de volumen, que mueven rápido su inventario y eficiencia operativa. No le ganan tanto a un producto, pero lo producen barato, lo venden rápido y con los menores costos fijos posibles”, explica Delgado.

Desde esa perspectiva, cualquier ahorro en logística, costos financieros u operación puede contribuir al desempeño del negocio. Sin embargo, no existe información pública que permita determinar cuánto representan las comisiones por pagos con tarjeta dentro de los costos de Tiendas 3B ni, por tanto, cuánto podría ahorrar la compañía si el experimento se extendiera.

El límite está en el consumidor

La otra variable es la experiencia de compra. El retiro de las tarjetas puede reducir determinados costos, pero también puede introducir una fricción en un negocio que busca que las compras sean rápidas y accesibles, particularmente entre consumidores de ingresos bajos y medios.

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, señala que el uso de tarjetas se ha extendido también entre los consumidores de menores ingresos, uno de los segmentos que atiende Tiendas 3B, debido a una mayor penetración de bancos y fintech. “A lo mejor en las zonas donde los compradores buscan precio sí manejan mucho el efectivo. Pero en esos segmentos ya se usa mucho la tarjeta del Bienestar y Tiendas 3B pueden aprovechar esto. Yo no sé si a lo mejor recibieron por ahí un jalón de orejas porque sí pasaba a afectar como a todo el sector”, dice.

En una revisión reciente, Huerta encontró que las tiendas aceptaban tarjetas con normalidad, aunque esa situación no permite concluir que la prueba haya terminado. La medida, al menos por ahora, permanece acotada a algunas unidades y no representa un cambio general en la política de pagos de la cadena.

El riesgo para la compañía está en que un ahorro operativo termine convirtiéndose en una pérdida de ventas si algunos clientes deciden no comprar ante la falta de opciones de pago. “No solo yo, sino varios compradores no usamos efectivo y pues se sabe que no compras y te vas”, dice Huerta.