Los Baillères fusionaron dos aseguradoras para crear GNP, pero el origen de ese imperio se remonta a 1901

¿Cómo nació GNP Seguros y en qué momento llegaron los Baillères?

Cuando La Provincial comenzó a operar en 1936, Raúl Baillères, iniciador del legado empresarial de la familia, ya formaba parte del Consejo de Administración de La Nacional.

El dato es relevante porque muestra que la familia Baillères no llegó al negocio asegurador de la nada varias décadas después. Su fundador ya tenía presencia en el entorno empresarial de una de las compañías que terminarían formando GNP. La propia GNP describe a Raúl Baillères como uno de los empresarios que participaban en La Nacional durante esa época.

Sin embargo, una cosa era tener presencia en el consejo y otra muy distinta controlar las compañías. Ese segundo momento llegó en 1972.

Los

Alberto Baillères consolidó la aseguradora dentro de Grupo Bal (© MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

toman el control de ambas aseguradoras

Ese año, Grupo Bal adquirió La Nacional y Seguros La Provincial y las incorporó a su conglomerado empresarial, entonces encabezado por Alberto Baillères González. La operación es el verdadero punto de quiebre en esta historia.

Las dos aseguradoras ya existían, pero a partir de ese momento quedaron bajo el mismo grupo empresarial. La propia GNP, en su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores , señala 1972 como el año en que ambas compañías se integraron a Grupo Bal y atribuye a esa incorporación una etapa decisiva en el desarrollo posterior de la aseguradora.

Es decir, los Baillères no fundaron La Nacional ni La Provincial, pero sí adquirieron las dos compañías que serían la materia prima de GNP.

Primero se aliaron y después se fusionaron

La integración no ocurrió de golpe. Desde 1969 ya existía un proyecto para unir a La Nacional y La Provincial en una empresa mexicana capaz de ofrecer seguros tanto para personas como para empresas. Los materiales históricos de GNP describen ese momento como la primera alianza estratégica entre ambas compañías.

La entrada de ambas aseguradoras a Grupo Bal en 1972 dio un nuevo impulso a ese proceso.

Finalmente, el 23 de noviembre de 1992, llegó la fusión jurídica. La Nacional y Seguros La Provincial dejaron de operar como compañías separadas y adoptaron la denominación de Grupo Nacional Provincial, S.A.

Ahí puede ubicarse el nacimiento de GNP como la empresa que conocemos actualmente, aunque todavía faltaba el nombre que convertiría a la aseguradora en una de las marcas más reconocidas de México y que hoy incluso aparece en espacios emblemáticos, como el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol .