Antes de Palacio de Hierro y Peñoles, los Baillères hicieron negocio con esta cerveza

El negocio cervecero que llegó a manos de los Baillères

En 1941, Raúl Baillères encabezó a un grupo de inversionistas mexicanos que adquirió la mayoría de las acciones de Cervecería Moctezuma, que hasta entonces estaban en manos de inversionistas extranjeros. Ese movimiento colocó a la compañía dentro del conjunto de empresas que formarían parte de la trayectoria empresarial de la familia.

La cervecera tenía entre sus marcas a Superior, una cerveza que había nacido décadas antes en Orizaba.

Superior fue creada en 1896 y, de acuerdo con la historia publicada por Heineken México , aprovechó las características del agua de la región para elaborar una cerveza tipo lager. Con más de 125 años de historia, la marca continúa actualmente en el mercado mexicano. Pero la relación entre los Baillères y Superior no fue solamente corporativa.

Superior nació en Orizaba, Veracruz, en 1896 y actualmente forma parte del portafolio de Heineken México. (Superior)

La cerveza favorita de Raúl Baillères

Una anécdota contada por Alberto Baillères permite dimensionar la cercanía de su padre con la marca.

En un texto publicado por el ITAM , Alberto recordó que Raúl Baillères frecuentaba el Club de Banqueros y estaba particularmente pendiente de qué cerveza tomaban sus amigos.

Si alguien pedía una Bohemia, Raúl Baillères prefería recomendarle una Nochebuena y, según el relato, incluso mandaba cajas de Superior a sus casas. Entre sus amigos, la cerveza terminó siendo identificada como “la Rubia de Categoría” y “la Superior”.

La anécdota resalta porqué Superior no era simplemente una marca dentro de una empresa que pertenecía a la familia. También formaba parte de los gustos personales del empresario que había ayudado a construir ese patrimonio.

Alberto Baillères empezó vendiendo cerveza

La siguiente generación también pasó por la cervecera. Después de estudiar Economía, Alberto Baillères ingresó a Cervecería Moctezuma en 1957 como vendedor de cerveza en la Ciudad de México.

Su carrera dentro de la compañía no se quedó en las ventas, posteriormente ocupó distintos puestos y llegó a ser director general en 1964.