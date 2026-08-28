La expansión todavía tiene margen. El 64% de los mexicanos afirma que compraría más productos de marca propia si tuviera una mayor variedad. Para las cadenas de autoservicio, ampliar el surtido representa una vía para incrementar la participación de estas marcas en categorías donde hasta ahora las marcas comerciales han tenido mayor presencia.

El comportamiento de los consumidores también refleja que la frontera entre una marca propia y una marca tradicional se ha vuelto menos rígida. NielsenIQ reporta que 69% de los mexicanos considera que las marcas propias son buenas alternativas frente a las marcas tradicionales, mientras que 70% señala que ofrecen una buena relación costo-beneficio.

Una oportunidad en un consumo más cauteloso

El avance de las marcas propias ocurre en un momento en que el consumo pierde dinamismo y los hogares ajustan sus decisiones de compra. El consumidor compara más, reduce el gasto en determinadas categorías y busca alternativas que le permitan mantener productos de uso cotidiano sin aumentar su presupuesto.

NielsenIQ identifica precisamente a las marcas propias como una de las herramientas que los consumidores utilizan para hacer rendir su dinero. De acuerdo con el Consumer Outlook 2026, 22% de los mexicanos menciona la elección de marcas propias entre sus principales estrategias de ahorro.

La búsqueda de precios accesibles ocupa el primer lugar entre los atributos considerados al elegir una marca: 25% de los consumidores mexicanos lo identifica como el factor más importante.

Sin embargo, el precio por sí solo no explica el avance. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, las marcas propias registraron un crecimiento de 20.5% en gasto y de 19.6% en unidades, mientras que las marcas comerciales aumentaron 6.4% en gasto y registraron una caída de 1.7% en unidades.

Su participación dentro del gasto nacional también aumentó. Entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el share de las marcas propias pasó de 6.6% a 7%, un incremento de 0.4 puntos porcentuales.

