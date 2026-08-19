“Se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera y se han invertido más de 1,800 millones de pesos, que han generado mil empleos. También se está construyendo una nueva línea de cemento con una inversión aproximada de 3,700 millones de pesos, con un avance de 85%, lo que ha generado 200 empleos directos“, detalló Velázquez Rangel.

El ejecutivo adelantó que como parte de los proyectos se reacondiciona el hospital Cruz Azul, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos, sin detallar cuando entraría en operaciones.

La última vez que la planta cementera de Tula operó fue en 2021, entonces su producción representaba alrededor del 35% de los ingresos de la cooperativa, de acuerdo con datos compartidos por la Cooperativa.

¿Por qué estaba cerrada la planta de Cruz Azul en Tula?

La planta de Hidalgo permaneció fuera de operación en medio de la crisis que enfrentó la Cooperativa La Cruz Azul tras el conflicto por el control de la empresa.

Este conflicto en la Cooperativa comenzó tras una disputa por el control administrativom que se profundizó durante la gestión de Guillermo “Billy” Álvarez, quien permaneció al frente de la organización durante más de tres décadas.

En 2020, Álvarez enfrentó órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta, mientras dentro de la cooperativa se disputaba el control de los activos y la operación.

La planta permaneció en paro derivado de que estaba bajo el control del grupo de Guillermo Álvares y ahora entra en esta fase de trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

¿Cuáles son los planes de inversión de Cruz Azul?

Cruz Azul mantiene una agenda de inversiones que incluye la construcción de una nueva planta en Campeche, con capacidad para producir un millón de toneladas de cemento al año.

La empresa también ha realizado inversiones para optimizar sus plantas y anunció proyectos vinculados con economía circular.

¿Cuántas plantas tiene Cruz Azul?

La Cooperativa Cruz Azul tiene cuatro plantas cementeras en su operación industrial: Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, además de la nueva capacidad que desarrolla en Campeche.

La planta de Hidalgo, ubicada en Tula, es considerada el origen de Cruz Azul.