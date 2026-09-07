Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Aranceles de Trump frenan a la industria automotriz mexicana y producción cae 1.4% en agosto

La producción de vehículos ligeros en México hiló una baja en el acumulado del año, mientras las exportaciones dejaron atrás el crecimiento y ya registran una ligera contracción.
lun 07 septiembre 2026 07:59 AM
Añadir Expansión en Google
aranceles-trump-frenan-autos-mexico
Aranceles de EU pasan factura a los autos en México con caídas en Nissan, Ford, Mazda y Toyota. (Guillermo Arias/AFP)

La presión de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los vehículos fabricados en México comienza a reflejarse en los indicadores de producción de la industria automotriz mexicana. En agosto, las plantas instaladas en el país produjeron 344,940 vehículos ligeros, una caída de 1.43% frente a las 349,951 unidades del mismo mes de 2025.

El retroceso también alcanzó al acumulado anual. Entre enero y agosto, la producción sumó 2 millones 645,140 unidades, 0.72% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 2 millones 664,417 vehículos. Esto representa una reducción de 19,277 unidades.

El comportamiento ocurre después de meses de incertidumbre para las armadoras instaladas en México, ante el nuevo esquema comercial de Estados Unidos y los costos asociados con los aranceles. Algunas compañías ya anunciaron ajustes en sus operaciones mexicanas, con modificaciones en turnos, producción y asignación de modelos.

Publicidad

El caso más reciente es el de Volkswagen , que anunció la eliminación de uno de los tres turnos de producción de Jetta y Tiguan en su planta de Puebla. El ajuste contempla retiros voluntarios, reubicaciones y la salida de entre 700 y 800 trabajadores.

El movimiento de Volkswagen se suma a una serie de decisiones de las automotrices para adecuar su capacidad productiva a un mercado estadounidense más costoso y con menor demanda.

Nissan y Mazda concentran las mayores caídas

El comportamiento de las marcas muestra que el ajuste no es homogéneo. Nissan, que decidió cerrar su planta de Morelos conocida como CIVAC, y terminar con la producción de modelos de su marca Infiniti en una planta compartida con Mercedes-Benz, es una de las empresas que más resiente el retroceso, con una producción acumulada de 340,683 unidades, 25.1% menos que las 454,644 fabricadas entre enero y agosto de 2025.

En agosto, la marca japonesa produjo 48,615 vehículos, 26% menos que un año antes. La disminución mensual fue de 17,047 unidades y explica una parte importante de la contracción de la industria.

Mazda también registró una caída. Su producción acumulada descendió 15.9%, al pasar de 123,752 a 104,072 unidades. En agosto fabricó 13,731 vehículos, 3.1% más que en el mismo mes del año pasado, por lo que la contracción de la marca se concentra en el acumulado.

Mercedes-Benz, que terminará su producción en el país, presentó el mayor desplome porcentual entre las principales marcas, con una disminución de 43% en la producción acumulada, al pasar de 38,714 a 22,060 unidades. En agosto produjo apenas 50 vehículos, frente a 5,025 en agosto de 2025.

También registraron descensos acumulados Ford, con una caída de 4.4%, y Toyota, con 1%. La producción de Ford pasó de 279,805 a 267,557 unidades, mientras Toyota bajó de 210,737 a 208,585 vehículos.

La compañía japonesa anunció en junio que trasladaría parte de la producción de su pickup Tacoma desde su planta de Baja California a Texas.

En contraste, otras armadoras han conseguido aumentar su producción pese al entorno comercial adverso. Stellantis elevó 20.8% su producción acumulada, hasta 309,688 unidades.

También avanzaron Kia, con 9.4%, Acura, con 9.8%, Honda, con 4.6%, y General Motors, con 4.2%. El resultado muestra que el impacto de los aranceles no se distribuye de manera uniforme entre fabricantes y depende, entre otros factores, de los modelos que cada compañía produce en México y de sus mercados de destino.

Publicidad

Las exportaciones pierden fuerza

La misma señal aparece en las exportaciones. En agosto, México envió al exterior 300,475 vehículos, 1.26% más que los 296,734 del mismo mes de 2025. El incremento equivale a apenas 3,741 unidades.

Sin embargo, el dato mensual contrasta con el comportamiento acumulado. Entre enero y agosto, las exportaciones sumaron 2 millones 251,254 vehículos, una disminución de 0.06% frente a los 2 millones 252,516 enviados al exterior en el mismo periodo de 2025.

Aunque la caída es marginal, representa un cambio frente al crecimiento que la industria había registrado en periodos anteriores y muestra una pérdida de dinamismo en el principal motor de la producción mexicana.

Nissan registró el mayor descenso en términos absolutos entre las principales armadoras, con una caída de 29%, al pasar de 291,456 a 207,019 unidades exportadas.

Mazda redujo sus envíos al exterior 19.3%, de 71,441 a 57,645 unidades, mientras Mercedes-Benz tuvo una contracción de 30.4%, de 33,660 a 23,437 vehículos.

Ford disminuyó sus exportaciones 10.5%, hasta 255,982 unidades, y Honda las redujo 8.1%, a 122,809 vehículos. Toyota también registró un retroceso de 4.4%, con 195,949 unidades exportadas.

En el otro extremo, Stellantis incrementó sus exportaciones 40.2% en el acumulado, al pasar de 203,163 a 284,743 vehículos.

General Motors también mantuvo un desempeño positivo, con un aumento de 3.3%, hasta 556,527 unidades exportadas. La compañía se mantiene como la mayor exportadora entre las marcas consideradas en el registro de agosto.

La fotografía de agosto, por tanto, muestra una industria que todavía conserva un volumen de producción superior a 2.6 millones de unidades y exportaciones por encima de 2.2 millones, pero que empieza a reflejar con mayor claridad el impacto del nuevo entorno comercial estadounidense.

Publicidad

Tags

Autos chinos en México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad