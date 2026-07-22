La marca Kirkland nació para 'salvar' a Costco y terminó convirtiéndose en la tercera parte de sus ventas

¿Cómo logró su éxito y ser la cara de Costco?

De acuerdo con un análisis de caso publicado por The Wall Street Journal , el éxito de Kirkland Signature se basa en tres pilares: control de costos, calidad y una selección estricta de productos.

Costco mantiene márgenes de ganancia limitados para ofrecer precios más competitivos: mientras otras cadenas aplican márgenes de entre 25% y 30% en marcas nacionales, la compañía mantiene un tope cercano al 15% en sus productos Kirkland, trasladando parte del ahorro a sus socios.

Para proteger la reputación de la marca, Costco implementó controles rigurosos. Desde 1995, cada producto Kirkland Signature debía ser aprobado en las llamadas reuniones de "tinta verde", donde el CEO autorizaba personalmente los lanzamientos. Además, sus compradores supervisan constantemente costos y calidad para garantizar que cada artículo cumpla con la promesa de ofrecer más valor por menos dinero.

Otro elemento clave es el modelo de selección limitada de Costco. Mientras un supermercado tradicional puede manejar hasta 140,000 productos, la cadena opera con alrededor de 4,000 artículos, por lo que cada espacio en sus almacenes es altamente competitivo. Si un producto no cumple con las expectativas de ventas o calidad, puede desaparecer del catálogo.

Esta estrategia también convirtió a Kirkland en una herramienta de negociación frente a grandes fabricantes. Cuando un proveedor no ofrece condiciones competitivas, Costco puede lanzar su propia alternativa, como ocurrió con los pañales, donde Kirkland compitió directamente con marcas como Huggies y Pampers.

La marca genera alrededor de una tercera parte de las ventas de Costco. (Justin Sullivan/Getty Images)

¿Cuánto vende Kirkland Signature?

Las cifras muestran la dimensión que ha alcanzado la marca propia de Costco. De acuerdo con un análisis de The Wall Street Journal, Kirkland Signature facturó 86,000 millones de dólares el año pasado, una cifra que la convierte en una marca más grande que compañías globales como Procter & Gamble y Kraft Heinz.

Su peso dentro del negocio también es notable. Kirkland genera alrededor de una tercera parte de las ventas totales de Costco, cuyos ingresos globales rondan los 269,900 millones de dólares . Además, las ventas de las marcas propias crecieron en 2024 casi cuatro veces más rápido que las de las marcas nacionales, consolidando a Kirkland como uno de los principales motores del crecimiento de la cadena.

Por el momento no existen cifras desagregadas de Kirkland Signature para México. Sin embargo, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México de Expansión, Costco ocupa la posición 55, con ingresos netos por 104,328 millones de pesos, un crecimiento anual de 10.4% y una plantilla de 13,000 empleados.