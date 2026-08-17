“Hice el registro y de todas formas mi línea fue suspendida”: Roberto Cruz, usuario de telefonía móvil

“Hice el registro y, de todas formas, ayer por la tarde me llegó el mensaje de que mi línea había sido suspendida”, lamentó el usuario. Desde la emisión del mensaje, su línea ha operado de manera intermitente. “Por ratos tengo señal y en otros de plano me marca tache en el ícono de la recepción de la línea”, aseguró el usuario.

Notificación de Telcel a usuario Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos. Cortesía Notificación de Telcel a usuario Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos. Cortesía

El caso refleja las primeras dificultades que enfrentan los usuarios cuyas líneas terminan en 0 , el primer grupo sujeto al calendario escalonado de vinculación establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) . A partir del primer minuto del 16 de agosto comenzaron las suspensiones de líneas que no habían completado el procedimiento, aunque todavía no existe una cifra oficial sobre cuántos números fueron desconectados.

De acuerdo con José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), existen 14 millones de líneas con terminación 0 en el país. Al 13 de agosto, 7.5 millones, equivalentes a 53.6% del total, habían completado su vinculación. Esto dejaba 6.5 millones de líneas pendientes de registro al acercarse el vencimiento del primer plazo.

Suspensiones de líneas generan reclamos

Trabajadores de distintos Centros de Atención a Clientes de Telcel, AT&T y Bait confirmaron a Expansión que desde las primeras horas del 16 de agosto las empresas comenzaron a suspender líneas con terminación 0 que no habían sido vinculadas antes del 15 de agosto.

En el caso de Telefónica, trabajadores consultados señalaron que todavía no tenían claridad sobre cuándo comenzaría la suspensión de los servicios.

Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos dentro de un periodo de hasta de 72 horas posteriores al vencimiento.

Sin embargo, los primeros cortes ya provocaron reclamos en los centros de atención. Trabajadores de Telcel y AT&T dijeron que desde la tarde del 16 de agosto varios usuarios acudieron a sus sucursales para reclamar por la suspensión de sus líneas.

“No podemos hacer nada. Es el criterio de la empresa. Nosotros también sabíamos que la suspensión tendría que pasar desde el martes 18, pero aún pueden recuperar sus números”, consideró un colaborador de Telcel.

Una trabajadora de AT&T sostuvo que los usuarios habían contado con tiempo suficiente para completar el procedimiento. “Tuvieron mucho tiempo para registrar sus líneas y se les advirtió que perderían el servicio, eso ya es problema de las personas. Nosotros no podemos hacer nada”, dijo.