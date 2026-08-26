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CRT aprueba con modificaciones su proyecto de lineamientos sobre derechos de las audiencias

Los nuevos lineamientos acotan la intervención de la CRT en las quejas y la revisión de contenidos, pero mantienen mecanismos de defensa, defensores de audiencias y sanciones para los medios.
mié 26 agosto 2026 02:10 PM
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CRT modifica proyecto de derechos de las audiencias
La revisión de los derechos de las audiencias ha llamado la atención de la industria y de la población debido a que se inscribe en un contexto en el que la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha solicitado de manera reiterada una regulación específica para garantizar estos derechos. (Gorodenkoff Productions OU/Getty Images)

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó con modificaciones los lineamientos en materia de derechos de las audiencias , que acotan algunas de las facultades de intervención del regulador, pero mantienen mecanismos de supervisión y multas para la industria de la radiodifusión en caso de incumplimientos en la atención de quejas.

La resolución del regulador se da luego de que la consulta pública del proyecto de lineamientos, habilitada desde el pasado 27 de julio, terminó el 20 de agosto.

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Los derechos de las audiencias son las garantías que tienen las personas frente a los contenidos de radio y televisión, como recibir información plural y veraz y contar con mecanismos para presentar quejas cuando consideren que estos derechos fueron vulnerados. Con los nuevos lineamientos se establecen las reglas y obligaciones que deberán seguir los concesionarios para garantizar su cumplimiento.

Cambios en la redacción

Norma Solano, presidenta comisionada de la CRT, explicó que tras recibir 8,899 comentarios en la consulta pública , el Pleno decidió modificar la redacción de los artículos más polémicos del proyecto como el de la intervención del regulador, la revisión de contenidos y las infracciones.

Por ejemplo, para los procedimientos de quejas, el regulador determinó que solo intervendrá a solicitud de las audiencias cuando las quejas no sean atendidas o el medio no dé respuesta. El proyecto inicial estipulaba que la autoridad ‘podía intervenir en cualquier momento’.

La disposición era una de las más polémicas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), sostuvo que el proyecto daría lugar a una aplicación discrecional por parte de la autoridad, particularmente porque la CRT tendría la posibilidad de revisar, mediante recursos de inconformidad, las resoluciones emitidas por las personas defensoras de las audiencias de los propios concesionarios.

“El gobierno terminará diciendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no”, señaló la CIRT en un comunicado.

La autoridad también modificó el artículo 12 sobre libertad de expresión. La redacción original establecía que las concesionarias debían adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando correspondiera a hechos históricos.

En su lugar, estableció que la radio y la televisión deberán preservar la pluralidad y veracidad de la información, de acuerdo con sus propios criterios editoriales y códigos de ética. Con ello, la CRT acota la disposición y reduce el margen para que la autoridad determine qué contenidos pueden considerarse falsos o descontextualizados.

La CRT también acotó el alcance del artículo 54 sobre sanciones. Mientras la propuesta original establecía que las conductas infractoras serían sancionadas conforme al artículo 282 de la ley, la nueva redacción limita los casos de incumplimiento a tres supuestos como que las concesionarias no pongan a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, no nombren a un defensor de audiencias o no emitan un código de ética.

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Las sanciones están previstas en el artículo 295 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria.

Los lineamientos mantienen la obligación que cada medio cuente con un código de ética. Además, establecen que cada medio disponga de una persona defensora de las audiencias, encargada de velar por el respeto de estos derechos, así como cada concesionario deberá atender, en un plazo máximo de 20 días hábiles, las quejas y recomendaciones relacionadas con los contenidos que difundan. Mientras que los usuarios contarán con siete días para presentar su queja ante el medio de comunicación.

Gobierno y su lucha contra las 'fake news'

La revisión de los derechos de las audiencias ha llamado la atención de la industria y de la población debido a que se inscribe en un contexto en el que la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha solicitado de manera reiterada una regulación específica para garantizar estos derechos.

Ese planteamiento da continuidad a una postura que también marcó la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tanto ese gobierno como el de Sheinbaum han puesto especial énfasis en la difusión de lo que consideran noticias falsas sobre sus gobiernos.

Como parte de esa estrategia, ambos incorporaron a sus conferencias matutinas la sección ‘Detector de Mentiras’, concebida como un espacio para desmentir información que consideran falsa o engañosa y responder a publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Con los cambios aprobados tras la consulta pública, la CRT busca establecer un marco para garantizar los derechos de las audiencias sin ampliar el margen de intervención directa de la autoridad sobre los contenidos de radio y televisión. La nueva redacción mantiene obligaciones para los concesionarios y mecanismos para atender las quejas, pero acota los supuestos en los que el regulador puede intervenir y aplicar sanciones.

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