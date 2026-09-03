El riesgo de no registrar tu línea telefónica: lo que pasa con los chips nuevos sin vinculación

Chip con número en terminación 5

Hicimos los mismos pasos que con el chip con terminación 0 y el resultado fue el mismo. Aunque en esta ocasión, el número del chip termina en 5, y de acuerdo con el calendario establecido por la CRT, la fecha límite para hacer la vinculación es hasta el 31 de octubre , no se pudo utilizar sin realizar antes la vinculación.

Al intentar hacer la llamada, se repitió la grabación:

"Por disposición oficial, deberás vincular tu línea para disfrutar del servicio, para más información consulta nuestra página web oficial", se escucha una grabación en la línea.

Chip con terminación en número 5 (Foto: Dolores Luna)

¿Se pueden usar chips sin vincular?

No, ya que de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establecen que a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas móviles deben estar asociadas a una persona física o moral.

El procedimiento para una SIM nueva es que se realice la vinculación al momento de incorporarla al servicio con la compañía telefónica que se haya seleccionado. El artículo 23 establece que, al insertar la SIM, el proveedor debe enviar un SMS con las instrucciones para realizar la vinculación y advierte: “para poder utilizar tu línea debes vincularla”. Una vez validada la identidad, se habilitan los servicios contratados.

Ante una baja respuesta para hacer este trámite por parte de los usuarios, la CRT amplió el plazo para que se pudiera concluir con éxito a lo largo de 2026, con el siguiente calendario:

Calendario establecido para la vinculación telefónica. (Foto: Dolores Luna)

Todos los chips nuevos deben vincularse: CRT

Expansión consultó a la CRT si todos los chips nuevos deben vincularse, y el organismo respondió lo siguiente:

Si, todas las líneas telefónicas de todas las compañias en México, deben registrarse. Recomendó hacer los siguientes pasos:

Visita nuestro portal: https://registratulinea.crt.gob.mx/ Haz Clic en el botón “Registra tu línea” Ubica y selecciona la compañía de telefonía móvil con la que tienes contratado el servicio para ser redirigido a su plataforma. Sigue las instrucciones que ofrece la plataforma del proveedor para registrar tu línea.

La línea telefónica puede ser registrada aunque se encuentre suspendida.

Las líneas telefónicas de personas menores de edad, deben ser registradas por los padres o tutores. Cada persona física puede registrar a su nombre hasta 10 líneas telefónicas.

"Cabe mencionar que en este momento los portales para las plataformas de vinculación de los operadores celulares han registrado una alta afluencia de usuarios, lo que ha generado tiempos de espera mayores o saturación temporal en el servicio".

"Los operadores móviles están trabajando para fortalecer y restablecer el funcionamiento óptimo de sus plataformas de gestión y consulta", explicó en un correo electrónico.