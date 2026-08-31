La oferta de SUV eléctricas en México ya tiene opciones con diferencias importantes de precio y tamaño. Entre la BYD Yuan Pro EV y la Geely EX5 GF Eléctrica hay una brecha de 120,100 pesos, pero no todo el equipamiento cambia con el precio. Ambas incorporan una tecnología que permite aprovechar la batería de una manera distinta.
Entre la SUV eléctrica más barata y la más cara hay 120,000 pesos de diferencia y no es por la batería
La SUV de 579,800 pesos también tiene esta tecnología
Con un precio de 579,800 pesos, la BYD Yuan Pro EV se coloca por debajo de la Geely EX5 Eléctrica, que llega a 699,900 pesos. A pesar de los 120,100 pesos que las separan, ambos modelos cuentan con V2L (Vehicle-to-Load).
Esta tecnología permite utilizar parte de la energía almacenada en la batería como una fuente portátil para conectar aparatos externos, como si tuvieras un enchufe de casa.
También comparten una base de equipamiento
Entre las coincidencias aparecen asientos delanteros con ajuste eléctrico, con seis posiciones para el conductor y cuatro para el copiloto. También incluyen seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, distribución electrónica de frenado y asistencias para pendientes.
Dentro de la experiencia tecnológica se encuentran cargador inalámbrico, Apple CarPlay y Android Auto, además de aplicaciones móviles para consultar información del vehículo, monitorear la carga y realizar funciones como la preclimatización.
Para el uso cotidiano, los dos modelos incorporan espejos exteriores calefactados con ajuste y plegado eléctrico, freno de estacionamiento electrónico con Auto-Hold y aire acondicionado automático.
Por su parte, BYD suma elementos que no aparecen en la ficha de la Geely, como neumático de repuesto, llave NFC para el teléfono y karaoke con micrófono inalámbrico UHF.
Los 120,100 adicionales se notan en autonomía y desempeño
Con una batería de 60.22 kWh, la Geely EX5 anuncia 470 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC. Su rival utiliza una batería de 45 kWh y anuncia 380 kilómetros bajo el mismo ciclo.
Son 90 kilómetros de diferencia a favor de la Geely, una ventaja que puede cobrar relevancia cuando el vehículo se utiliza para recorridos más largos.
También hay una separación en desempeño. La EX5 desarrolla 214 HP y 320 Nm de torque, frente a los 174 HP y 290 Nm de la BYD. En aceleración de 0 a 100 km/h, registra 7.1 segundos, contra 7.9 segundos de la Yuan Pro, y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Geely también ofrece mucho más espacio
Con 4,615 milímetros de largo y una distancia entre ejes de 2,750 milímetros, la EX5 supera a la Yuan Pro, que mide 4,310 milímetros y tiene 2,620 milímetros entre ejes.
Ese mayor tamaño también se refleja en la capacidad de carga. La Geely ofrece una cajuela de 461 litros, que llega a 1,877 litros con los asientos traseros abatidos. En la BYD, el espacio parte de 265 litros y alcanza 1,210 litros con los asientos plegados.
Para quien necesita una SUV familiar o transportar más equipaje, esta diferencia puede pesar tanto como la autonomía.
Seguridad y confort marcan la mayor diferencia
Una diferencia mecánica importante aparece en la suspensión trasera: la Geely EX5 utiliza una configuración independiente Multi-link, mientras la BYD Yuan Pro emplea una viga de torsión.
En seguridad activa, la separación es todavía mayor. La Yuan Pro cuenta con control de crucero convencional; la Geely incorpora frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, asistencia de emergencia para mantenerse en el carril, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero con frenado autónomo.
A ese paquete se suman control crucero adaptativo e inteligente y reconocimiento de señales de tránsito en la EX5.
El confort también aumenta en la propuesta de Geely, que ofrece asientos delanteros con masaje y ventilación, memoria para el conductor, reposapiés eléctrico para el copiloto, techo panorámico corredizo y Head-Up Display. Su sistema FLYME SOUND de 16 bocinas completa la diferencia.
¿Vale la pena pagar 120,100 pesos más?
Por 579,800 pesos, la BYD Yuan Pro no parte de una propuesta básica: comparte con la Geely tecnologías como el V2L, además de una amplia base de equipamiento de seguridad, confort y conectividad.
Los 120,100 pesos adicionales de la Geely EX5 se reflejan principalmente en 90 kilómetros más de autonomía anunciada, mayor potencia, más espacio de carga, una suspensión trasera independiente y un paquete más amplio de asistencias de conducción, además de mayor equipamiento de confort.
Como contrapeso, BYD suma elementos propios como la llave NFC, karaoke y neumático de repuesto.
El dilema, entonces, no es decidir cuál tiene tecnología y cuál no. La pregunta es si las ventajas de autonomía, tamaño, desempeño, seguridad activa y confort de la Geely justifican pagar $120,100 pesos adicionales cuando la BYD más barata ya ofrece funciones como el V2L.