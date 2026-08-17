Anthony Hatoum, CEO de Tiendas 3B, explica por qué no acepta pagos con tarjeta en algunas sucursales

Más ventas con el mismo portafolio
El experimento con los pagos coincide con un momento de crecimiento para Tiendas 3B. Durante el segundo trimestre, las ventas mismas tiendas, es decir, las correspondientes a unidades con más de un año de operación, aumentaron 20%, frente a un avance de 17% en el mismo periodo del año anterior.
Los ingresos totales de la compañía crecieron 38.7% durante el trimestre. Tiendas 3B atribuyó la mayor parte de este crecimiento al volumen, lo que apunta a un incremento en la cantidad de productos vendidos y no únicamente a un efecto derivado de los precios.
El desempeño contrasta con el de otros formatos de autoservicio. Bodega Aurrerá Express, de Walmart, que cuenta con 1,579 unidades, registró un crecimiento de 1.8% en ventas mismas tiendas durante el segundo trimestre. Chedraui reportó un avance de 1.3%, mientras que las 379 unidades de Supercito crecieron a un ritmo de un dígito medio. Soriana, en cambio, registró una caída de 4.5% en las ventas de sus unidades con más de un año en operación y terminó el periodo con 106 tiendas Soriana Express.
En el segmento de proximidad, Bara, propiedad de la regiomontana FEMSA , registró un crecimiento de 35.8% en ingresos totales, mientras que sus ventas mismas tiendas avanzaron 11.3%. La cadena incorporó 112 establecimientos durante el trimestre y alcanzó 786 unidades al 30 de junio.
El crecimiento de Tiendas 3B ocurre, por tanto, tanto por la apertura de nuevas unidades como por una mayor venta en establecimientos que ya operaban. Para Hatoum, la segunda vía todavía tiene un potencial considerable, incluso sin ampliar de manera significativa el número de productos disponibles.
“En nuestro caso no hace falta mucho para aumentar las ventas mismas tiendas. Todo lo que necesitamos es vender un artículo más por cliente y se puede ver cómo ese número aumenta significativamente”, dijo el CEO durante la llamada con analistas.
La estrategia es consistente con la política de surtido de la compañía. Tiendas 3B busca incorporar productos con alta rotación y una relación atractiva entre precio y valor, en lugar de ampliar indiscriminadamente el número de SKU. La apuesta consiste en vender más de un portafolio relativamente acotado antes que convertir las tiendas en supermercados con una oferta mucho más amplia.
“Incluso sin agregar nuevos SKU, el portafolio existente todavía no está, bajo ningún parámetro, completamente penetrado. Hay un enorme potencial para que los clientes actuales, con el portafolio existente, sigan aumentando las ventas mismas tiendas”, añadió Hatoum.
La oportunidad también se refleja en la percepción de los consumidores. Huerta considera que el formato ha conseguido una propuesta competitiva frente a las cadenas tradicionales. “La verdad es que la veo muy competitiva. Tienen muy buena calidad. Bodega Aurrerá tiene que ponerse las pilas porque son tiendas chiquitas y tienen una oferta bastante buena y quien busca hacer una comida al día con 100 pesos sí lo logra”, refiere la analista.
Para Hatoum, el crecimiento de las ventas mismas tiendas tiene dos motores. El primero consiste en incorporar nuevos consumidores y el segundo en aumentar la participación de Tiendas 3B en el gasto de quienes ya acuden a sus establecimientos.
“Siempre ha sido un equilibrio. Históricamente ha sido una combinación de ambos: nuevos clientes y mayor penetración en el gasto. También depende de qué tan antigua sea la tienda, porque las unidades nuevas están captando clientes mucho más rápido”, dijo.