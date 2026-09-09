Este cereal mexicano compite contra Cheerios y Quaker en las listas de Profeco, pero pocos conocen cómo nació

Chachitos nació con una receta sencilla y accesible





(Foto: Facebook Memes de Chachitos)

En 1955, una receta de trigo inflado dio origen a Chachitos en Chihuahua. Desde sus primeros años, el cereal fue pensado como una opción nutritiva y accesible que pudiera llegar a distintos hogares mexicanos.

No hacía falta una gran variedad para construir una identidad. El producto comenzó a acompañar desayunos, loncheras y meriendas, mientras su sencillez se convertía en una de sus principales características.

Con el tiempo, Don Ricardo adquirió la marca . Su llegada abrió una nueva etapa para la empresa, que buscó conservar la esencia del cereal mientras avanzaba hacia el futuro.

La compañía mantuvo su carácter familiar y actualmente plantea fortalecer su presencia en nuevos mercados durante los próximos 5 a 10 años, además de desarrollar productos relacionados con una alimentación equilibrada.

Profeco encontró a Chachitos entre los cereales destacados

Parte de la historia del cereal también pasó por los estudios de Profeco. Desde 2011, el organismo ha incluido a Chachitos en sus listas de los mejores cereales del mercado mexicano.

Una comparación de contenido de proteína puso al producto frente a opciones como Cheerios, de Nestlé, y Oatmeal Squares, de Quaker. Chachitos registró 3.08 gramos de proteína por cada porción de 30 gramos.

Los otros dos productos quedaron ligeramente por encima. Cheerios tuvo una diferencia de 0.66 gramos, mientras que Oatmeal Squares registró una ventaja de 0.29 gramos por porción.

El precio también forma parte de la historia de su permanencia. La bolsa de 250 gramos podía encontrarse por menos de 20 pesos, de acuerdo con la información proporcionada.



Marcos Wisbrun estuvo al frente de Productos Chachitos

Detrás de la empresa hubo también una figura cuya historia quedó ligada a la marca. Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas fue identificado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como fundador y apoderado legal de Productos Chachitos S.A. de C.V.