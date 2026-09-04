Liderazgo, educación financiera y tecnología para el campo destacan en el Premio Eugenio Garza Sada 2026

Eric Hágsater Gartenberg, empresario y amante de las orquídeas

En la categoría de Liderazgo empresarial humanista, Eric Hágsater Gartenberg, de 81 años, fue el galardonado por su trayectoria filantrópica, su labor en la conservación ambiental y su modelo de negocio centrado en el desarrollo comunitario.

Es Ingeniero Químico Administrador egresado del TEC de Monterrey y recordó que durante su discurso de despedida en la generación 1968, se centró en pedir a esta institución educativa que también se fomentara la investigación, lo cual, ha logrado, “y eso me da mucho gusto”.

Desde temprana edad comenzó a trabajar en Grupo CHINOIN, empresa farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamentos tanto para la salud humana como animal. Con más de 100 años de historia, y que se encuentra en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos en Aguascalientes, un estado ubicado en el centro-sur del país, donde el empresario buscó que sus habitantes tuvieran una opción de trabajo y no tuvieran que migrar hacia Estados Unidos.

“Me da mucho gusto llevarlo a un pueblo de Aguascalientes que no tenía otra actividad y que hoy en día le da trabajo sobre todo a mujeres, quienes tienen la opción de trabajar cerca de su casa; incluso, llegan en bicicleta porque estamos a muy poca distancia del pueblo”, comparte el empresario de 81 años.

La empresa farmacéutica genera aproximadamente 2,600 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. Sin embargo, comparte que solo le vende al sector privado, y explica que entre los impedimentos para venderle al Instituto Mexicano del Seguro Social es su sistema de pagos, al mismo tiempo que hace un llamado a agilizar los trámites en Cofepris para obtener las licencias sanitarias correspondientes y poder ampliar la oferta de medicamentos.

“Somos la 11ava empresa en industria farmacéutica en México en volumen. No le vendemos al Seguro Social, todo es en medicina privada. Visitamos a 30,000 médicos mensualmente en el país para llevarles nuestros productos”.

“En nuestro caso en particular, la Cofepris que es la entidad de gobierno que que autoriza los medicamentos, está tardando mucho tiempo, hasta cuatro años, en aprobar un medicamento nuevo, esto es demasiado lento. Sí ya muchas de las tecnologías las traemos de China o Europa, y si ya demostraron su efectividad allá, deberían poder aprobarlos aquí mucho más rápido”, destacó en entrevista.

El valor de la empresa no solamente está en lo que logra, sino el bienestar que es capaz de generar para las personas, para la su comunidad y para su país Eric Hágsater Gartenberg, al recibir el Premio Eugenio Garza Sada 2026

El premio de esta categoría fue de un millón 500 mil pesos que serán donados a una organización de su elección.