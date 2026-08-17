“Hice el registro y de todas formas mi línea fue suspendida”: Roberto Cruz, usuario de telefonía móvil

Sistemas saturados complican el registro
La CRT ha aclarado que una línea suspendida por no haber sido vinculada no implica necesariamente la pérdida inmediata del número. Los usuarios todavía pueden recuperar el servicio al completar el registro dentro del periodo establecido.
El problema es que, justo cuando una parte de los usuarios necesita realizar el trámite para recuperar su servicio, las plataformas de los operadores enfrentan una elevada demanda.
Cruz comprobó el problema al intentar verificar en la página de Telcel que su línea ya había sido vinculada a su identidad. En un primer intento, el sistema no mostró resultados. Después, la plataforma desplegó un mensaje en el que advertía que su solicitud de registro estaba tomando más tiempo de lo esperado.
El problema no se limita a un usuario. Trabajadores de Telcel, AT&T, Bait y Movistar aseguraron a Expansión que las plataformas de vinculación presentan saturación y errores, lo que ha complicado tanto el registro remoto como los procedimientos realizados directamente en los Centros de Atención a Clientes.
“Desde el viernes en la noche las plataformas han presentado errores porque están congestionadas. Todos quieren registrarse. El sistema está tan demandado que no podemos hacer recargas y portabilidad”, alertó un trabajador de Telcel.
Un empleado de AT&T recomendó a los usuarios no insistir por ahora en las plataformas. “Por ahora no es recomendable usar las plataformas porque están intermitentes o al final de proceso de marca error. Lo mejor que pueden hacer las personas es esperar unos días a que se descongestionen los sistemas aunque su servicio ya esté suspendido”, dijo.
La saturación también ha afectado operaciones cotidianas de los operadores. “No he podido vender recargas porque los sistemas están colapsado. Yo diría que las personas se esperen un poco, además tienen hasta 45 días de plazo extra para no perder su línea”, aseguró un colaborador de Bait.
La congestión ocurre pese a que la CRT diseñó un calendario escalonado precisamente para distribuir la demanda y evitar que millones de usuarios intentaran completar el proceso al mismo tiempo.
El primer corte, sin embargo, muestra que la implementación enfrenta dificultades técnicas incluso con un esquema diseñado para evitar una saturación generalizada. La presión podría aumentar conforme se acerquen las siguientes fechas de vencimiento para los distintos grupos de líneas.
Un primer corte para ajustar el proceso
Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, el primer vencimiento puede servir para identificar problemas operativos y ajustar el mecanismo antes de que avance el calendario.
El especialista había advertido que la falta de información entre los usuarios podría traducirse en suspensiones innecesarias. La extensión del proceso también da margen a la autoridad para afinar la operación de uno de los mayores procesos de desconexión de líneas móviles registrados en el país.
“Veremos desconexiones , pero definitivamente esta primera etapa de la prórroga funcionará como aprendizaje para afinar detalles en el registro, sin embargo, CRT debe buscar mecanismos para que toda la población esté enterada del calendario de registro para evitar las menores afectaciones”, advirtió Bravo.