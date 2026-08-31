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Antes de Palacio de Hierro y Peñoles, los Baillères hicieron negocio con esta cerveza

La familia Baillères también tuvo negocios en la industria cervecera antes de consolidar su presencia en minería, comercio y servicios financieros.
lun 31 agosto 2026 06:11 PM
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Un cartón de 6 cervezas Superior
Superior fue una de las marcas que formaron parte de Cervecería Moctezuma durante la etapa en que estuvo bajo control de los Baillères. (Cerveza Superior)

Ligar el apellido Baillères a los negocio es fácil, entre sus empresas más reconocidas está El Palacio de Hierro, pero antes de que se convirtiera en uno de los referentes del lujo en México, hubo una cerveza que formó parte de la historia empresarial de esta familia.

Se trata de Superior, una marca nacida en Orizaba, Veracruz, en 1896 y que durante décadas estuvo ligada a la Cervecería Moctezuma. Hoy la cerveza forma parte del portafolio de Heineken México, pero hubo una época en la que la compañía estuvo bajo el control de los Baillères.

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El negocio cervecero que llegó a manos de los Baillères

En 1941, Raúl Baillères encabezó a un grupo de inversionistas mexicanos que adquirió la mayoría de las acciones de Cervecería Moctezuma, que hasta entonces estaban en manos de inversionistas extranjeros. Ese movimiento colocó a la compañía dentro del conjunto de empresas que formarían parte de la trayectoria empresarial de la familia.

La cervecera tenía entre sus marcas a Superior, una cerveza que había nacido décadas antes en Orizaba.

Superior fue creada en 1896 y, de acuerdo con la historia publicada por Heineken México , aprovechó las características del agua de la región para elaborar una cerveza tipo lager. Con más de 125 años de historia, la marca continúa actualmente en el mercado mexicano. Pero la relación entre los Baillères y Superior no fue solamente corporativa.

Una lata de cerveza Superior
Superior nació en Orizaba, Veracruz, en 1896 y actualmente forma parte del portafolio de Heineken México. (Superior)

La cerveza favorita de Raúl Baillères

Una anécdota contada por Alberto Baillères permite dimensionar la cercanía de su padre con la marca.

En un texto publicado por el ITAM , Alberto recordó que Raúl Baillères frecuentaba el Club de Banqueros y estaba particularmente pendiente de qué cerveza tomaban sus amigos.

Si alguien pedía una Bohemia, Raúl Baillères prefería recomendarle una Nochebuena y, según el relato, incluso mandaba cajas de Superior a sus casas. Entre sus amigos, la cerveza terminó siendo identificada como “la Rubia de Categoría” y “la Superior”.

La anécdota resalta porqué Superior no era simplemente una marca dentro de una empresa que pertenecía a la familia. También formaba parte de los gustos personales del empresario que había ayudado a construir ese patrimonio.

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Alberto Baillères empezó vendiendo cerveza

La siguiente generación también pasó por la cervecera. Después de estudiar Economía, Alberto Baillères ingresó a Cervecería Moctezuma en 1957 como vendedor de cerveza en la Ciudad de México.

Su carrera dentro de la compañía no se quedó en las ventas, posteriormente ocupó distintos puestos y llegó a ser director general en 1964.

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Para entonces, Baillères ya estaba construyendo su propia trayectoria dentro de los negocios familiares. En 1963 había sido nombrado director general de El Palacio de Hierro, por lo que llegó a estar al frente de dos negocios muy distintos: una empresa cervecera y una compañía dedicada al comercio.

La muerte de su padre, Raúl Baillères, en 1967 cambió nuevamente el escenario. Ante esto, Alberto tuvo que asumir entonces la conducción de buena parte del grupo empresarial familiar, que incluía, entre otras compañías, Cervecería Moctezuma, El Palacio de Hierro e Industrias Peñoles.

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La cerveza salió del camino

En 1985, Cervecería Moctezuma fue adquirida por Cervecería Cuauhtémoc. Con la operación se integraron negocios y marcas de ambas compañías, entre ellas Superior, y se creó uno de los mayores grupos cerveceros de México.

A partir de entonces, Superior dejó de estar vinculada al patrimonio de los Baillères y continuó su camino dentro de la industria cervecera.

La marca siguió acumulando historia. Una de sus campañas más recordadas fue “La Rubia Superior”, protagonizada por la actriz Gina Romand y acompañada por el eslogan “la rubia que todos quieren”.

Décadas después, la marca continúa disponible en México bajo Heineken México, con presentaciones que van desde botella y lata hasta caguama y caguamón.

De la cerveza a un imperio empresarial

La familia no comenzó su historia empresarial alrededor de un solo sector. El patrimonio que terminó bajo el liderazgo de Alberto Baillères incluía negocios de minería, comercio, seguros, servicios financieros y también cerveza.

Con el paso de los años, la minería y los negocios financieros y comerciales se convertirían en algunos de los pilares de Grupo BAL, mientras la cervecera quedaría atrás.

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Pero antes de Peñoles, de la expansión de Palacio de Hierro y de la consolidación del conglomerado familiar, hubo una etapa en la que los Baillères estuvieron ligados a una de las cervezas mexicanas con más historia.

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Alberto Baillères González Heineken

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