Nissan celebra último día de su histórica planta CIVAC en Morelos; ¿a dónde irán la producción y empleos?

La historia de Nissan CIVAC en Morelos

La historia de Nissan en México comenzó en 1959 como comercializadora de vehículos Datsun, y en 1961 se constituyó oficialmente como Nissan Mexicana S.A. de C.V. El éxito de la marca y la ubicación estratégica del país llevaron a la compañía a apostar por la manufactura local. Así, el 12 de mayo de 1966 se inauguró la planta CIVAC, el primer centro de manufactura de Nissan fuera de Japón.

Su construcción representó un parteaguas en la industria automotriz mexicana, hasta entonces dominada por armadoras estadounidenses, y se convirtió en un pilar de la estrategia de globalización de la compañía. La planta inició operaciones con 740 empleados, ocupando más de 400,000 m² y con una capacidad de producción de 70 unidades diarias.

A lo largo de seis décadas, CIVAC se modernizó y amplió sus líneas de producción: camiones ligeros en 1975, motores J18 en 1978 y defensas para inyección y pintado de fascias en 1991. Su fuerza laboral creció hasta más de 5,000 empleados.

“Con el establecimiento de Planta CIVAC dio inicio nuestro firme compromiso de producir vehículos con los más altos niveles de calidad, construyendo una historia de innovación y mejora continua sin interrupción por casi 50 años”, destacó Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, durante el 50 aniversario . Hoy, diez años después, esa historia ha concluido.

Los modelos emblemáticos producidos en CIVAC

El primer vehículo fabricado por manos mexicanas fue el sedán Datsun Bluebird, con 10,510 unidades producidas entre 1966 y 1968. Con el tiempo, la planta se consolidó como centro de producción de modelos icónicos de Nissan, incluyendo Tsuru, Ichivan, Sakura, Sentra y Tsubame.

En las décadas siguientes, CIVAC amplió su alcance a la producción de camionetas y vehículos utilitarios, como NP300 Frontier, NP300, Versa, Tiida y NV200, incluyendo la versión taxi de este último.

Su producción se destinó no solo a México, sino también a mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Medio Oriente, consolidando a CIVAC como un referente de calidad y exportación en la industria automotriz global.