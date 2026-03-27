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Nissan celebra último día de su histórica planta CIVAC en Morelos; ¿a dónde irán la producción y empleos?

CIVAC, primera planta de Nissan fuera de Japón, cierra sus puertas tras seis décadas de producción en el estado de Morelos.
vie 27 marzo 2026 11:42 AM
Nissan CIVAC Morelos
El cierre marca el fin de un capítulo histórico, pero no implica un repliegue de Nissan en México. (Expansión/Google AI Studio)

Luego de 60 años de operación, este viernes 27 de marzo se cierra un capítulo histórico en la industria automotriz mexicana: la planta Nissan CIVAC baja sus puertas, poniendo fin a seis décadas que dejaron una huella profunda en Morelos.

No se trata de cualquier planta. CIVAC fue la primera instalación de Nissan fuera de Japón y se convirtió en un pilar de la estrategia de globalización del gigante automotriz asiático. Hoy, esa historia llega a su fin.

Además, la planta fue una fuente de empleo para miles de personas en Morelos, donde varias generaciones dedicaron su vida a trabajar en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC).

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La historia de Nissan CIVAC en Morelos

La historia de Nissan en México comenzó en 1959 como comercializadora de vehículos Datsun, y en 1961 se constituyó oficialmente como Nissan Mexicana S.A. de C.V. El éxito de la marca y la ubicación estratégica del país llevaron a la compañía a apostar por la manufactura local. Así, el 12 de mayo de 1966 se inauguró la planta CIVAC, el primer centro de manufactura de Nissan fuera de Japón.

Su construcción representó un parteaguas en la industria automotriz mexicana, hasta entonces dominada por armadoras estadounidenses, y se convirtió en un pilar de la estrategia de globalización de la compañía. La planta inició operaciones con 740 empleados, ocupando más de 400,000 m² y con una capacidad de producción de 70 unidades diarias.

A lo largo de seis décadas, CIVAC se modernizó y amplió sus líneas de producción: camiones ligeros en 1975, motores J18 en 1978 y defensas para inyección y pintado de fascias en 1991. Su fuerza laboral creció hasta más de 5,000 empleados.

“Con el establecimiento de Planta CIVAC dio inicio nuestro firme compromiso de producir vehículos con los más altos niveles de calidad, construyendo una historia de innovación y mejora continua sin interrupción por casi 50 años”, destacó Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, durante el 50 aniversario . Hoy, diez años después, esa historia ha concluido.

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Los modelos emblemáticos producidos en CIVAC

El primer vehículo fabricado por manos mexicanas fue el sedán Datsun Bluebird, con 10,510 unidades producidas entre 1966 y 1968. Con el tiempo, la planta se consolidó como centro de producción de modelos icónicos de Nissan, incluyendo Tsuru, Ichivan, Sakura, Sentra y Tsubame.

En las décadas siguientes, CIVAC amplió su alcance a la producción de camionetas y vehículos utilitarios, como NP300 Frontier, NP300, Versa, Tiida y NV200, incluyendo la versión taxi de este último.

Su producción se destinó no solo a México, sino también a mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Medio Oriente, consolidando a CIVAC como un referente de calidad y exportación en la industria automotriz global.

Planta CIVAC Morelos
La planta comenzó en 1966 con 740 empleados y creció a más de 5,000 trabajadores. (Nissan México)

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¿Por qué cierra Nissan CIVAC y a dónde se irá la producción?

El cierre de CIVAC forma parte del plan global Re:Nissan, diseñado para concentrar la manufactura en Aguascalientes y mejorar eficiencia y competitividad. En ese marco, se informó que la planta de Morelos dejaría de operar de manera gradual durante 2025-2026 , y toda su producción se trasladaría al complejo del Bajío.

En los últimos años, CIVAC perdió relevancia dentro de la estrategia global de Nissan. La producción del Sentra se mudó a Aguascalientes en 2021, dejando en Morelos solo a la NP300. Las inversiones en modernización se detuvieron y las líneas de producción se apagaron paulatinamente, mientras que Aguascalientes recibió proyectos con tecnología de punta y mayores capacidades de ensamblaje.

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En su momento, Rogelio Garza, presidente de la AMIA, consideró que se trata de un ajuste aislado, no de un retiro de Nissan de México. “La empresa solo reestructura su mapa productivo para concentrar recursos donde resultan más eficientes”, señaló.

La buena noticia es que la producción y los empleos se quedan en México, pero Nissan se retira de Morelos. Aguascalientes será el centro de operaciones para todos los modelos que antes se producían en CIVAC, con capacidad de alrededor de 500,000 vehículos al año.

En su momento, la empresa aseguró que la transición se realizará con respeto a los trabajadores y sin afectar la atención a clientes.

El cierre de CIVAC marca el fin de una etapa histórica en Morelos, pero no implica un repliegue industrial de Nissan en México; es un ajuste estratégico y de modernización tecnológica.

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La actualidad de Nissan en México

Tras el cierre de la planta CIVAC en Morelos, Nissan México pasará de tres a dos plantas en el país, concentrando toda su producción en Nissan 1 y 2, ubicadas en Aguascalientes, según el mapa de la industria automotriz de la AMIA .

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Nissan México ocupa el puesto 20, con ventas por 270,704 millones de pesos en 2024 y 23,061 empleados.

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El panorama de las principales armadoras en México, según su posición en el ranking de Expansión, queda de la siguiente manera:

-General Motors de México – Ventas 2024: 654,000 – País de origen: Estados Unidos

-Stellantis México – Ventas 2024: 377,970 – País de origen: Países Bajos

-Ford de México – Ventas 2024: 306,694 – País de origen: Estados Unidos

-Toyota Motor de México – Ventas 2024: 290,000 – País de origen: Japón

-Nissan Mexicana – Ventas 2024: 270,704 – País de origen: Japón

-Volkswagen de México – Ventas 2024: 223,759 – País de origen: Alemania

-KIA México – Ventas 2024: 210,000 – País de origen: Corea

-Honda de México – Ventas 2024: 112,026 – País de origen: Japón

-Audi México – Ventas 2024: 105,981 – País de origen: Alemania

-MG Motor – Ventas 2024: 60,168 – País de origen: China

En conclusión, el cierre de la planta CIVAC en Morelos representa el fin de un capítulo importante en la historia automotriz del país. Nissan mantiene su operación en México, concentrando la producción en Aguascalientes, donde continuará fabricando los modelos previamente ensamblados en CIVAC, asegurando la continuidad de empleos y producción en el país.

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