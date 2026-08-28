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Las marcas propias ganan terreno frente a las comerciales ante un consumo cauteloso

Su gasto creció 20.5% en el último año, mientras las marcas comerciales avanzaron 6.4%; en unidades, las primeras crecieron 19.6% y las segundas cayeron 1.7%.
vie 28 agosto 2026 11:53 AM
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Estante en un pasillo de un supermercado de Walmart que muestra una caja blanca con la imagen de una barrita de avena y el logotipo de la marca Great Valium en la parte frontal del empaque.
Las marcas propias amplían su presencia en los supermercados mexicanos y ganan espacio en categorías donde antes predominaban las marcas comerciales. (Foto: Expansión.)

Las marcas propias de los supermercados mexicanos atraviesan un cambio de posición dentro del carrito de compra. De ser identificadas principalmente como una alternativa de menor precio, ahora buscan competir por calidad, confianza y valor, en un contexto en el que los hogares revisan con mayor cuidado cada peso que destinan al consumo.

La cautela de los consumidores está acelerando esta transformación. El precio continúa como uno de los principales criterios de compra, pero la decisión ya no depende exclusivamente de cuánto cuesta un producto, sino de cuánto valor percibe el consumidor por el dinero que paga.

Los datos de NielsenIQ muestran que esta evolución también se refleja en las categorías donde las marcas propias tienen presencia. Su relevancia alcanza 14.3% en abarrotes no comestibles, 11% en farmacia, 8.7% en productos para bebé y 7.8% en congelados, además de registrar presencia en bebidas, cuidado personal y productos para mascotas.

“Estos segmentos muestran que la oportunidad para los retailers está en llevar sus marcas hacia categorías donde el consumidor también evalúa atributos distintos al precio”, dice Laura Calderón, Leader de Customer Success para Retail Vertical de NielsenIQ México.

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La expansión todavía tiene margen. El 64% de los mexicanos afirma que compraría más productos de marca propia si tuviera una mayor variedad. Para las cadenas de autoservicio, ampliar el surtido representa una vía para incrementar la participación de estas marcas en categorías donde hasta ahora las marcas comerciales han tenido mayor presencia.

El comportamiento de los consumidores también refleja que la frontera entre una marca propia y una marca tradicional se ha vuelto menos rígida. NielsenIQ reporta que 69% de los mexicanos considera que las marcas propias son buenas alternativas frente a las marcas tradicionales, mientras que 70% señala que ofrecen una buena relación costo-beneficio.

Una oportunidad en un consumo más cauteloso

El avance de las marcas propias ocurre en un momento en que el consumo pierde dinamismo y los hogares ajustan sus decisiones de compra. El consumidor compara más, reduce el gasto en determinadas categorías y busca alternativas que le permitan mantener productos de uso cotidiano sin aumentar su presupuesto.

NielsenIQ identifica precisamente a las marcas propias como una de las herramientas que los consumidores utilizan para hacer rendir su dinero. De acuerdo con el Consumer Outlook 2026, 22% de los mexicanos menciona la elección de marcas propias entre sus principales estrategias de ahorro.

La búsqueda de precios accesibles ocupa el primer lugar entre los atributos considerados al elegir una marca: 25% de los consumidores mexicanos lo identifica como el factor más importante.

Sin embargo, el precio por sí solo no explica el avance. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, las marcas propias registraron un crecimiento de 20.5% en gasto y de 19.6% en unidades, mientras que las marcas comerciales aumentaron 6.4% en gasto y registraron una caída de 1.7% en unidades.

Su participación dentro del gasto nacional también aumentó. Entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el share de las marcas propias pasó de 6.6% a 7%, un incremento de 0.4 puntos porcentuales.

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El precio abre la puerta, pero no garantiza la recompra

En el piso de ventas, la decisión ya no se limita a buscar el producto más barato. Mónica Rodríguez, consumidora de Sam’s Club, cuenta que comenzó a comprar las croquetas Exceed por recomendación de su veterinaria.

“Probé las croquetas Exceed por recomendación de la veterinaria. No son precisamente las más baratas, pero tampoco se comparan con las más básicas”, dice.

Su comportamiento también se extiende a otras categorías. En sus compras mensuales incluye café en grano, detergente líquido para ropa, papel higiénico y, ocasionalmente, artículos como tazas o refractarios de la marca propia del club de precios.

La experiencia de compra ayuda a explicar por qué las cadenas están ampliando sus portafolios.

Walmart, por ejemplo, informó que durante 2025, sus marcas propias registraron una penetración de 17.2%, un aumento de 70 puntos base. La compañía atribuyó parte de este avance a lanzamientos en categorías como productos de papel, agua y botanas, así como a una mayor percepción de calidad y una oferta adaptada a las preferencias de los consumidores.

La estrategia también contempla distintos niveles de posicionamiento. En su reporte anual, Walmart explica que consolidó su portafolio de marcas propias en tres segmentos: productos de entrada, alternativas con una relación entre calidad y precio y propuestas especializadas.

En México, la cadena comercializa marcas como Great Value , Aurrera y Equate, entre otras.

Soriana también ha utilizado sus marcas propias para ampliar su oferta. En abril anunció el fortalecimiento de su portafolio de productos para bebé Baby Essentials , con la meta de alcanzar una participación de 15% en las ventas de esa categoría dentro de sus tiendas.

En su reporte anual de 2025, la compañía señaló que las marcas propias representan 13% de sus ventas.

Grupo La Comer, por su parte, cuenta con Golden Hills para productos premium, KePrecio para básicos, Pet’s Club para alimentos y accesorios para mascotas y Farmacom para productos de farmacia y salud.

Chedraui mantiene marcas como Chedraui para productos básicos, Selecto para artículos premium y Envisage para belleza, higiene personal y cuidado de la piel.

Para Marisol Huerta, analista independiente, las marcas propias representan alrededor de 10% de las ventas totales de los autoservicios, pero su participación podría alcanzar hasta 25%.

“Las marcas propias para estas grandes cadenas representan generación de tráfico y le pueden presentar al consumidor los productos que son más rentables”, dice.

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Confianza, el siguiente reto

El desafío para las cadenas consiste ahora en conseguir que el consumidor que prueba una marca propia decida volver a comprarla.

El 98% de los mexicanos considera "muy importante" confiar en la marca que compra, de acuerdo con NielsenIQ. Después del precio, 15% coloca como atributo relevante que los productos sean saludables o naturales, mientras que 12% prioriza que se trate de una marca confiable y conocida.

La confianza, por tanto, se convierte en una condición para que el precio deje de ser el principal argumento de las marcas propias.

“Los minoristas necesitan innovar para sostener el crecimiento de las marcas propias”, señala Calderón.

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