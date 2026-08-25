Antes de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta vendía autos Ford y fundó su propia distribuidora en Monterrey

El apellido Azcárraga forma parte de la historia de los medios de comunicación en México. Sin embargo, el origen empresarial de Emilio Azcárraga Vidaurreta estuvo lejos de la radio y la televisión: antes de construir las bases de la dinastía que daría paso a Televisa, el empresario se abrió camino como vendedor y fundó su propia distribuidora de automóviles Ford en Monterrey.
A los 22 años, Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre de Emilio Azcárraga Milmo y abuelo de Emilio Azcárraga Jean, se asoció con el inversionista estadounidense Stanley Copland para establecer Azcárraga y Copland S.A., dedicada a la comercialización de vehículos Ford. El negocio se convirtió en una de las primeras fuentes de capital del empresario y le permitió posteriormente diversificar sus actividades hacia la industria musical, la radio y la televisión.
La ruta que llevó de aquella distribuidora de autos al nacimiento de XEW y, décadas después, a la consolidación de Televisa comenzó en una industria distinta a la que hizo famoso al apellido.
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De vendedor ambulante a empresario
Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Durante su juventud estudió en México y Estados Unidos, donde adquirió conocimientos relacionados con la economía y los negocios.
Junto con sus hermanos también participó en negocios relacionados con la compra y venta de objetos de valor durante los años de conflicto armado. Su relación comercial con Estados Unidos sería determinante para el siguiente paso de su trayectoria.
La primera gran apuesta de Emilio Azcárraga: los automóviles Ford
La incursión de Emilio Azcárraga Vidaurreta en los negocios automotrices comenzó antes de la creación formal de su primera distribuidora. De acuerdo con “Emilio Azcárraga Vidaurreta. Bosquejo biográfico ”, de María del Carmen Olivares Arriaga, publicado en 2002 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el empresario y sus hermanos Gastón y Rogerio comenzaron en 1917 a comprar automóviles Ford procedentes de Estados Unidos para venderlos a crédito en México.
La estrategia aprovechaba dos oportunidades al mismo tiempo: la creciente presencia del automóvil y la posibilidad de facilitar su compra mediante financiamiento. Los hermanos Azcárraga no se limitaron a importar vehículos para comercializarlos; buscaron construir un negocio alrededor de su venta en el mercado mexicano.
Un año después, en 1918, Emilio, Gastón y Rogerio Azcárraga se asociaron con el empresario estadounidense para dar un paso más y constituir formalmente la empresa Azcárraga y Copeland. El objeto de la compañía era la venta de automóviles Ford y accesorios para automóviles, de acuerdo con el documento citado por Olivares Arriaga.
La creación de esta empresa marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Emilio Azcárraga Vidaurreta. El negocio automotriz no fue una actividad secundaria antes de entrar a los medios: fue uno de los primeros proyectos empresariales que le permitió construir experiencia comercial, establecer relaciones de negocios y generar recursos para diversificarse posteriormente.
La apuesta resulta todavía más relevante por el momento en que ocurrió. Los Azcárraga comenzaron a comercializar automóviles Ford en México varios años antes de que la propia compañía estadounidense estableciera una operación industrial en el país. Así, el empresario que décadas después estaría asociado con la radio, la televisión y el origen de Televisa comenzó a construir su trayectoria empresarial vendiendo automóviles importados de Estados Unidos.
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Ford llegó después como fabricante
La incursión de Azcárraga en la distribución de vehículos Ford ocurrió antes de que la automotriz estadounidense comenzara a fabricar automóviles directamente en México.
Ford inició operaciones en el país en hasta 1925 y se convirtió en la primera empresa automotriz establecida formalmente en México. El 23 de junio de ese año comenzó operaciones y posteriormente abrió una planta de montaje en la Ciudad de México.
Para entonces, Azcárraga Vidaurreta ya había identificado el potencial del mercado automotriz mexicano y llevaba varios años vinculado con la comercialización de vehículos de la marca.
La llegada de Ford como fabricante consolidó una industria en la que empresarios y distribuidores ya habían comenzado a encontrar oportunidades comerciales.
Azcárraga: del negocio automotriz a la radio
La incursión de Emilio Azcárraga Vidaurreta en el entretenimiento comenzó en la década de 1920. Además de participar en 1922 en la creación de The Mexican Music Company, S.A., dedicada a distintos negocios relacionados con la música, también incursionó en el negocio de discos y fonógrafos, con operaciones relacionadas con Victor Talking Machine.
Esta diversificación marcó el tránsito del empresario desde el comercio y la distribución de automóviles hacia una industria que posteriormente sería fundamental en su trayectoria. El negocio de la música y los fonógrafos lo acercó al entretenimiento y sentó las bases para su entrada en la radiodifusión.
El siguiente gran paso llegó en 1930. En junio, Azcárraga Vidaurreta fundó en Monterrey la estación radiofónica XET y, tres meses después, el 18 de septiembre, inauguró en la Ciudad de México la XEW.
A partir de entonces, la radiodifusión mexicana adquirió características industriales, de acuerdo con la investigación de Olivares Arriaga. La XEW se convirtió en uno de los principales proyectos empresariales de Azcárraga Vidaurreta y abrió el camino hacia la televisión.
Décadas después, su expansión llegó a Canal 2 XEW-TV. La ruta empresarial que comenzó con los automóviles Ford pasó por los discos, los fonógrafos y la radio antes de llegar a la televisión, construyendo las bases del grupo que posteriormente daría lugar a Grupo Televisa.
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Televisa, el resultado de aquella diversificación
Más de un siglo después de los primeros negocios de Azcárraga Vidaurreta, Televisa mantiene una presencia central en la industria mexicana de medios y entretenimiento.
De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Grupo Televisa cerró 2025 con ingresos por 58,878.2 millones de pesos, una disminución de 5.4% frente al año anterior. La compañía registró además una plantilla laboral de 26,599 personas.
La magnitud actual del grupo contrasta con el origen de su fundador: una trayectoria que comenzó con la venta ambulante y que encontró en la distribución de automóviles Ford uno de sus primeros grandes negocios.
Antes de la XEW, de la televisión y de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta fue un empresario automotriz. La distribuidora que fundó en Monterrey fue uno de los primeros escalones de una carrera que terminaría convirtiendo al apellido Azcárraga en uno de los más conocidos de la industria de medios en México.