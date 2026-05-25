De Cemex a Cruz Azul: los gigantes que dominan el negocio multimillonario del cemento en México

México cuenta con algunas de las empresas cementeras más grandes e influyentes de América Latina. Compañías como Cemex y Cooperativa La Cruz Azul participan en proyectos de infraestructura, vivienda y construcción que forman parte del desarrollo económico y urbano del país.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, actualmente son seis las compañías cementeras que dominan el mercado nacional. De ellas, cuatro son de origen mexicano y dos pertenecen a capital europeo.

A continuación te contamos cuáles son estas empresas, cuánto dinero generan, cuántos empleos aportan y cuáles son las principales diferencias y similitudes entre las gigantes de la industria cementera en México. Los datos de ingresos y número de empleados corresponden a 2024.