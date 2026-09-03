El riesgo de no registrar tu línea telefónica: lo que pasa con los chips nuevos sin vinculación

Los números telefónicos con terminación en 0 fueron los primeros en quedar sin servicio , después de que concluyó el periodo de 72 horas establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El organismo amplió el plazo para que los usuarios cumplieran con el requisito de vincular sus líneas telefónicas con sus datos personales, una medida impulsada por el Gobierno federal para combatir delitos como la extorsión y el fraude.
Ante la entrada en vigor de esta medida, Expansión realizó un ejercicio para comprobar cómo opera el registro cuando se activa una tarjeta SIM nueva. Para ello, adquirió dos chips de la misma compañía en distintos puntos de la Ciudad de México y verificó las condiciones para utilizar las líneas.
Una de las tarjetas SIM fue comprada afuera de la estación Salto del Agua del Metro de la Ciudad de México por 50 pesos y correspondía a una línea con terminación en 0. La segunda se adquirió en la estación Balderas por 35 pesos y correspondía a un número con terminación en 5.
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Chip con terminación en 0
Primero ingresamos el chip con terminación 0 en el teléfono. Los mensajes SMS por parte de la compañía telefónica AT&T sí llegaron; sin embargo, al intentar realizar una llamada hacia un teléfono de la compañía Telcel, esta no ingresó, es decir, no daba línea y mandó la siguiente grabación:
"Por disposición oficial, deberás vincular tu línea para disfrutar del servicio. Para más información consulta nuestra página web oficial", se escucha una grabación en la línea.
Después, intentamos usar la aplicación WhatsApp, pero para abrir una cuenta solicitaba verificar el número a través de una llamada o un mensaje, acciones que tampoco se pudieron realizar, ya que el primer paso era vincular un número telefónico.
Al final, sí es necesario vincular la línea telefónica para poder utilizar el número. Por ello, comprar un chip con un número terminado en 0 no permite usarlo si antes no se realiza el registro telefónico.
No, ya que de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establecen que a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas móviles deben estar asociadas a una persona física o moral.
El procedimiento para una SIM nueva es que se realice la vinculación al momento de incorporarla al servicio con la compañía telefónica que se haya seleccionado. El artículo 23 establece que, al insertar la SIM, el proveedor debe enviar un SMS con las instrucciones para realizar la vinculación y advierte: “para poder utilizar tu línea debes vincularla”. Una vez validada la identidad, se habilitan los servicios contratados.
Ante una baja respuesta para hacer este trámite por parte de los usuarios, la CRT amplió el plazo para que se pudiera concluir con éxito a lo largo de 2026, con el siguiente calendario:
Todos los chips nuevos deben vincularse: CRT
Expansión consultó a la CRT si todos los chips nuevos deben vincularse, y el organismo respondió lo siguiente:
Si, todas las líneas telefónicas de todas las compañias en México, deben registrarse. Recomendó hacer los siguientes pasos:
Ubica y selecciona la compañía de telefonía móvil con la que tienes contratado el servicio para ser redirigido a su plataforma.
Sigue las instrucciones que ofrece la plataforma del proveedor para registrar tu línea.
La línea telefónica puede ser registrada aunque se encuentre suspendida.
Las líneas telefónicas de personas menores de edad, deben ser registradas por los padres o tutores. Cada persona física puede registrar a su nombre hasta 10 líneas telefónicas.
"Cabe mencionar que en este momento los portales para las plataformas de vinculación de los operadores celulares han registrado una alta afluencia de usuarios, lo que ha generado tiempos de espera mayores o saturación temporal en el servicio".
"Los operadores móviles están trabajando para fortalecer y restablecer el funcionamiento óptimo de sus plataformas de gestión y consulta", explicó en un correo electrónico.
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Nota de la reportera: Se escogió una compañía al azar, solo con el objetivo de comprobar si se puede evitar la vinculación con chips nuevos, por lo que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades que invitan a los usuarios a cumplir con este trámite con el objetivo de reducir delitos como la extorsión, fraude y suplantación de la identidad.