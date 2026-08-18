Los Baillères fusionaron dos aseguradoras para crear GNP, pero el origen de ese imperio se remonta a 1901

De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, GNP es la compañía mejor posicionada del sector de seguros y finanzas, con ingresos de 128,435 millones de pesos en 2025, por encima de BBVA Seguros, que reportó ingresos por 91,085 millones de pesos.
Aunque los Baillères no fundaron las dos aseguradoras que dieron origen a GNP, sí fueron quienes tomaron el control de ambas y posteriormente las fusionaron para crear la compañía que hoy conocemos como GNP.
Para entender cómo la familia construyó uno de los negocios más importantes de su imperio hay que remontarse a 1901, mucho antes de que los Baillères tomaran el control de la industria aseguradora.
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Las dos empresas que dieron origen a GNP
La historia comienza con dos compañías que nacieron con 35 años de diferencia y con especialidades distintas.
La primera comenzó el 21 de noviembre de 1901, cuando se constituyó en la Ciudad de México La Nacional, Compañía de Seguros sobre la Vida. La empresa nació enfocada en seguros de vida y fue una de las primeras compañías mexicanas dedicadas a este ramo. Su primera póliza fue emitida en enero de 1902.
Más de tres décadas después apareció la segunda pieza. El 29 de julio de 1936, Seguros La Provincial expidió su primera póliza. La compañía había sido fundada por Arthur B. Woodrow, Federico A. Williams y Manuel Gómez Morín y se concentró principalmente en seguros de bienes, incendios, accidentes y enfermedades.
Durante buena parte del siglo XX, La Nacional y La Provincial fueron compañías independientes. Cada una desarrolló su propio negocio y atendió diferentes necesidades del mercado asegurador mexicano.
Pero los caminos de ambas comenzaron a acercarse mucho antes de que existiera GNP.
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¿Cómo nació GNP Seguros y en qué momento llegaron los Baillères?
Cuando La Provincial comenzó a operar en 1936, Raúl Baillères, iniciador del legado empresarial de la familia, ya formaba parte del Consejo de Administración de La Nacional.
El dato es relevante porque muestra que la familia Baillères no llegó al negocio asegurador de la nada varias décadas después. Su fundador ya tenía presencia en el entorno empresarial de una de las compañías que terminarían formando GNP. La propia GNP describe a Raúl Baillères como uno de los empresarios que participaban en La Nacional durante esa época.
Sin embargo, una cosa era tener presencia en el consejo y otra muy distinta controlar las compañías. Ese segundo momento llegó en 1972.
Los
toman el control de ambas aseguradoras
Ese año, Grupo Bal adquirió La Nacional y Seguros La Provincial y las incorporó a su conglomerado empresarial, entonces encabezado por Alberto Baillères González. La operación es el verdadero punto de quiebre en esta historia.
Las dos aseguradoras ya existían, pero a partir de ese momento quedaron bajo el mismo grupo empresarial. La propia GNP, en su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores , señala 1972 como el año en que ambas compañías se integraron a Grupo Bal y atribuye a esa incorporación una etapa decisiva en el desarrollo posterior de la aseguradora.
Es decir, los Baillères no fundaron La Nacional ni La Provincial, pero sí adquirieron las dos compañías que serían la materia prima de GNP.
Primero se aliaron y después se fusionaron
La integración no ocurrió de golpe. Desde 1969 ya existía un proyecto para unir a La Nacional y La Provincial en una empresa mexicana capaz de ofrecer seguros tanto para personas como para empresas. Los materiales históricos de GNP describen ese momento como la primera alianza estratégica entre ambas compañías.
La entrada de ambas aseguradoras a Grupo Bal en 1972 dio un nuevo impulso a ese proceso.
Finalmente, el 23 de noviembre de 1992, llegó la fusión jurídica. La Nacional y Seguros La Provincial dejaron de operar como compañías separadas y adoptaron la denominación de Grupo Nacional Provincial, S.A.
Ahí puede ubicarse el nacimiento de GNP como la empresa que conocemos actualmente, aunque todavía faltaba el nombre que convertiría a la aseguradora en una de las marcas más reconocidas de México y que hoy incluso aparece en espacios emblemáticos, como el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol .
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El nombre de GNP llegó después
Todavía faltaba el nombre con el que la compañía se haría conocida. En 1998, Grupo Nacional Provincial comenzó a difundir comercialmente las siglas GNP. Desde entonces, ese nombre se convirtió en la marca con la que la aseguradora consolidó su presencia en México.
La historia, entonces, puede resumirse en tres fechas: 1901, cuando nació La Nacional; 1936, cuando apareció La Provincial; y 1972, cuando ambas pasaron a formar parte de Grupo Bal.
Veinte años después, en 1992, esas dos historias se convirtieron en una sola. Y esa empresa, creada ya bajo el control de los Baillères, es la que posteriormente adoptaría el nombre comercial de GNP.
El papel clave de los Baillères
Durante las décadas siguientes, Alberto Baillères González consolidó a GNP dentro de Grupo Bal y convirtió al negocio asegurador en una de las piezas del conglomerado, junto con Peñoles y El Palacio de Hierro.
El relevo generacional llegó en 2021, cuando Alberto Baillères entregó a su hijo Alejandro Baillères Gual la presidencia de Grupo Bal.
Alejandro ya había tenido una relación directa con GNP. En 2006 fue nombrado director general de la aseguradora, de acuerdo con la historia corporativa de la compañía.
En 2021 tomó las riendas del conglomerado y, tras el fallecimiento de Alberto Baillères en febrero de 2022, continuó al frente de la estructura empresarial familiar.
Así, la historia de GNP tiene dos momentos distintos: sus raíces están en dos aseguradoras que nacieron en 1901 y 1936; su transformación en GNP ocurrió después de que los Baillères adquirieran ambas en 1972 y las fusionaran en 1992.
Lo que empezó como dos compañías separadas terminó convertido en uno de los negocios más importantes del imperio construido por los Baillères.
GNP Seguros en la actualidad
Actualmente, Alejandro Baillères Gual es presidente del Consejo de Administración de GNP, con lo que la aseguradora mantiene el vínculo directo con la familia que tomó el control de sus antecesoras hace más de cinco décadas.
En 2025, GNP reportó ingresos por 128,435 millones de pesos, un aumento de 10.2% frente al año anterior. En el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por Expansión, avanzó del lugar 45 al 41, y se mantuvo como la compañía mejor posicionada del sector de seguros y finanzas.
La operación actual cuenta con una plantilla de 7,304 personas y una estrategia enfocada en innovación, conocimiento del mercado y atención a las necesidades de sus clientes.
Con estas cifras, GNP muestra el resultado de un proceso que comenzó con dos aseguradoras independientes y que, después de pasar a manos de los Baillères y fusionarse, terminó convertido en uno de los negocios más grandes de la familia.
Hoy, el nombre GNP ya no sólo identifica a una aseguradora: también forma parte de la presencia pública de Grupo Bal, desde sus servicios financieros hasta espacios como el Estadio GNP Seguros. Su filosofía, “Vivir es increíble”, acompaña a una empresa que casi un siglo después de la creación de una de sus antecesoras sigue siendo una de las piezas centrales del grupo.