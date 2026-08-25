Antes de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta vendía autos Ford y fundó su propia distribuidora en Monterrey

De vendedor ambulante a empresario

Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Durante su juventud estudió en México y Estados Unidos, donde adquirió conocimientos relacionados con la economía y los negocios.

A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, comenzó a trabajar como vendedor ambulante de calzado y otros productos nacionales. Su habilidad comercial le permitió posteriormente convertirse en representante de una firma estadounidense en México.

Junto con sus hermanos también participó en negocios relacionados con la compra y venta de objetos de valor durante los años de conflicto armado. Su relación comercial con Estados Unidos sería determinante para el siguiente paso de su trayectoria.

Antes de fundar XEW, Emilio Azcárraga Vidaurreta desarrolló negocios relacionados con la distribución de vehículos Ford. (Archivo Expansión)

La primera gran apuesta de Emilio Azcárraga: los automóviles Ford

La incursión de Emilio Azcárraga Vidaurreta en los negocios automotrices comenzó antes de la creación formal de su primera distribuidora. De acuerdo con “ Emilio Azcárraga Vidaurreta. Bosquejo biográfico ”, de María del Carmen Olivares Arriaga, publicado en 2002 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el empresario y sus hermanos Gastón y Rogerio comenzaron en 1917 a comprar automóviles Ford procedentes de Estados Unidos para venderlos a crédito en México.

La estrategia aprovechaba dos oportunidades al mismo tiempo: la creciente presencia del automóvil y la posibilidad de facilitar su compra mediante financiamiento. Los hermanos Azcárraga no se limitaron a importar vehículos para comercializarlos; buscaron construir un negocio alrededor de su venta en el mercado mexicano.

Un año después, en 1918, Emilio, Gastón y Rogerio Azcárraga se asociaron con el empresario estadounidense para dar un paso más y constituir formalmente la empresa Azcárraga y Copeland. El objeto de la compañía era la venta de automóviles Ford y accesorios para automóviles, de acuerdo con el documento citado por Olivares Arriaga.

La creación de esta empresa marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Emilio Azcárraga Vidaurreta. El negocio automotriz no fue una actividad secundaria antes de entrar a los medios: fue uno de los primeros proyectos empresariales que le permitió construir experiencia comercial, establecer relaciones de negocios y generar recursos para diversificarse posteriormente.

La apuesta resulta todavía más relevante por el momento en que ocurrió. Los Azcárraga comenzaron a comercializar automóviles Ford en México varios años antes de que la propia compañía estadounidense estableciera una operación industrial en el país. Así, el empresario que décadas después estaría asociado con la radio, la televisión y el origen de Televisa comenzó a construir su trayectoria empresarial vendiendo automóviles importados de Estados Unidos.