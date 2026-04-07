“Esto va a ayudar a que Soriana se posicione como un jugador fuerte en la relación valor-precio y va a poder competir más directamente con formatos como Bodega Aurrerá. Además, reduce la dependencia de las promociones externas para incentivar ventas y fortalece la lealtad del cliente, lo que impulsa las ventas recurrentes”, dice Fernández.
Soriana, que no reportó el desempeño de sus marcas propias en su último estado financiero, inició un plan de renovación de su marca propia en 2022 y, como resultado, en 2024 lanzó 1,000 productos de marca propia, tanto nuevos como renovados, con lo que alcanzó un total de 1,800 productos disponibles en anaquel.
Con el fortalecimiento de sus productos de marcas blancas, Fernández ve oportunidad para que Soriana tenga un empuje en sus ventas, las cuales no solo crecen a un ritmo menor frente a otros retailers, sino que en el último trimestre de 2025 se ubicaron en terreno negativo.
Alejandra Núñez comparte que la participación de sus marcas propias depende del desarrollo de las categorías; por ejemplo, en papel higiénico representa más del 20%. “Uno de los pilares de la estrategia de Soriana en la parte comercial es el desarrollo de las marcas propias y trabajamos fuertemente en ello”, dijo.
Si bien se habla de una reducción en la tasa de natalidad, el desembolso de las familias no es menor, con un gasto promedio mensual durante el primer año que va de entre 5,000 y 10,000 pesos, de acuerdo con MetLife. Este monto cubre pañales, fórmula (si aplica), pediatra y artículos básicos.