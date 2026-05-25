De Cemex a Cruz Azul: los gigantes que dominan el negocio multimillonario del cemento en México

México cuenta con algunas de las empresas cementeras más grandes e influyentes de América Latina. Compañías como Cemex y Cooperativa La Cruz Azul participan en proyectos de infraestructura, vivienda y construcción que forman parte del desarrollo económico y urbano del país.
A continuación te contamos cuáles son estas empresas, cuánto dinero generan, cuántos empleos aportan y cuáles son las principales diferencias y similitudes entre las gigantes de la industria cementera en México. Los datos de ingresos y número de empleados corresponden a 2024.
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Cemex
Ingresos: 296,946 mdp
Empleados: 44,494
País: México
Fundada en 1906 en Hidalgo, Nuevo León, Cemex se convirtió con el paso de las décadas en una de las mayores cementeras del mundo y en uno de los grupos industriales más importantes surgidos en México. La compañía produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales para la construcción, además de participar en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano en distintos países. En territorio mexicano mantiene una amplia red de operaciones con 15 plantas de cemento, 260 plantas de concreto premezclado y 15 canteras de agregados.
Holcim México
Ingresos: 36,999 mdp
Empleados: 5,815
País: Suiza
Como parte del grupo suizo de construcción, la empresa se consolidó como uno de los principales jugadores de la industria cementera en el país, con operaciones que abarcan cemento, concreto premezclado, agregados, impermeabilizantes y soluciones para la construcción. En México cuenta con siete plantas de cemento, más de 70 plantas de concreto premezclado y más de 1,250 puntos de venta. La compañía también impulsa estrategias enfocadas en construcción sostenible y descarbonización, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la industria.
Cooperativa La Cruz Azul
Ingresos: 29,754 mdp
Empleados: 2,000
País: México
Con más de un siglo de historia, Cooperativa La Cruz Azul nació en 1881 como una fábrica de cal hidráulica en Hidalgo y en 1931 quedó en manos de sus trabajadores para transformarse en una sociedad cooperativa. Actualmente es una de las cementeras más reconocidas del país y opera plantas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes. Además de cemento, la empresa comercializa mortero, pegazulejo, adhesivos y recubrimientos, manteniendo presencia en distintos segmentos de la construcción nacional.
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Grupo Cementos de Chihuahua
Ingresos: 25,051.2 mdp
Empleados: 3,254
País: México
Fundada en 1941, Grupo Cementos de Chihuahua, también conocida como GCC, se posicionó como una de las principales productoras de cemento, concreto y agregados en el norte de México y el corredor central de Norteamérica. La empresa mantiene operaciones tanto en México como en EU, además de una red de distribución que llega a Canadá y América Latina. En los últimos años ha apostado por soluciones innovadoras para la construcción, así como estrategias enfocadas en sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes.
Consolidada en 1982 tras la integración de Cementos Moctezuma y Latinoamericana de Concretos, Corporación Moctezuma se convirtió en una de las empresas más reconocidas del sector cementero en México. La compañía produce y comercializa cemento y concreto premezclado, además de operar plantas en Morelos, San Luis Potosí y Veracruz. A lo largo de las últimas décadas ha apostado por modernizar sus procesos con tecnología de punta y fortalecer su presencia nacional, alcanzando cobertura en gran parte del territorio mexicano.
Elementia Materiales
Ingresos: 17,654.5 mdp
Empleados: 5,121
País: México
Creada en 2021 tras la separación de las unidades de negocio de Construsistemas y Metales de Elementia, Elementia Materiales se especializa en soluciones para construcción ligera y materiales innovadores para vivienda y proyectos comerciales. La empresa opera 22 plantas de producción distribuidas en América Latina y EU, además de contar con una red de más de 1,800 distribuidores independientes que le permiten llevar sus productos a más de 40 países. Entre sus principales líneas destacan láminas de fibrocemento, tinacos, paneles, pinturas y materiales para remodelación y edificación.
Un mercado clave para la construcción y la infraestructura en México
Más allá de la competencia comercial, el mercado cementero mexicano atraviesa una etapa marcada por la modernización industrial, la expansión regional y la presión por reducir emisiones contaminantes.
Las grandes compañías del sector ya no solo compiten por vender cemento, sino también por ofrecer soluciones integrales de construcción, apostar por tecnologías más limpias y fortalecer cadenas de distribución capaces de responder al crecimiento urbano e industrial del país.
Otro rasgo que distingue a esta industria es la fuerte concentración del mercado. Aunque existen decenas de productores y distribuidores, un pequeño grupo de empresas concentra buena parte de la producción nacional, las grandes obras de infraestructura y el suministro para vivienda, parques industriales y desarrollos comerciales.
Esto convierte al sector cementero en uno de los más estratégicos para la economía mexicana, debido a su relación directa con la construcción, el empleo y la inversión pública y privada.
Además, varias de estas compañías han logrado expandirse más allá de México, particularmente hacia EU y América Latina, convirtiendo al país en un jugador relevante dentro de la industria de materiales para la construcción a nivel internacional.