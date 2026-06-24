“Gran parte de nuestro crecimiento futuro está impulsado por la ejecución de una estrategia tecnológica. A veces bromeo internamente diciendo que somos una empresa de tecnología que vende abarrotes”, dijo Hatoum durante la llamada con inversionistas para comentar los resultados del primer trimestre del año.

Uno de los pilares de esta transformación es la implementación de un nuevo sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), un proyecto con una duración estimada de tres años que busca modernizar procesos operativos, administrativos y logísticos. De acuerdo con la compañía, la iniciativa ya se encuentra a la mitad de su desarrollo y su despliegue será gradual para mitigar riesgos en la operación.

El objetivo es que la digitalización permita escalar la red de tiendas sin comprometer la eficiencia, en un contexto donde la cadena continúa expandiéndose a uno de los ritmos más acelerados del sector.

La apuesta también incluye una mayor inversión en capital humano. La empresa ha reconocido que el crecimiento de su operación requiere perfiles más especializados para sostener la complejidad de su modelo.

“Vamos a seguir invirtiendo en talento este año y probablemente también durante 2027 porque creemos que es una de las mejores inversiones que podemos hacer para el futuro”, señaló Hatoum.

En paralelo, la inteligencia artificial comienza a incorporarse en distintas capas de la operación, aunque la compañía no ha detallado proyectos específicos. Aun así, ya identifica impactos en eficiencia y productividad.

“Se pueden ver los efectos en términos de eficiencia y ahorro de tiempo a lo largo de la organización. Esta tendencia continuará y se volverá más fuerte conforme las empresas que desarrollan estas herramientas sigan mejorando”, refirió el directivo.

Para este año, Tiendas 3B tiene previsto invertir 5,200 millones de pesos, recursos que se destinarán principalmente a la apertura de entre 590 y 630 nuevas tiendas, así como a la expansión de su red logística, la incorporación de equipamiento —especialmente refrigeración— y el fortalecimiento de infraestructura tecnológica y operativa. Actualmente, la empresa opera 3,469 tiendas en México y 20 centros de distribución.