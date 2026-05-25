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De Cemex a Cruz Azul: los gigantes que dominan el negocio multimillonario del cemento en México

El negocio del cemento en México está concentrado en seis gigantes que generan miles de millones de pesos y participan en grandes obras de construcción e infraestructura.
lun 25 mayo 2026 12:12 PM
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Cementera México
Cemex encabeza el ranking de cementeras más grandes de México. (Expansión/Google AI Studio)

México cuenta con algunas de las empresas cementeras más grandes e influyentes de América Latina. Compañías como Cemex y Cooperativa La Cruz Azul participan en proyectos de infraestructura, vivienda y construcción que forman parte del desarrollo económico y urbano del país.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, actualmente son seis las compañías cementeras que dominan el mercado nacional. De ellas, cuatro son de origen mexicano y dos pertenecen a capital europeo.

A continuación te contamos cuáles son estas empresas, cuánto dinero generan, cuántos empleos aportan y cuáles son las principales diferencias y similitudes entre las gigantes de la industria cementera en México. Los datos de ingresos y número de empleados corresponden a 2024.

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Cemex

Ingresos: 296,946 mdp

Empleados: 44,494

País: México

Fundada en 1906 en Hidalgo, Nuevo León, Cemex se convirtió con el paso de las décadas en una de las mayores cementeras del mundo y en uno de los grupos industriales más importantes surgidos en México. La compañía produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales para la construcción, además de participar en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano en distintos países. En territorio mexicano mantiene una amplia red de operaciones con 15 plantas de cemento, 260 plantas de concreto premezclado y 15 canteras de agregados.

cemex cementera
La empresa Cemex ocupa el primer lugar entre las cementeras de México. (Foto: Cemex México﻿/Facebook)

Holcim México

Ingresos: 36,999 mdp

Empleados: 5,815

País: Suiza

Como parte del grupo suizo de construcción, la empresa se consolidó como uno de los principales jugadores de la industria cementera en el país, con operaciones que abarcan cemento, concreto premezclado, agregados, impermeabilizantes y soluciones para la construcción. En México cuenta con siete plantas de cemento, más de 70 plantas de concreto premezclado y más de 1,250 puntos de venta. La compañía también impulsa estrategias enfocadas en construcción sostenible y descarbonización, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la industria.

Cooperativa La Cruz Azul

Ingresos: 29,754 mdp

Empleados: 2,000

País: México

Con más de un siglo de historia, Cooperativa La Cruz Azul nació en 1881 como una fábrica de cal hidráulica en Hidalgo y en 1931 quedó en manos de sus trabajadores para transformarse en una sociedad cooperativa. Actualmente es una de las cementeras más reconocidas del país y opera plantas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes. Además de cemento, la empresa comercializa mortero, pegazulejo, adhesivos y recubrimientos, manteniendo presencia en distintos segmentos de la construcción nacional.

Foto grupal en una de las plantas de la Cooperativa La Cruz Azul
Cooperativa La Cruz Azul mantiene un modelo cooperativista desde 1931 y opera plantas en cuatro estados. (Especial)

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Grupo Cementos de Chihuahua

Ingresos: 25,051.2 mdp

Empleados: 3,254

País: México

Fundada en 1941, Grupo Cementos de Chihuahua, también conocida como GCC, se posicionó como una de las principales productoras de cemento, concreto y agregados en el norte de México y el corredor central de Norteamérica. La empresa mantiene operaciones tanto en México como en EU, además de una red de distribución que llega a Canadá y América Latina. En los últimos años ha apostado por soluciones innovadoras para la construcción, así como estrategias enfocadas en sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes.

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Corporación Moctezuma

Ingresos: 19,797.3 mdp

Empleados: 1,347

País: Italia/España

Consolidada en 1982 tras la integración de Cementos Moctezuma y Latinoamericana de Concretos, Corporación Moctezuma se convirtió en una de las empresas más reconocidas del sector cementero en México. La compañía produce y comercializa cemento y concreto premezclado, además de operar plantas en Morelos, San Luis Potosí y Veracruz. A lo largo de las últimas décadas ha apostado por modernizar sus procesos con tecnología de punta y fortalecer su presencia nacional, alcanzando cobertura en gran parte del territorio mexicano.

Elementia Materiales

Ingresos: 17,654.5 mdp

Empleados: 5,121

País: México

Creada en 2021 tras la separación de las unidades de negocio de Construsistemas y Metales de Elementia, Elementia Materiales se especializa en soluciones para construcción ligera y materiales innovadores para vivienda y proyectos comerciales. La empresa opera 22 plantas de producción distribuidas en América Latina y EU, además de contar con una red de más de 1,800 distribuidores independientes que le permiten llevar sus productos a más de 40 países. Entre sus principales líneas destacan láminas de fibrocemento, tinacos, paneles, pinturas y materiales para remodelación y edificación.

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Un mercado clave para la construcción y la infraestructura en México

Más allá de la competencia comercial, el mercado cementero mexicano atraviesa una etapa marcada por la modernización industrial, la expansión regional y la presión por reducir emisiones contaminantes.

Las grandes compañías del sector ya no solo compiten por vender cemento, sino también por ofrecer soluciones integrales de construcción, apostar por tecnologías más limpias y fortalecer cadenas de distribución capaces de responder al crecimiento urbano e industrial del país.

Otro rasgo que distingue a esta industria es la fuerte concentración del mercado. Aunque existen decenas de productores y distribuidores, un pequeño grupo de empresas concentra buena parte de la producción nacional, las grandes obras de infraestructura y el suministro para vivienda, parques industriales y desarrollos comerciales.

Esto convierte al sector cementero en uno de los más estratégicos para la economía mexicana, debido a su relación directa con la construcción, el empleo y la inversión pública y privada.

Además, varias de estas compañías han logrado expandirse más allá de México, particularmente hacia EU y América Latina, convirtiendo al país en un jugador relevante dentro de la industria de materiales para la construcción a nivel internacional.

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