El precio abre la puerta, pero no garantiza la recompra
En el piso de ventas, la decisión ya no se limita a buscar el producto más barato. Mónica Rodríguez, consumidora de Sam’s Club, cuenta que comenzó a comprar las croquetas Exceed por recomendación de su veterinaria.
“Probé las croquetas Exceed por recomendación de la veterinaria. No son precisamente las más baratas, pero tampoco se comparan con las más básicas”, dice.
Su comportamiento también se extiende a otras categorías. En sus compras mensuales incluye café en grano, detergente líquido para ropa, papel higiénico y, ocasionalmente, artículos como tazas o refractarios de la marca propia del club de precios.
La experiencia de compra ayuda a explicar por qué las cadenas están ampliando sus portafolios.
Walmart, por ejemplo, informó que durante 2025, sus marcas propias registraron una penetración de 17.2%, un aumento de 70 puntos base. La compañía atribuyó parte de este avance a lanzamientos en categorías como productos de papel, agua y botanas, así como a una mayor percepción de calidad y una oferta adaptada a las preferencias de los consumidores.
La estrategia también contempla distintos niveles de posicionamiento. En su reporte anual, Walmart explica que consolidó su portafolio de marcas propias en tres segmentos: productos de entrada, alternativas con una relación entre calidad y precio y propuestas especializadas.
En México, la cadena comercializa marcas como Great Value , Aurrera y Equate, entre otras.
Soriana también ha utilizado sus marcas propias para ampliar su oferta. En abril anunció el fortalecimiento de su portafolio de productos para bebé Baby Essentials , con la meta de alcanzar una participación de 15% en las ventas de esa categoría dentro de sus tiendas.
En su reporte anual de 2025, la compañía señaló que las marcas propias representan 13% de sus ventas.
Grupo La Comer, por su parte, cuenta con Golden Hills para productos premium, KePrecio para básicos, Pet’s Club para alimentos y accesorios para mascotas y Farmacom para productos de farmacia y salud.
Chedraui mantiene marcas como Chedraui para productos básicos, Selecto para artículos premium y Envisage para belleza, higiene personal y cuidado de la piel.
Para Marisol Huerta, analista independiente, las marcas propias representan alrededor de 10% de las ventas totales de los autoservicios, pero su participación podría alcanzar hasta 25%.
“Las marcas propias para estas grandes cadenas representan generación de tráfico y le pueden presentar al consumidor los productos que son más rentables”, dice.