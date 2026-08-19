Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Cruz Azul invierte 6,500 millones de pesos para reactivar planta en Hidalgo

Tras permanecer fuera de operación desde 2021 por un conflicto interno, la planta de Cruz Azul en Tula será rehabilitada para producir tres millones de toneladas de cemento.
mié 19 agosto 2026 11:20 AM
Añadir Expansión en Google
Planta cementera del grupo Cruz Azul, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, en Puebla.
La Cooperativa La Cruz Azul tiene cinco plantas cemeteras en el país, entre ellas la de Tula, Hidalgo. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro.)

La Cooperativa La Cruz Azul retoma las operaciones de su planta en Tula, Hidalgo, que se mantuvo en paro de labores desde 2021 derivado de un conflicto interno. Ahora, la cementera realizará una inversión de 6,500 millones de pesos para reactivar la planta en la entidad.

Víctor Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, detalló durante la conferencia mañanera de la presidencia , que se espera una producción anual de tres millones de toneladas de cemento y la creación de 14,200 empleos directos e indirectos.

Publicidad

“Se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera y se han invertido más de 1,800 millones de pesos, que han generado mil empleos. También se está construyendo una nueva línea de cemento con una inversión aproximada de 3,700 millones de pesos, con un avance de 85%, lo que ha generado 200 empleos directos“, detalló Velázquez Rangel.

El ejecutivo adelantó que como parte de los proyectos se reacondiciona el hospital Cruz Azul, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos, sin detallar cuando entraría en operaciones.

La última vez que la planta cementera de Tula operó fue en 2021, entonces su producción representaba alrededor del 35% de los ingresos de la cooperativa, de acuerdo con datos compartidos por la Cooperativa.

¿Por qué estaba cerrada la planta de Cruz Azul en Tula?

La planta de Hidalgo permaneció fuera de operación en medio de la crisis que enfrentó la Cooperativa La Cruz Azul tras el conflicto por el control de la empresa.

Este conflicto en la Cooperativa comenzó tras una disputa por el control administrativom que se profundizó durante la gestión de Guillermo “Billy” Álvarez, quien permaneció al frente de la organización durante más de tres décadas.

En 2020, Álvarez enfrentó órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta, mientras dentro de la cooperativa se disputaba el control de los activos y la operación.

La planta permaneció en paro derivado de que estaba bajo el control del grupo de Guillermo Álvares y ahora entra en esta fase de trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

¿Cuáles son los planes de inversión de Cruz Azul?

Cruz Azul mantiene una agenda de inversiones que incluye la construcción de una nueva planta en Campeche, con capacidad para producir un millón de toneladas de cemento al año.

La empresa también ha realizado inversiones para optimizar sus plantas y anunció proyectos vinculados con economía circular.

¿Cuántas plantas tiene Cruz Azul?

La Cooperativa Cruz Azul tiene cuatro plantas cementeras en su operación industrial: Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, además de la nueva capacidad que desarrolla en Campeche.

La planta de Hidalgo, ubicada en Tula, es considerada el origen de Cruz Azul.

Publicidad

Tags

Cruz Azul Sub-20 cemento GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad