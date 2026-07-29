Hace dos décadas hacer la despensa significaba ir a las tiendas tradicionales como Bodega Aurrera o Soriana, pero hoy, cada vez más mexicanos salen con una bolsa de Tiendas 3B o Neto.
Aunque ambas cadenas parecen casi idénticas, detrás de sus pasillos existe una competencia que ha cambiado la despensa de las familias mexicanas. Las dos apostaron por el modelo hard discount, pero nacieron en momentos distintos, pertenecen a grupos diferentes y crecieron con estrategias que explican por qué una de ellas logró convertirse en la cadena con más sucursales de México.
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Hard discount, el modelo que pelean Neto y 3B
Entrar a una Tienda 3B o a un Neto puede resultar extraño, debido a que no hay panadería propia, tampoco carnicería, pescadería o pasillos llenos de promociones. Además, sus productos permanecen exhibidos directamente en las cajas donde llegaron del centro de distribución y cuenta con pocos empleados por sucursal.
A esto se le conoce como modelo hard discount, el cual opera en las dos empresas. Este formato nació en Europa y busca reducir al mínimo los costos de operación para trasladar ese ahorro al consumidor.
En lugar de ofrecer decenas de marcas para un mismo producto, mantienen un catálogo limitado de artículos de alta rotación, negocian grandes volúmenes con proveedores y disminuyen gastos en personal, mobiliario, publicidad y tamaño de las tiendas.
Mientras un supermercado convencional puede comercializar entre 20,000 y 40,000 productos, una tienda hard discount normalmente trabaja con apenas 1,500 a 2,500 artículos.
Esa diferencia permite tener menos problemas con la logística, acelerar resurtir los estantes y conseguir mejores precios de compra.
La inspiración proviene de gigantes europeos como Aldi y Lidl, cadenas que demostraron que vender menos productos no necesariamente significa vender menos, sino tener mejores precios para el consumidor final.
Dos historias distintas para llegar al mismo negocio
Aunque hoy compiten prácticamente por conseguir una esquina en cada colonia, Tiendas 3B y Neto no nacieron al mismo tiempo ni tienen el mismo origen.
La historia de Tiendas 3B
Tiendas 3B fue fundada en 2005 por el empresario estadounidense Anthony Hatoum, quien trabajó durante años para la cadena alemana Aldi y decidió adaptar ese modelo al mercado mexicano. El nombre nace de la frase mexicana Bueno, Bonito y Barato, lo que se convirtió en su esencia como empresa.
Desde sus primeros años, la empresa concentró su crecimiento en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde perfeccionó su operación antes de expandirse al resto del país. Con el respaldo de inversionistas y una apuesta en la logística, la cadena comenzó una expansión sostenida que continúa hasta la actualidad.
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La historia de Neto
La empresa fue creada en 2009 y durante sus primeros años formó parte de Grupo Salinas, el conglomerado empresarial fundado por Ricardo Salinas Pliego. En específico, su fundador es Hugo Salinas Sada, el tercer hijo de Ricardo Salinas.
La primera tienda abrió en la Ciudad de México y se instaló en colonias y zonas donde los supermercados tradicionales tenían poca presencia. Con el paso de los años la empresa fortaleció su red de distribución y amplió su portafolio de marcas propias.
Aunque ambas compañías venden prácticamente el mismo tipo de productos y atienden a consumidores similares, la ventaja temporal permitió que Tiendas 3B construyera antes su red logística y desarrollara un mayor número de centros de distribución, un factor que terminaría siendo decisivo en la carrera por abrir más tiendas.
¿Por qué Tiendas 3B tiene más sucursales que Neto?
La diferencia más visible entre ambos negocios es su presencia. Aunque las dos han acelerado su expansión durante los últimos años, Tiendas 3B mantiene una ventaja importante en número de sucursales, resultado de una estrategia que comenzó varios años antes que la de su competidor.
Mientras 3B consolidó primero su presencia en el Valle de México, posteriormente utilizó esa infraestructura para expandirse hacia otras entidades. Esa concentración inicial permitió tener rutas eficientes de distribución, reducir costos y abrir nuevas tiendas con mayor rapidez.
Actualmente, Tiendas 3B opera más de 3,469 sucursales distribuidas en 17 estados del país, mientras que Tiendas Neto suma más de 1,700 establecimientos y tiene presencia en más de 20 estados de la República.
El crecimiento de ambas cadenas refleja un cambio en los hábitos de consumo de millones de mexicanos. La inflación registrada en los últimos años llevó a muchas familias a comparar más precios y buscar formatos donde pudieran estirar su presupuesto sin recorrer grandes supermercados, explicó el propio dueño de Tiendas 3B en una llamada con analistas.
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Crecer con terrenos rentados
Tanto Tiendas 3B como Tiendas Neto buscan constantemente propietarios de terrenos y locales comerciales para instalar nuevas sucursales, una estrategia que les permite expandirse con mayor rapidez y reducir los costos asociados a la adquisición de bienes raíces.
En el caso de Tiendas 3B , la empresa solicita espacios ubicados en zonas habitacionales o de alto flujo peatonal y vehicular, con superficies que, dependiendo del formato, rondan entre 250 y 600 metros cuadrados, además de requisitos específicos de ubicación y accesibilidad.
Tiendas Neto también mantiene abierta la recepción de propuestas para rentar terrenos y locales en las ciudades donde busca crecer, privilegiando inmuebles con buena visibilidad, fácil acceso y cercanía con colonias de alta densidad poblacional.