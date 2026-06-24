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Tras superar a Bodega Aurrerá Express en tiendas, 3B invertirá más de 5,000 mdp para mejorar su logística y tecnología

La nueva estrategia apunta a fortalecer una arquitectura operativa más sofisticada, en un sector donde el crecimiento ya no depende solo de abrir tiendas, sino de sostenerlas con eficiencia en costos y datos.
mié 24 junio 2026 05:30 PM
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La cadena Tiendas 3B tiene 3,469 unidades en México. (Foto: Tiendas 3B/LinkedIn)

Tiendas 3B, la cadena de formato de descuento que se ha posicionado como uno de los jugadores de mayor crecimiento en el retail mexicano, avanza hacia una nueva etapa en la que la expansión de tiendas deja de ser su único motor. La empresa ahora coloca en el centro de su estrategia la infraestructura tecnológica, la logística y el desarrollo de talento, como palancas para sostener un ritmo de crecimiento acelerado.

La compañía, presidida por Anthony Hatoum, ha construido su posicionamiento a partir de precios bajos, un modelo de proximidad y una expansión geográfica agresiva en zonas urbanas y semiurbanas. Sin embargo, ese esquema empieza a apoyarse cada vez más en inversiones que no se ven directamente en los anaqueles, pero que resultan clave para su operación.

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“Gran parte de nuestro crecimiento futuro está impulsado por la ejecución de una estrategia tecnológica. A veces bromeo internamente diciendo que somos una empresa de tecnología que vende abarrotes”, dijo Hatoum durante la llamada con inversionistas para comentar los resultados del primer trimestre del año.

Uno de los pilares de esta transformación es la implementación de un nuevo sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), un proyecto con una duración estimada de tres años que busca modernizar procesos operativos, administrativos y logísticos. De acuerdo con la compañía, la iniciativa ya se encuentra a la mitad de su desarrollo y su despliegue será gradual para mitigar riesgos en la operación.

El objetivo es que la digitalización permita escalar la red de tiendas sin comprometer la eficiencia, en un contexto donde la cadena continúa expandiéndose a uno de los ritmos más acelerados del sector.

La apuesta también incluye una mayor inversión en capital humano. La empresa ha reconocido que el crecimiento de su operación requiere perfiles más especializados para sostener la complejidad de su modelo.

“Vamos a seguir invirtiendo en talento este año y probablemente también durante 2027 porque creemos que es una de las mejores inversiones que podemos hacer para el futuro”, señaló Hatoum.

En paralelo, la inteligencia artificial comienza a incorporarse en distintas capas de la operación, aunque la compañía no ha detallado proyectos específicos. Aun así, ya identifica impactos en eficiencia y productividad.

“Se pueden ver los efectos en términos de eficiencia y ahorro de tiempo a lo largo de la organización. Esta tendencia continuará y se volverá más fuerte conforme las empresas que desarrollan estas herramientas sigan mejorando”, refirió el directivo.

Para este año, Tiendas 3B tiene previsto invertir 5,200 millones de pesos, recursos que se destinarán principalmente a la apertura de entre 590 y 630 nuevas tiendas, así como a la expansión de su red logística, la incorporación de equipamiento —especialmente refrigeración— y el fortalecimiento de infraestructura tecnológica y operativa. Actualmente, la empresa opera 3,469 tiendas en México y 20 centros de distribución.

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El ritmo de expansión se mantiene como uno de los más dinámicos del sector. En el primer trimestre del año, la cadena abrió 123 unidades, por encima de competidores como Chedraui, que inauguró 18 Supercito, y Walmart, que sumó 14 Bodega Aurrera Express.

En términos de escala, las tiendas de 3B duplican el número de unidades de Bodega Aurrera Express, una de las principales referencias del formato de proximidad dentro del segmento de autoservicio.

La fortaleza del anaquel

El 2026 se perfila como un año de continuidad en el ritmo de aperturas, pero también de diversificación en la oferta. La cadena ya realiza pruebas para incorporar frutas y verduras, productos refrigerados y congelados, además de reforzar la categoría de “irrepetibles”, artículos de compra temporal que buscan generar tráfico adicional en tienda.

Estos formatos, de acuerdo con la empresa, representan una vía para incrementar la frecuencia de visita y elevar el gasto promedio sin alterar el núcleo del modelo de descuento.

Otro eje de crecimiento está en las marcas propias, que se han convertido en uno de los principales diferenciadores de la cadena. Al cierre de 2025, estas representaban 58% de las ventas, consolidándose como una pieza central de su estrategia comercial.

“Operamos un modelo de negocio de alto crecimiento que es resiliente y que se desempeña muy bien a lo largo de los distintos ciclos económicos. Es un negocio que ofrece una economía unitaria muy atractiva, genera efectivo y se vuelve más competitivo a medida que gana escala”, dijo Hatoum.

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Banamex Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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