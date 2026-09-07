CFE pierde puntos de venta y recarga

A septiembre de este año, las sucursales de comercialización de tarjetas SIM de CFE Internet para Todos registraron 201 puntos, lo que implica una disminución de 16.2%, si se compara con las 240 que existían en el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos del plan de conectividad de la Comisión Federal de Electricidad y el sexto informe de gobierno de la administración pasada.

Las principales sucursales de venta las siguen sosteniendo Financiera para el Bienestar y el Servicio Postal Mexicano.

La pérdida de puntos también se refleja en la red de recargas. A septiembre de este año, el servicio contabilizó 4,980 puntos, 14,375 menos que los 19,355 registrados en 2024, lo que representa una caída de 74.3%. El retroceso se concentra principalmente en los pequeños comercios, que pasaron de 16,909 puntos hace dos años a apenas 200 en la actualidad.

El despliegue de wifi se desacelera

La instalación de puntos wifi, por su parte, enfrenta una desaceleración. Actualmente, CFE cuenta con 118,000 puntos de internet gratuito a nivel nacional, lo que significa que en solo dos años se han desplegado 13,000, ya que al cierre de la anterior administración se contabilizaron 105,000.

El ritmo de expansión contrasta con el registrado en los últimos años del sexenio de AMLO. De acuerdo con cifras del propio gobierno, entre julio de 2022 y junio de 2023 se instalaron 53,277 sitios de internet, mientras que en el periodo de julio de 2023 a junio de 2024 se habilitaron otros 24,157.

¿Por qué no avanza el internet para todos del gobierno?

El rezago del plan de conectividad se enmarca en un contexto de cambios estructurales y disminución de presupuesto. La empresa subsidiaria, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, desapareció el año pasado y sus atribuciones pasaron directamente al área telecom de la matriz CFE.

El movimiento provocó que para este año el proyecto tuviera una reducción de 87.6% en su presupuesto , respecto al de 2025, según el análisis funcional programático del proyecto de presupuesto.

Los recortes coinciden con un periodo complejo para la operación del programa, marcado por ajustes internos de plantilla y una desaceleración en el despliegue de infraestructura. Fuentes con conocimiento del tema aseguraron a Expansión que solo en el primer semestre del año pasado, el plan de Internet para Todos no desplegó infraestructura, así como tampoco creó sitios nuevos en el país, generando fallas en su servicio. Sumado a los adeudos que enfrenta con proveedores .