Baby Essentials arranca con una línea de pañales, un mercado que el año pasado alcanzó un valor de 2,099.5 millones de dólares y llegará a 3,937 millones de dólares en 2033, de acuerdo con Grand View Research.

“No fue una selección nada más de ‘este es el que quiero y este es el que me interesa’, sino realmente fue un desarrollo muy pensado, muy planeado, entendiendo de forma empática cuáles eran las necesidades de estos clientes”, dice Alejandra Núñez a Expansión.

Si bien el mercado es atractivo, la jugada no solo apunta a catapultar la marca blanca de Soriana dentro de la categoría de productos para bebés, sino que abre la oportunidad para que la cadena posicione sus productos frente a los de la competencia.

Julián Fernández, director de MAR Capital, opina que esta estrategia dará a Soriana un empuje en la competencia por precios bajos y oferta frente a otros supermercados, que cuentan con productos de marca propia en categorías fuera de los productos básicos.

El especialista añade que las marcas propias tienen un diferencial de precio que oscila entre el 30% y el 35% respecto a las marcas líderes, lo que se convierte en un factor diferenciador para los compradores en tiempos de presión económica