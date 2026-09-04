Enseñar a niños y adolescentes sobre finanzas personales en escuelas públicas de tres estados, un filtro que diseñó un estudiante del TEC de Monterrey para ayudar a agricultores ante el estrés hídrico que sufren los agricultores en Chihuahua, y reconocer la labor del empresario Eric Hágsater Gartenberg quien ha descubierto más de 1,000 especies de orquídeas, son las historias del Premio Eugenio Garza Sada que este año fue de 4 millones 500,000 pesos entre los representantes de las tres categorías.
Liderazgo, educación financiera y tecnología para el campo destacan en el Premio Eugenio Garza Sada 2026
Eric Hágsater Gartenberg, empresario y amante de las orquídeas
En la categoría de Liderazgo empresarial humanista, Eric Hágsater Gartenberg, de 81 años, fue el galardonado por su trayectoria filantrópica, su labor en la conservación ambiental y su modelo de negocio centrado en el desarrollo comunitario.
Es Ingeniero Químico Administrador egresado del TEC de Monterrey y recordó que durante su discurso de despedida en la generación 1968, se centró en pedir a esta institución educativa que también se fomentara la investigación, lo cual, ha logrado, “y eso me da mucho gusto”.
Desde temprana edad comenzó a trabajar en Grupo CHINOIN, empresa farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamentos tanto para la salud humana como animal. Con más de 100 años de historia, y que se encuentra en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos en Aguascalientes, un estado ubicado en el centro-sur del país, donde el empresario buscó que sus habitantes tuvieran una opción de trabajo y no tuvieran que migrar hacia Estados Unidos.
“Me da mucho gusto llevarlo a un pueblo de Aguascalientes que no tenía otra actividad y que hoy en día le da trabajo sobre todo a mujeres, quienes tienen la opción de trabajar cerca de su casa; incluso, llegan en bicicleta porque estamos a muy poca distancia del pueblo”, comparte el empresario de 81 años.
La empresa farmacéutica genera aproximadamente 2,600 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. Sin embargo, comparte que solo le vende al sector privado, y explica que entre los impedimentos para venderle al Instituto Mexicano del Seguro Social es su sistema de pagos, al mismo tiempo que hace un llamado a agilizar los trámites en Cofepris para obtener las licencias sanitarias correspondientes y poder ampliar la oferta de medicamentos.
“Somos la 11ava empresa en industria farmacéutica en México en volumen. No le vendemos al Seguro Social, todo es en medicina privada. Visitamos a 30,000 médicos mensualmente en el país para llevarles nuestros productos”.
“En nuestro caso en particular, la Cofepris que es la entidad de gobierno que que autoriza los medicamentos, está tardando mucho tiempo, hasta cuatro años, en aprobar un medicamento nuevo, esto es demasiado lento. Sí ya muchas de las tecnologías las traemos de China o Europa, y si ya demostraron su efectividad allá, deberían poder aprobarlos aquí mucho más rápido”, destacó en entrevista.
El valor de la empresa no solamente está en lo que logra, sino el bienestar que es capaz de generar para las personas, para la su comunidad y para su país
El premio de esta categoría fue de un millón 500 mil pesos que serán donados a una organización de su elección.
Finanzas personales a niños y jóvenes
La organización Formando Emprendedores ABP fue premiada en el área de emprendimiento social por sus programas educativos dedicados a fomentar la cultura de la legalidad y la participación ciudadana en jóvenes.
La enseñanza a niños y jóvenes sobre cómo ahorrar, los beneficios y los contras de pedir crédito y la inversión, en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango es la finalidad de ganadores de la categoría que recibió 2 millones de pesos para fomentar su proyecto, cuyo objetivo es que se expanda.
Con una participación de 14,000 voluntarios a lo largo de sus 22 años ha contribuido a seguir enseñando a los menores de edad a involucrarse con su dinero de una manera real, con ejercicios en escuelas de educación pública en dónde en cada asesoría deben estar presentes los profesores de grupo.
Los recursos económicos para poder llevar a cabo su proyecto provienen de donaciones de empresas, fundaciones, entre otros, además, analizan expandirse a escuelas privadas en dónde sí se les cobraría por las asesorías.
Alejandra Hinojosa Díaz, fundadora y Directora General explicó que tiene tres programas enfocados en niños y adolescentes, a nivel primaria llevan a cabo el de Pequeños Ciudadanos a niños de tercero a sexto año en donde a través de diversos cursos y ejercicios se les enseñan sus derechos, pero también tienen acciones para ejercer su derecho.
ANE: Es un programa muy querido enfocado en niñas para la prevención de la violencia, el cual es impartido exclusivamente por mujeres voluntarias. Cuenta con protocolos específicos y canales de apoyo (como buzones y derivación con trabajadoras sociales) para atender de manera segura casos de riesgo severo.
FES Finanzas: Enfocado en educación financiera y emprendimiento lúdico para niños.
“Con FES Finanzas llegamos a más de 1,000 niños este ciclo escolar y nos decían que solo el 33% sabía o había hecho un presupuesto y después del programa, 68% entendía e hizo un presupuesto. A los niños les interesa saber de finanzas personales”, destacó.
Esta organización obtuvo 2 millones de pesos, los cuales están destinados al fortalecimiento de su labor.
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Sistema de filtro de agua para riego
El proyecto estudiantil OAKs Filtration fue distinguido por desarrollar sistemas de filtrado de agua accesibles y eficientes que optimizan el riego agrícola en regiones con escasez hídrica.
Luis Ángel, líder y desarrollador del proyecto, vio cómo su padre y agricultores de Chihuahua destinaban mucho tiempo y dinero al riego de cultivos, por lo que tras ingresar a la Ingeniería en Mecatrónica en el TEC de Monterrey, campus Chihuahua, decidió diseñar un proyecto de filtración de agua para quitar el lodo, arena y demás residuos, para poder reducir costos de mantenimiento.
El precio promedio de este sistema de filtro de agua para riego es de 60,000 pesos.
"Fuimos a un rancho propiedad de un amigo de mi papá, y cuando llegamos, estaba solo, lo que permite visualizar su funcionalidad", expresó el joven de 20 años.
Con el dinero que recibirá del premio Eugenio Garza Sada, que es de un millón de pesos, de los cuales 500,000 pesos serán para financiar el proyecto, y otros 500, 000 mil pesos para financiar una experiencia internacional dentro de un ecosistema emprendedor líder.
"Vivimos una era de retos y dificultades, pero también de oportunidades. Nuestra tarea es aprovecharlas, para enfrentar el doble desafío de preservar la dignidad, que se expresa en la forma de libertad y democracia, con el desarrollo económico y tecnológico. El liderazgo en todos los ámbitos se vuelve crucial.
En medio de esta turbulencia, la dignidad humana debe ser nuestra brújula", resaltó José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, durante la ceremonia de entrega realizada en el Centro de Congresos del Tec de Monterrey.
El premio nació en 1993 derivado de una colaboración entre el TEC de Monterrey y FEMSA. A lo largo de su historia, el Premio ha reconocido a 81 ganadores, cuyas iniciativas han beneficiado a más de 9 millones de personas de distintas comunidades.
Este 2026, las y los ganadores recibieron la escultura “Luz Interior” de la artista Yvonne Domenge, un diploma y un estímulo económico que, en conjunto, asciende a los 4 millones 500 mil pesos.
Abren convocatoria para 2027
La convocatoria del Premio Eugenio Garza Sada 2027 ya está abierta, y al igual que este año, el premio será de 4 millones 500,000 pesos en las tres categorías, por lo que los organizadores invitan a que se proponga a quienes trabajen en favor de la sociedad bajo las siguientes premisas:
Liderazgo empresarial humanista: dirigido a líderes empresariales comprometidos con el desarrollo social y educativo en México.
Emprendimiento social: enfocado a organizaciones de la sociedad civil que impulsan el desarrollo y bienestar de nuestro país.
Innovación social estudiantil: premia a proyectos desarrollados por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, TecMilenio y a egresados de estas instituciones, que mejoran la calidad de vida en comunidades mexicanas.