Hard discount, el modelo que pelean Neto y 3B

Entrar a una Tienda 3B o a un Neto puede resultar extraño, debido a que no hay panadería propia, tampoco carnicería, pescadería o pasillos llenos de promociones. Además, sus productos permanecen exhibidos directamente en las cajas donde llegaron del centro de distribución y cuenta con pocos empleados por sucursal.

A esto se le conoce como modelo hard discount, el cual opera en las dos empresas. Este formato nació en Europa y busca reducir al mínimo los costos de operación para trasladar ese ahorro al consumidor.

En lugar de ofrecer decenas de marcas para un mismo producto, mantienen un catálogo limitado de artículos de alta rotación, negocian grandes volúmenes con proveedores y disminuyen gastos en personal, mobiliario, publicidad y tamaño de las tiendas.

Mientras un supermercado convencional puede comercializar entre 20,000 y 40,000 productos, una tienda hard discount normalmente trabaja con apenas 1,500 a 2,500 artículos.

Esa diferencia permite tener menos problemas con la logística, acelerar resurtir los estantes y conseguir mejores precios de compra.

La inspiración proviene de gigantes europeos como Aldi y Lidl, cadenas que demostraron que vender menos productos no necesariamente significa vender menos, sino tener mejores precios para el consumidor final.

Tiendas 3B (Foto: Archivo Expansión)

Dos historias distintas para llegar al mismo negocio

Aunque hoy compiten prácticamente por conseguir una esquina en cada colonia, Tiendas 3B y Neto no nacieron al mismo tiempo ni tienen el mismo origen.

La historia de Tiendas 3B

Tiendas 3B fue fundada en 2005 por el empresario estadounidense Anthony Hatoum, quien trabajó durante años para la cadena alemana Aldi y decidió adaptar ese modelo al mercado mexicano. El nombre nace de la frase mexicana Bueno, Bonito y Barato, lo que se convirtió en su esencia como empresa.

Desde sus primeros años, la empresa concentró su crecimiento en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde perfeccionó su operación antes de expandirse al resto del país. Con el respaldo de inversionistas y una apuesta en la logística, la cadena comenzó una expansión sostenida que continúa hasta la actualidad.