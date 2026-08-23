25 millones de líneas podrían desaparecer del registro: la CRT explica cuáles serán depuradas

La cifra ya considera la depuración estimada de líneas que actualmente aparecen registradas, pero que no tienen un uso activo.

La autoridad señala que estas líneas pueden desaparecer del registro por distintas razones y no necesariamente significan que millones de personas perderán sus números telefónicos.

¿Qué líneas serán depuradas?

La CRT identifica entre las líneas que se encuentran en desuso, entre otras, las siguientes:

Chips de regalo incluidos en paquetes que nunca fueron activados.

Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales.

Chips de un solo uso obtenidos mediante promociones.

La autoridad remarca que se trata de líneas que aparecen dentro del universo que debe ser considerado para el proceso de vinculación, pero que no corresponden necesariamente a usuarios que mantienen un servicio móvil activo.

Por ello, la CRT calcula que alrededor de 25 millones de líneas serán depuradas conforme avance el proceso.

Más de 9.6 millones de líneas terminadas en 0 ya fueron vinculadas

El primer bloque del calendario correspondió a los números telefónicos cuya terminación es 0 y con corte al 19 de agosto, la CRT reportó 9,675,589 líneas vinculadas , equivalente a 78.9% de las 12,268,608 líneas que se esperaba vincular dentro de este bloque.

Además, 2,353,453 líneas que habían sido suspendidas ya fueron reactivadas después de que sus usuarios realizaron la vinculación.

La autoridad prevé que en los próximos días sean reactivadas alrededor de 2.6 millones de líneas adicionales, mientras que estima una depuración de aproximadamente 2.5 millones de líneas en desuso correspondientes específicamente a los números telefónicos con terminación 0.

¿Te suspendieron la línea? No significa que perdiste tu número

La CRT hizo una precisión importante para las personas cuyo número termina en 0 y que actualmente tienen el servicio suspendido.