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El primer plazo del registro telefónico arrancó con reclamos, líneas suspendidas y plataformas saturadas

Usuarios con líneas terminadas en 0 reportan suspensiones e interrupciones del servicio, mientras las empresas de telefonía enfrentan la congestión de sus sistemas de registro.
lun 17 agosto 2026 05:12 PM
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“Hice el registro y de todas formas mi línea fue suspendida”: Roberto Cruz, usuario de telefonía móvil
El primer corte del registro telefónico ha generado quejas de los usuarios y la congestión de las plataformas de registro telefónico de todas las empresas de telefonía. (Mario Jasso)

Roberto Cruz mantenía su reticencia a entregar sus datos personales, pero en las últimas horas del 15 de agosto, la primera fecha de corte del registro telefónico, accedió finalmente a vincular su línea telefónica por temor a perder su servicio móvil, un recurso que ya se coloca indispensable en la vida cotidiana.

Telcel le notificó que su número fue registrado con éxito; sin embargo, la empresa al día siguiente le envió un nuevo SMS notificando que su número sería suspendido en las próximas 72 horas por haber caducado su fecha límite de vinculación.

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“Hice el registro y, de todas formas, ayer por la tarde me llegó el mensaje de que mi línea había sido suspendida”, lamentó el usuario. Desde la emisión del mensaje, su línea ha operado de manera intermitente. “Por ratos tengo señal y en otros de plano me marca tache en el ícono de la recepción de la línea”, aseguró el usuario.

Telcel notificó a Roberto que su registro había sido exitoso

Notificación de Telcel a usuario

Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos.
Cortesía
Un día después, Telcel le notificó que su línea había sido suspendida.

Notificación de Telcel a usuario

Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos.
Cortesía

El caso refleja las primeras dificultades que enfrentan los usuarios cuyas líneas terminan en 0 , el primer grupo sujeto al calendario escalonado de vinculación establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) . A partir del primer minuto del 16 de agosto comenzaron las suspensiones de líneas que no habían completado el procedimiento, aunque todavía no existe una cifra oficial sobre cuántos números fueron desconectados.

De acuerdo con José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), existen 14 millones de líneas con terminación 0 en el país. Al 13 de agosto, 7.5 millones, equivalentes a 53.6% del total, habían completado su vinculación. Esto dejaba 6.5 millones de líneas pendientes de registro al acercarse el vencimiento del primer plazo.

Persona sentada en un vagón del Metro de CDMX utilizando su celular.
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Calendario de registro de líneas telefónicas: fecha límite según la terminación de tu número celular

Suspensiones de líneas generan reclamos

Trabajadores de distintos Centros de Atención a Clientes de Telcel, AT&T y Bait confirmaron a Expansión que desde las primeras horas del 16 de agosto las empresas comenzaron a suspender líneas con terminación 0 que no habían sido vinculadas antes del 15 de agosto.

En el caso de Telefónica, trabajadores consultados señalaron que todavía no tenían claridad sobre cuándo comenzaría la suspensión de los servicios.

Los lineamientos de la CRT establecen que, para los usuarios que no completen la vinculación en la fecha correspondiente, los operadores iniciarán la suspensión de llamadas, mensajes de texto y descarga de datos dentro de un periodo de hasta de 72 horas posteriores al vencimiento.

Sin embargo, los primeros cortes ya provocaron reclamos en los centros de atención. Trabajadores de Telcel y AT&T dijeron que desde la tarde del 16 de agosto varios usuarios acudieron a sus sucursales para reclamar por la suspensión de sus líneas.

“No podemos hacer nada. Es el criterio de la empresa. Nosotros también sabíamos que la suspensión tendría que pasar desde el martes 18, pero aún pueden recuperar sus números”, consideró un colaborador de Telcel.

Una trabajadora de AT&T sostuvo que los usuarios habían contado con tiempo suficiente para completar el procedimiento. “Tuvieron mucho tiempo para registrar sus líneas y se les advirtió que perderían el servicio, eso ya es problema de las personas. Nosotros no podemos hacer nada”, dijo.

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Sistemas saturados complican el registro

La CRT ha aclarado que una línea suspendida por no haber sido vinculada no implica necesariamente la pérdida inmediata del número. Los usuarios todavía pueden recuperar el servicio al completar el registro dentro del periodo establecido.

El problema es que, justo cuando una parte de los usuarios necesita realizar el trámite para recuperar su servicio, las plataformas de los operadores enfrentan una elevada demanda.

Cruz comprobó el problema al intentar verificar en la página de Telcel que su línea ya había sido vinculada a su identidad. En un primer intento, el sistema no mostró resultados. Después, la plataforma desplegó un mensaje en el que advertía que su solicitud de registro estaba tomando más tiempo de lo esperado.

Roberto constató que las plataformas de Telcel están saturadas, incluso para revisar que su línea está vinculada.

El problema no se limita a un usuario. Trabajadores de Telcel, AT&T, Bait y Movistar aseguraron a Expansión que las plataformas de vinculación presentan saturación y errores, lo que ha complicado tanto el registro remoto como los procedimientos realizados directamente en los Centros de Atención a Clientes.

“Desde el viernes en la noche las plataformas han presentado errores porque están congestionadas. Todos quieren registrarse. El sistema está tan demandado que no podemos hacer recargas y portabilidad”, alertó un trabajador de Telcel.

Un empleado de AT&T recomendó a los usuarios no insistir por ahora en las plataformas. “Por ahora no es recomendable usar las plataformas porque están intermitentes o al final de proceso de marca error. Lo mejor que pueden hacer las personas es esperar unos días a que se descongestionen los sistemas aunque su servicio ya esté suspendido”, dijo.

La saturación también ha afectado operaciones cotidianas de los operadores. “No he podido vender recargas porque los sistemas están colapsado. Yo diría que las personas se esperen un poco, además tienen hasta 45 días de plazo extra para no perder su línea”, aseguró un colaborador de Bait.

La congestión ocurre pese a que la CRT diseñó un calendario escalonado precisamente para distribuir la demanda y evitar que millones de usuarios intentaran completar el proceso al mismo tiempo.

El primer corte, sin embargo, muestra que la implementación enfrenta dificultades técnicas incluso con un esquema diseñado para evitar una saturación generalizada. La presión podría aumentar conforme se acerquen las siguientes fechas de vencimiento para los distintos grupos de líneas.

Un primer corte para ajustar el proceso

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, el primer vencimiento puede servir para identificar problemas operativos y ajustar el mecanismo antes de que avance el calendario.

El especialista había advertido que la falta de información entre los usuarios podría traducirse en suspensiones innecesarias. La extensión del proceso también da margen a la autoridad para afinar la operación de uno de los mayores procesos de desconexión de líneas móviles registrados en el país.

“Veremos desconexiones , pero definitivamente esta primera etapa de la prórroga funcionará como aprendizaje para afinar detalles en el registro, sin embargo, CRT debe buscar mecanismos para que toda la población esté enterada del calendario de registro para evitar las menores afectaciones”, advirtió Bravo.

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