La SUV de 579,800 pesos también tiene esta tecnología

Con un precio de 579,800 pesos, la BYD Yuan Pro EV se coloca por debajo de la Geely EX5 Eléctrica, que llega a 699,900 pesos. A pesar de los 120,100 pesos que las separan, ambos modelos cuentan con V2L (Vehicle-to-Load).

Esta tecnología permite utilizar parte de la energía almacenada en la batería como una fuente portátil para conectar aparatos externos, como si tuvieras un enchufe de casa.

También comparten una base de equipamiento

(byd.com y geelymexico.com)

Entre las coincidencias aparecen asientos delanteros con ajuste eléctrico, con seis posiciones para el conductor y cuatro para el copiloto. También incluyen seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, distribución electrónica de frenado y asistencias para pendientes.

Dentro de la experiencia tecnológica se encuentran cargador inalámbrico, Apple CarPlay y Android Auto, además de aplicaciones móviles para consultar información del vehículo, monitorear la carga y realizar funciones como la preclimatización.

Para el uso cotidiano, los dos modelos incorporan espejos exteriores calefactados con ajuste y plegado eléctrico, freno de estacionamiento electrónico con Auto-Hold y aire acondicionado automático.

Por su parte, BYD suma elementos que no aparecen en la ficha de la Geely, como neumático de repuesto, llave NFC para el teléfono y karaoke con micrófono inalámbrico UHF.

Los 120,100 adicionales se notan en autonomía y desempeño

Con una batería de 60.22 kWh, la Geely EX5 anuncia 470 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC. Su rival utiliza una batería de 45 kWh y anuncia 380 kilómetros bajo el mismo ciclo.

Son 90 kilómetros de diferencia a favor de la Geely, una ventaja que puede cobrar relevancia cuando el vehículo se utiliza para recorridos más largos.

También hay una separación en desempeño. La EX5 desarrolla 214 HP y 320 Nm de torque, frente a los 174 HP y 290 Nm de la BYD. En aceleración de 0 a 100 km/h, registra 7.1 segundos, contra 7.9 segundos de la Yuan Pro, y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.